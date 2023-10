Giao dịch nhà đất Đà Nẵng bắt đầu “tăng nhiệt”?

Theo ghi nhận, tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu, không có dự án mới.

Trong đó, tại Đà Nẵng, nguồn cung mới căn hộ đạt khoảng 400 sản phẩm, tăng 100% theo năm; giá bán sơ cấp từ 53 – 62 triệu/m2, tăng 2 – 3% theo năm; tỷ lệ hấp thụ khoảng 20%.

Nhìn cả thị trường miền Trung ghi nhận giá bán bình quân căn hộ từ 26 – 100 triệu/m2, tăng từ 2 – 3% theo quý, giá bán nhà phố từ 38 – 120 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân biệt thự từ 45 – 200 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân shophouse từ 60 – 200 triệu/m2, ổn định theo quý. Giá bán bình quân đất nền từ 13 – 52 triệu/m2, ổn định theo quý.

Theo Datxanh Services, tỉ lệ hấp thụ tính trên nguồn cung sơ cấp toàn khu vực miền Trung quý 3/2023 đạt khoảng 10%. Tín hiệu tích cực tại miền Trung là các dự án bán mới có tỷ lệ hấp thụ cao hơn mức bình quân chung của thị trường khu vực (20%-25%).

Riêng tại Đà Nẵng, thị trường ghi nhận dự án mới mở bán và tình hình giao dịch cải thiện so với quý 2/2023, chủ yếu đến từ các dự án The Sang Residence, Sun Cosmo Residence (SunGroup). Nguồn cung sơ cấp căn hộ nổi bật với dự án mới The Panoma – Sun Cosmo Residence và loại hình đất nền chiếm tỷ trọng lớn từ những dự án đã mở nhiều năm.

Trong khi đó, tai Quảng Nam tập trung vào đất nền, dự án chủ yếu là dự án đã mở bán 2-3 năm như Indochina Riverside (Điện Bàn), Rosa Riverside (An Dương),..

Tại Bình Định không có dự án mới, tiếp tục chào bán giai đoạn tiếp theo của các dự án cũ, với các dự án như The Sailing Quy Nhơn (Đô Thành), Phú Tài Central Life (Phú Tài), … dự kiến 3 tháng cuối năm, thị trường không chào đón dự án mới, tiếp tục giao dịch giỏ hàng cũ;.

Phú Yên, Khánh Hòa chủ yếu là giỏ hàng cũ: Welltone Luxury Nha Trang (Danh Khôi) dự kiến tháng 10 nhận cọc trực tiếp, Vega City tiếp tục mở tầng mới nhận cọc trực tiếp.

Trước đó, vào tháng 8/2023, tại Đà Nẵng và vùng phụ cận cả nguồn cung và lượng tiêu thụ ghi nhận tăng so với tháng trước và cùng kì.

tại thị trường Đà Nẵng, đất nền là dòng sản phẩm khá được ưa chuộng và có tính thanh khoản cao về dài hạn. Vào thời điểm thị trường phát triển mạnh trong hai năm 2021-2022, trung bình lượng giao dịch bất động sản qua công chứng tại Đà Nẵng khoảng 30.000 giao dịch thì đất nền chiếm khoảng 73%, nhà ở liền kề 19%, còn lại là căn hộ.

Hơn 1 năm qua, giao dịch nhà đất Đà Nẵng giảm sút cùng tình hình thị trường chung. Nhiều nhà đầu tư ôm đất nền nơi đây hiện vẫn chưa bán được ra. Mức giá giảm 30-40% so với đỉnh sốt. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư bắt đầu rục rịch trở lại với thị trường khu vực này.

Trong báo cáo mới đây về thị trường đất nền Đà Nẵng, DKRA Group đã chỉ ra, mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang với lần mở bán trước đó, các chính sách chiết khấu cho phương án thanh toán nhanh, cam kết mua lại,... tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Giá bán thứ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước, giao dịch thị trường ở mức trung bình và tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý. Việc đất nền nơid dât giảm cả trăm triệu đồng/lô đang tạo áp lực lớn lên các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, song cũng trở thành cơ hội cho nhiều “tay chơi” có tiềm lực mạnh.