Giảm thuế GTGT mạnh hơn để kích cầu

Sức mua giảm trở lại

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 524.600 tỉ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng phục hồi tiêu dùng, bán lẻ. Tuy nhiên, theo các DN, sau mùa khai giảng, sức mua đang rớt xuống thấp do nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu. Số DN phá sản, tạm ngưng hoạt động trung bình hơn 15.000 DN mỗi tháng, dẫn đến số lao động mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm, giảm thu nhập gia tăng. "DN đã làm rất nhiều cách để kích cầu như tiết kiệm chi phí, tăng khuyến mãi, chăm sóc khách hàng... nhưng với nguồn tài chính có hạn, họ không thể kéo dài hoạt động kích cầu. Vì vậy, rất cần các chính sách của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương nhằm hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, mở rộng tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu" - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên bộc bạch.