Gian hàng KES Group thu hút khách tham quan tại Hội chợ Vietbuild 2024

Gian hàng của KES Group nổi bật tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2024

Tham gia sự kiện Vietbuild năm nay, KES mang đến câu chuyện về hành trình xanh được hiện thực hóa một cách sống động. Nổi bật tại vị trí 134 - 151 của khu A1, với chủ đề "thiên nhiên" xuyên suốt, KES Group khéo léo sử dụng chính các sản phẩm vật liệu nội thất gỗ công nghiệp KES để thiết kế không gian gian hàng gian hàng, thu hút đông đảo khách tham quan đến khám phá, trải nghiệm.

Góc trưng bày BST KES Melamine Signature

Nổi bật giữa gian hàng KES Group là khu vực trưng bày dành riêng cho dòng sản phẩm KES Melamine Signature. Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất trong ngành hàng ván phủ Melamine của KES Group, được đánh giá cao bởi nhiều tính năng vượt trội: Đạt tiêu chuẩn quốc tế Carb-P2/EPA - An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng; Siêu chống trầy, bảo vệ tối ưu cho nội thất gia đình; Khả năng chống ẩm hoàn hảo, độ chống ẩm dành cho ván 17 ly <7% theo tiêu chuẩn BSEN 317; Vân sâu 3D đối bản độc quyền, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp với những đường vân gỗ 3D chân thật, sắc nét.

KES hiện đang cung cấp cho thị trường 3 dòng sản phẩm melamine phục vụ cho đa dạng phân khúc khách hàng: Melamine Signature, Melamine Series 9, Melamine Series 6. Các dòng sản phẩm với kim chỉ nam của Tập đoàn KES – tập trung vào chất lượng sản phẩm là tiên quyết. KES Group cam kết đem đến sản phẩm chất lượng cao cấp, ổn định.

KES Group bổ sung vào hệ sinh thái 2 dòng sản phẩm mới Laminate Plus và phụ kiện Nội thất

Tại Vietbuild 2024, KES Group giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm ván gỗ công nghiệp đa dạng: từ ván dán phủ Melamine, Laminate, Acrylic, ván thô công nghiệp MDF, HDF cao cấp đến sàn gỗ công nghiệp, phụ kiện nội thất đồng bộ. Khách tham quan có thể trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp và sự tinh tế của các sản phẩm thông qua từng họa tiết, chất liệu, bề mặt, màu sắc,... tại chính gian hàng của KES Group tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2024.

Bên cạnh đó, Vietbuild 2024 cũng là "sân chơi" được KES Group chọn để "trình làng" 2 dòng sản phẩm mới sắp được KES ra mắt trong thời gian tới: BST Laminate Plus và dòng phụ kiện nội thất cao cấp. Không chỉ góp phần hoàn thiện hơn hệ sinh thái sản phẩm của KES Group mà còn đem đến các giải pháp vật liệu nội thất cao cấp.

Bộ sưu tập mới Laminate Plus đầy ấn tượng của KES Group

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và xu hướng sử dụng nội thất cao cấp. Cũng như đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của KES Group, 2 dòng sản phẩm mới: Laminate Plus và dòng phụ kiện cao cấp đã được KES cho ra đời sau thời gian dài nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong đó, Laminate Plus nổi bật với khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước, khả năng kháng khuẩn và sở hữu độ bền màu vượt trội,... Laminate Plus sẽ mang đến cho gia chủ một không gian sống hiện đại, sang trọng.

Ngoài ra, dòng phụ kiện KES cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan nhờ sự đa dạng sản phẩm và sở hữu chất lượng vượt trội, bao gồm: bản lề, ray trượt, phụ kiện bếp, phụ kiện tủ quần áo,... Với chất liệu cao cấp, hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn và sở hữu độ bền cao, góp phần hoàn thiện không gian nội thất một cách tinh tế và tiện nghi.

Dòng sản phẩm phụ kiện KES thu hút sự chú ý của khách tham quan

Sự kiện ra mắt hai dòng sản phẩm mới tại Vietbuild 2024 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của KES Group. Khẳng định cam kết không ngừng đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng để kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, lý tưởng và tiện nghi. KES sở hữu 6 nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp với tổng diện tích lên tới 1.200.000 m2 cùng hệ thống máy móc hiên đại hàng đầu thế giới với tổng mức đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của KES là trở thành top 5 Đông Nam Á trong lĩnh vực gỗ công nghiệp vào năm 2026 và là biểu tượng kiến tạo không gian sống cho người Việt vào năm 2030.

Gian hàng của KES Group tại Vietbuild 2024 thu hút đông đảo chú ý của khách tham quan

Sự kiện Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP.HCM 2024 sẽ tiếp tục diễn ra từ 26 - 30/06/2024 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam. KES Group trân trọng kính mời Quý đối tác, Quý khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và khám phá không gian trưng bày hệ sinh thái vật liệu gỗ công nghiệp cao cấp tại gian hàng 134 - 151 khu A1.