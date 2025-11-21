Giảng viên Nhạc viện đi hát 20 năm không scandal, làm mẹ 2 con vẫn chạy show tất bật Bắc - Nam

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn bùng nổ hiếm thấy của Võ Hạ Trâm - nữ ca sĩ kiêm giảng viên thanh nhạc đã hoạt động gần 20 năm trong nghề. Võ Hạ Trâm giữ lửa nghề theo cách rất riêng: không phô trương, không chiêu trò nhưng luôn nổi bật nhờ giọng hát và năng lượng tích cực. Chỉ trong hai tháng 10 - 11 vừa qua, lịch làm việc của cô dày đặc đến mức gần như phủ kín cả ba miền, cho thấy sức hút của một nghệ sĩ vừa có chuyên môn, vừa có sự chỉn chu hiếm gặp.

Từ đầu tháng 10, nữ ca sĩ gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Cô liên tục xuất hiện trên các sân khấu truyền hình như Trò chuyện với thời gian, Ngọc trong lửa, rồi lập tức di chuyển sang loạt sự kiện doanh nghiệp lớn. Lịch làm việc kéo dài từ hội nghị tri ân khách hàng đến các sự kiện ngành thẩm mỹ. Xen giữa những chương trình mang tính thương mại, Võ Hạ Trâm còn duy trì đều đặn việc tham gia các hoạt động nghệ thuật gắn liền với giá trị cộng đồng. Giữa tháng 10, cô góp mặt trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp tại TP.HCM, Đà Lạt và phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi giọng ca nội lực của Hạ Trâm luôn gắn liền với hình ảnh người nghệ sĩ truyền cảm hứng và tràn đầy tinh thần yêu nước.

Đến cuối tháng 10, lịch diễn của nữ ca sĩ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hạ Trâm liên tục xuất hiện tại các chương trình lớn ở Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, đồng thời tham gia nhiều buổi tiệc riêng tư trải dài từ Bắc vào Nam. Đặc biệt, ngày 22/10, giữa hàng loạt lịch trình kín mít, cô vẫn dành thời gian cho chương trình thiện nguyện vì nạn nhân vảy nến và ung thư tại Nhà hát Thanh Niên TP.HCM - một hành động càng làm khán giả thêm yêu mến hình ảnh một nghệ sĩ vừa tài năng vừa giàu nhân ái. Khối lượng công việc của Hạ Trâm nhiều đến mức chỉ trong 30 ngày của tháng 10, cô đã đi diễn hết 2/3 thời gian, trở thành một trong những nữ ca sĩ chăm chỉ và đắt show nhất Vbiz thời điểm này.

Sức hút của Võ Hạ Trâm không chỉ nằm ở việc cô “quay cuồng” trong lịch diễn, mà còn ở cách cô giữ vững hình ảnh giữa thị trường giải trí nhiều biến động. Trong làn sóng concert quốc gia bùng nổ suốt năm qua, những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc hàn lâm - chính luận như cô có đất diễn rộng và được khán giả tìm đến nhiều hơn.

Dấu mốc quan trọng nằm ở Đại lễ A50, Võ Hạ Trâm được chọn biểu diễn tại sự kiện sáng 30/4. Chính sự dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc bài bản và phong thái gần gũi đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu mang màu sắc dân tộc - hiện đại, góp phần truyền tải âm nhạc chính thống một cách dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Song hành với hoạt động biểu diễn, Võ Hạ Trâm còn được biết đến như một giảng viên thanh nhạc có chuyên môn cao tại Nhạc viện TP.HCM. Cô chính thức trở thành giảng viên từ năm 2020, đảm nhiệm vai trò đào tạo và truyền đạt kiến thức cho thế hệ sinh viên tương lai. Xuất thân từ chính Nhạc viện - nơi cô từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc với thành tích xuất sắc, Hạ Trâm tiếp tục học Thạc sĩ âm nhạc tại Mỹ để củng cố nền tảng kỹ thuật.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn được mệnh danh là “người đẹp của những giải Quán quân”, bởi thành tích thi cử của cô kéo dài từ thuở nhỏ cho đến khi bước vào đường đua chuyên nghiệp: giải nhất Tiếng hát Măng Non 2003, giải nhất Tuổi đời mênh mông 2005, giải nhất Tiếng hát Chú Ve Con 2006, Quán quân Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2007, Quán quân Hãy nghe tôi hát 2018. Tất cả tạo nên một hồ sơ chuyên môn gần như hoàn hảo cho một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống.

18 năm trong nghề, Võ Hạ Trâm vẫn giữ trọn tinh thần “đi lên bằng thực lực”, kiên định với ballad, nhạc cách mạng và những ca khúc cần nhiều kỹ thuật. Giọng hát của cô được giới chuyên môn nhận xét là “hát live còn hay hơn thu”, với sự kiểm soát hơi thở và độ vang hiếm gặp ở thế hệ ca sĩ trẻ. Giữa showbiz luôn đầy những cuộc tranh cãi và drama, việc một nghệ sĩ có thể giữ sạch hồ sơ gần 20 năm là điều không dễ. Nhưng ở Hạ Trâm, sự không scandal không phải là chiến lược hình ảnh, mà là kết quả tự nhiên của một người chọn sống và làm nghề bằng sự tử tế, chỉn chu và kỷ luật.

Dù hoạt động nghệ thuật với cường độ dày đặc, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì đời sống gia đình vô cùng viên mãn. Nữ ca sĩ đang có tổ ấm hạnh phúc bên chồng là doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary và hai con “đủ nếp đủ tẻ”. Kết hôn từ năm 2019, ông xã của Hạ Trâm hơn cô 12 tuổi, hiện là Chủ tịch một công ty đá hoa cương tại TP.HCM. Anh được biết đến là người đàn ông tâm lý, yêu thương vợ con và luôn cố gắng kết nối với gia đình vợ dù có rào cản ngôn ngữ. Chính sự ấm áp đó giúp Hạ Trâm luôn có điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi tất bật chạy show.

Làm mẹ của hai con, Võ Hạ Trâm chăm chỉ chạy show, duy trì lịch diễn dày đặc, đảm nhận vai trò giảng viên thanh nhạc và vẫn giữ vững phong độ ca hát. Năm 2025, sự nghiệp Võ Hạ Trâm gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ là một điểm sáng của thị trường âm nhạc, mà còn là minh chứng cho việc những giá trị bền vững luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả Việt.