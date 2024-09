Gian nan hành trình 'cõng' nhu yếu phẩm đến vùng lũ quét, sạt lở: Vì cứu dân luôn là ưu tiên cao nhất

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tỉnh Lào Cai đã chịu thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, đến nay, 6/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai có người tử vong. Tổng số người thương vong là 255 người; trong đó 98 người chết, 81 người mất tích, 76 người bị thương.

Toàn tỉnh có trên 80% các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, huyện và xã quản lý bị ngập, sạt lở không đi lại bằng ô tô được; 56 xã bị cô lập hoàn toàn (36,8%) khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Công an dồn sức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích. Ảnh: CA tỉnh Lào Cai

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn sau lũ quét và tiếp tế lương thực cho người dân bị thiệt hại. CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng nhận lệnh tăng cường lực lượng cứu nạn tại Lào Cai.

Mới đây, Bộ Công an đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh các CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vận chuyển nhu yếu phẩm lên điểm trường Cuông 3, xã Xuân Hoà, Bảo Yên, Lào Cai khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

CLIP: CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vận chuyển nhu yếu phẩm lên điểm trường Cuông 3, xã Xuân Hoà, Bảo Yên, Lào Cai. Nguồn: Bộ Công an

Nhìn các chiến sĩ mặt lấm lem bùn đất, mang trên vai bao tải nặng trịch nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân, dò dẫm từng bước đi bộ qua những đoạn rừng núi nguy hiểm khiến ai cũng nghẹn ngào.

Thậm chí với những đoạn đường bùn đất lầy lội, trơn trượt khó đi, các chiến sĩ công an phải dùng cả hai tay chống xuống đất giữ thăng bằng càng cho thấy những gian nan trên hành trình tiếp tế cho bà con nhân dân bị mưa lũ cô lập.

Khó khăn, vất vả là thế nhưng các chiến sĩ vẫn không từ nan bởi vì "cứu dân luôn là ưu tiên cao nhất". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, với các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão cần xác định “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, “sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt” để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gần đây cũng đã gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thời gian qua, Bộ Công an đã huy động hơn 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ giúp Nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.