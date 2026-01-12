Giang Nguyễn – Nữ doanh nhân trẻ táo bạo với khát vọng khai phá tiềm năng thế hệ trẻ Việt Nam

Những tiềm năng đang bị bỏ ngỏ của thế hệ trẻ Việt Nam

Theo chia sẻ của báo Pháp luật, trong một thế giới đầy biến động, khi những cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra về kinh tế mà còn trên mặt trận tư tưởng, thế hệ trẻ cần có một tầm nhìn sâu rộng, khả năng phân tích tình hình thế giới, hiểu rõ lợi ích quốc gia và giữ vững lập trường khi bước vào những diễn đàn toàn cầu. Các bạn trẻ Việt Nam có tố chất thông minh, sáng tạo nhưng đôi khi còn thiếu tự tin, sợ bị đánh giá, sợ bị sai… Điều này đã phần nào giảm đi cơ hội vươn mình ra quốc tế của các bạn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đồng sáng lập Mentors14 - Lead Mentor Giang Nguyễn

Bản thân là một người có cơ hội học tập tại Anh Quốc, một trong những nền giáo dục lớn nhất thế giới, và tự mình trải nghiệm nhiều chương trình học, cuộc thi và tiếp xúc, gặp gỡ nhiều bạn trẻ trong suốt quá trình học tập và làm việc, bà Giang thấu hiểu những tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam đang bị bỏ ngỏ vì sự thiếu định hướng, động viên đúng cách và đúng lúc. Các bạn chỉ thiếu đi một người đồng hành bên cạnh bố mẹ, giúp định hướng mục tiêu học tập, nuôi dưỡng đam mê và phát triển con người, là có thể tới gần hơn với thành công. Đó là lý do bà cùng sáng lập nên Mentors14, cung cấp chương trình tư vấn chiến lược giáo dục với giải pháp toàn diện và cá nhân hóa, kết hợp hướng dẫn chuyên sâu, huấn luyện kỹ năng, và các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của những gia đình đầu tư nghiêm túc vào sự phát triển thế hệ kế thừa.

Không chỉ giúp học sinh ứng tuyển vào các đại học hàng đầu, chương trình còn xây dựng một lộ trình phát triển bản thân toàn diện, đảm bảo các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ, sức khỏe, và nguyên tắc sống vững chắc. Mentors14 mang theo sứ mệnh giúp thế hệ trẻ tiếp nối, phát triển sự thịnh vượng của gia đình một cách có đạo đức và khuyến khích các em tạo ra những giá trị ý nghĩa cho xã hội.

Hành trình đồng hành kiên trì không mệt mỏi của người Mentor tận tâm

Mentors14 hướng tới đối tượng là các bạn học sinh đang ở độ tuổi mới lớn, với những hoài bão, ước mơ cùng những tâm tư, khó khăn riêng mà không phải lúc nào các bạn cũng sẵn sàng chia sẻ với gia đình, thầy cô. Các Mentor của Mentors14 sẽ là người đồng hành của mỗi bạn trẻ trong suốt quá trình học tập, lắng nghe và tìm giải pháp cho chính những khó khăn ấy, để trở thành cầu nối giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Hành trình đồng hành các bạn học sinh

Mentors14 ứng dụng khung năng lực của mô hình CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) trong quá trình mentoring, một mô hình được áp dụng tại hơn 30 bang của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới để giúp học sinh phát triển toàn diện. CASEL tập trung vào 5 năng lực cốt lõi: Tự nhận thức (Self-awareness): Hiểu rõ điểm mạnh, giới hạn và cảm xúc của bản thân để xây dựng lòng tự trọng lành mạnh; Tự quản lý (Self-management): Biết kiểm soát cảm xúc, tự điều chỉnh hành vi, đặt mục tiêu và có động lực cá nhân; Nhận thức xã hội (Social awareness): Thấu cảm với người khác, biết tôn trọng sự khác biệt và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ; Kỹ năng quan hệ (Relationship skills): Giao tiếp hiệu quả, hợp tác, giải quyết xung đột và xây dựng các mối quan hệ tích cực; Ra quyết định có trách nhiệm (Responsible decision-making): Đưa ra lựa chọn đúng đắn, cân nhắc hậu quả và giá trị cá nhân – xã hội.

Mô hình CASEL trong mentoring (cố vấn)



Bà Giang cũng đặt CASEL làm kim chỉ nam, kết hợp cùng các phương pháp mentoring của riêng để nuôi dưỡng các bạn trẻ đang từng bước khám phá tiềm năng của bản thân. Bà Giang có thể đôi khi khiến học sinh cảm thấy "sợ", hay bị áp đảo bởi tính cách thẳng thắn, đề cao tính kỷ luật và quan điểm "nói được, làm được" của bà. Không tô hồng những ước mơ bay cao bay xa, bà Giang chọn đồng hành cùng các bạn theo cách của riêng mình: bền bỉ, kiên nhẫn để chỉ bảo thông qua những trải nghiệm, bài học thực tế, để tự bản thân mỗi học sinh có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, dám cất tiếng nói và bảo vệ chính kiến của mình.

Sở hữu tấm bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị tại trường Kinh tế & Khoa học Chính trị London (LSE) sau nhiều năm học tập tại Anh Quốc, bà Giang đã vận dụng kiến thức và trải nghiệm tích lũy từ một trong những nền giáo dục lớn nhất thế giới, nơi văn hóa thế giới tụ hội trong lòng thành phố London sôi động không ngừng đổi thay, để đưa ra định hướng, lời khuyên rõ ràng cho các bạn học sinh ấp ủ ước mơ vươn ra thế giới. Những chia sẻ thẳng thắn của bà chẳng hề khô khan mà dễ đi vào lòng người, bởi từng lời nói đều xuất phát từ những suy nghĩ thật, trải nghiệm thật và khát khao đưa các bạn trẻ tiếp nối thành công.

Hành trình giúp các bạn trẻ vượt qua giới hạn của bản thân, tìm được tiếng nói, định hướng và có được tâm thế sẵn sàng theo đuổi ước mơ không phải con đường bằng phẳng, nhưng sự kiên trì, bền bỉ của bà Giang trong vai trò người thầy, người đồng hành đã nuôi dưỡng những mầm non ấy trở thành trái ngọt. Nguyễn Trung Dũng là người học trò đầy tự hào của bà khi gần đây đã nhận được thư trúng tuyển vào University College London (UCL), đã từng có xuất phát điểm là một cậu bé rụt rè, khép kín với gia đình, bạn bè, mông lung trong chính những mong muốn của bản thân.

Trong hơn 2 năm, bà đã giúp Dũng phân tích, củng cố lộ trình nên chọn điểm đến nào, tỉ mỉ cùng em lựa chọn từng đầu sách, hướng dẫn từng kỹ năng để Dũng có thể dần dần bước ra khỏi "vỏ ốc" và tự đưa ra quyết định cho chính mình. Bên cạnh Dũng, hiện bà Giang đang đồng hành cùng 5 bạn học sinh khác, với mỗi bạn mang theo tính cách và hoài bão của riêng mình. Điều này đòi hỏi bà phải xây dựng lộ trình mentoring cá nhân hóa cho từng Mentee, nhưng không xa rời điểm cốt lõi trong phương pháp của mình: sự thực tế và tính kỷ luật.

Đôi lúc thể hiện nét cứng rắn, nghiêm khắc, bà Giang vẫn mang trong mình tình cảm và tâm huyết dành cho mỗi bạn trẻ được bà đồng hành. Những câu chuyện bà viết nên không dừng bút ở thời điểm các bạn đạt được nguyện vọng, vào được ngôi trường mơ ước, mà bà thường xuyên dõi theo, quan tâm chặng đường sau này của mỗi bạn. Bà là người cổ vũ âm thầm, tận tâm để các bạn có thể đi xa hơn nữa những gì bản thân từng kỳ vọng và chính các bạn học sinh của bà cũng tin rằng, dù chặng đường phía trước có thách thức đến mấy, các bạn luôn có một người thầy tuyệt vời sẵn sàng đưa bàn tay giúp đỡ cho mọi vấp váp.

