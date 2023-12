Giao dịch chuyển nhượng dự án Khu dân cư tại Long An cho AEON của IDICO có thể dời sang 2024

Chứng khoán ACB (ACBS) vừa có báo cáo cập nhật về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC). Theo đó, việc ghi nhận giao dịch chuyển nhượng 2,2 ha tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 (hơn 3 ha) tại Long An cho AEON với doanh thu dự kiến 437 tỷ đồng có thể dời sang năm 2024, thay vì trong quý IV này như kế hoạch cũ do thủ tục pháp lý kéo dài. Tính đến cuối tháng 9, Aeon đã đặt cọc 153 tỷ đồng cho giao dịch này.

Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 do CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (công ty con do IDICO nắm 51% vốn điều lệ) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 422 tỷ đồng, thời gian vận hành từ năm 2007 - 2023.

Bên cạnh đó, theo ACBS, IDICO cũng có một dự án nhà ở thương mại khác là Bắc Châu Giang tại tỉnh Hà Nam (diện tích 5,7 ha) sắp hoàn thành xây dựng và chuẩn bị mở bán. Công ty cũng dự kiến khởi công xây dựng dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch (2) tại Đồng Nai trong tháng 12 tới đây.

Ngoài ra, nhóm IDICO cũng đang tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Cửu tại tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích 60,1 ha.

Theo ACBS, trong 9 tháng đầu năm 2023, mảng khu công nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ với biên lợi nhuận gộp là 50,6%, giảm 13,8 điểm % so với cùng kỳ. Sự sụt giảm chủ yếu do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện (khi thay đổi phương pháp hạch toán doanh thu từ hàng năm sang một lần) thấp hơn.

Phần diện tích ghi nhận doanh thu một lần trong 9T/2023 thấp hơn kỳ vọng của ACBS với 49ha được ghi nhận, trong đó 14ha từ các hợp đồng ký năm 2022 và 35ha từ hợp đồng ký năm 2023. Do đó, ACBS điều chỉnh giảm 7% doanh thu KCN năm 2023 xuống 3.300 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, diện tích cho thuê mới trong 9T2023 là 121,7ha, giảm 6,2% so với cùng kỳ, tương đương 95% kế hoạch công ty đề ra. Hựu Thạnh là KCN cho thuê mới được nhiều nhất với 47,5 ha, tiếp theo là Phú Mỹ 2 với 24,9 ha cho Hyosung thuê làm nhà máy sợi carbon trị giá 540 triệu USD. Hầu hết khách thuê trong 9T2023 hoạt động trong lĩnh vực nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu. ACBS kỳ vọng diện tích cho thuê mới sẽ đạt khoảng 140ha/năm trong giai đoạn 2023-2025.

Theo ACBS, vào cuối quý 3/2023, IDC còn lại 631ha diện tích thương phẩm KCN. Giá thuê trung bình duy trì ổn định theo quý ở mức 122 USD/m2 /kỳ hạn còn lại. Theo công ty, tổng mức đầu tư của KCN Hựu Thạnh có thể được điều chỉnh tăng do chi phí giải phóng mặt bằng cao hơn. Mặt khác, KCN Tân Phước 1 vẫn đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư từ chính phủ.

Do việc ghi nhận doanh thu KCN và sản lượng điện phân phối trong các KCN thấp hơn kỳ vọng, cùng với đó là việc giao dịch chuyển nhượng với AEON chậm hơn dự kiến, ACBS dự báo doanh thu thuần năm nay của IDICO sẽ đạt 7.032 tỷ đồng và lợi ròng 1.273 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và 28% so với cùng kỳ năm 2022.

ACBS kỳ vọng doanh thu KCN của IDC năm 2024 sẽ tăng 32,3% so với cùng kỳ lên gần 4.300 tỷ đồng.