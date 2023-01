Giao dịch đất nền của tỉnh này trầm lắng, hàng tồn kho lên tới hàng trăm lô

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong quý 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh không có dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép.



Trong quý, có 6 dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được triển khai với tổng số 63 căn. Trong đó, Dự án Khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng do công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp làm chủ đầu tư có 11 căn, Dự án Khu dân cư Phượng Hoàng do công ty TNHH Vinh Quang I làm chủ đầu tư có 2 căn, Dự án Khu dân cư Phú An do công ty TNHH Vinh Quang I làm chủ đầu tư có 1 căn, Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại 29 Nguyễn Văn Cừ do công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có 43 căn, Dự án Khu đô thị Cầu sắt do công ty cổ phần phát triển nhà VK Land làm chủ đầu tư có 5 căn, Dự án Khu trung tâm thương mại Hội Phú do công ty cổ phần phát triển nhà VK Land làm chủ đầu tư có 1 căn.

Cũng theo số liệu, có 22 căn nhà ở được hoàn thành trong quý 4 năm 2022, gồm dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại 29 Nguyễn Văn Cừ do công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có 3 căn, Dự án Khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng do công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp làm chủ đầu tư có 11 căn, Dự án Khu dân cư Phượng Hoàng do công ty TNHH Vinh Quang I làm chủ đầu tư có 2 căn, Dự án Khu đô thị Cầu sắt do công ty cổ phần phát triển nhà VK Land làm chủ đầu tư có 5 căn, Dự án Khu trung tâm thương mại Hội Phú do công ty cổ phần phát triển nhà VK Land làm chủ đầu tư có 1 căn.

Trong quý, không có lô đất nền nào, nhà ở thuộc dự án có 3 căn thuộc Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại 29 Nguyễn Văn Cừ do công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Trong năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai không có dự án nào được cấp phép, có 7 dự án với tổng số 71 căn được triển khai và có 37 căn hoàn thành.

Cả năm có 83 lô đất nền, 9 căn nhà ở thuộc dự án được giao dịch thành công. Đây là các sản phẩm thuộc dự án Khu dân cư SH Land do CTCP Sơn Hải làm chủ đầu tư, dự án Tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới do CTCP Tập đoàn Bossco làm chủ đầu tư, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại 29 Nguyễn Văn Cừ và dự án Khu dân cư Phú An, Khu dân cư Phượng Hoàng.

Trong năm 2022, tỉnh Gia Lai không có dự án du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thu nhập thấp đô thị, nhà ở công nhân nào được triển khai.

Về tồn kho bất động sản, CTCP Sơn Hải còn 221 lô đất nền dự án, 2 căn nhà ở riêng lẻ. CTCP Tập đoàn FLC còn 42 căn nhà ở riêng lẻ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, từ khi Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn đã có những bước phát triển, tuy nhiên quá trình thực hiện các quy định đã bộc lộ một số bất cập.

Trong đó, thị trường bất động sản tại địa phương có sự mất cân đối trong quan hệ cung cầu, phát triển không đồng đều và thiếu ổn định; chủ yếu tập trung ở các khu đô thị lớn, có nhiều lợi thế về vị trí đắc địa….

Giá bất động sản trong nước lên xuống thất thường cũng đã tác động không ít đến việc tạo lập về chỗ ở của người dân. Một số nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính chủ yếu đầu tư theo hướng đầu cơ, chờ đợi thời cơ.