Giao dịch viên ngăn nhiều khách đến ngân hàng rút tiết kiệm, chuyển khoản số tiền từ 150 triệu, 600 triệu đến 1,5 tỷ đồng: Khách hàng sau đó cảm ơn, dừng giao dịch

Chẳng hạn một vụ có số tiền mới xảy ra ngày 12/10 tại Agribank Chi nhánh Lộc Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh). Vợ chồng ông T.V.C. (55 tuổi, trú xã Lộc Hà) đến rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm sau khi nhận cuộc gọi của người tự xưng công an, cho rằng hai vợ chồng liên quan đến một vụ án ma túy. Đối tượng yêu cầu ông cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước, giữ bí mật với mọi người và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản chỉ định.

Theo anh Võ Thanh Hiệp, Trưởng phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Lộc Hà, nhân viên luôn chú ý biểu hiện tâm lý của khách khi rút số tiền lớn. Thấy ông C. lo lắng, vội vàng, giao dịch viên chủ động hỏi han, báo cáo lãnh đạo và trình báo Công an xã Lộc Hà. Sau khi được giải thích, ông C. dừng giao dịch.

Trước đó, chiều 30/9, bà L.T.M. (xã Tứ Mỹ) đến Agribank Chi nhánh Nầm (thuộc Agribank Chi nhánh Hương Sơn) rút hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm. Kẻ gian tự xưng cán bộ Công an xã Tứ Mỹ, nói dữ liệu của bà bị dùng để mở tài khoản liên quan đường dây ma túy. Chúng còn soạn sẵn câu trả lời để bà đối phó với nhân viên ngân hàng. Dù vậy, giao dịch viên vẫn nhận ra dấu hiệu bất thường và báo công an; lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu dừng giao dịch.

Mười ngày sau, cũng tại Agribank Nầm, ông P.V.Đ. (xã Tứ Mỹ) suýt chuyển 300 triệu đồng để "xác minh nguồn tiền" theo yêu cầu của người tự xưng cơ quan chức năng. Nhân viên phòng giao dịch tiếp tục phối hợp Công an xã Tứ Mỹ ngăn chặn. Theo Báo Hà Tĩnh, ba vụ cách nhau chưa đến 20 ngày, tổng số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên tới 2,8 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) nhận tin báo từ nhân viên BAC A BANK Chi nhánh 270 Bạch Mai về bà N.T.N. (sinh năm 1950, trú phường Hoàn Kiếm) có biểu hiện bất thường khi làm thủ tục rút 600 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Công an có mặt tại ngân hàng, xác định bà N. bị đe dọa liên quan đến vụ án, rồi liên hệ con gái bà để cùng gia đình giải thích, ngăn việc chuyển tiền.

Cuối tháng 9 tại Quảng Trị, ông T.H. (sinh năm 1956, xã Mỹ Thủy) đến Agribank Chi nhánh Hội Yên rút tiền tiết kiệm để chuyển 150 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Trao đổi với giao dịch viên, ông cho biết bị người tự xưng cơ quan chức năng thông báo liên quan đường dây ma túy, yêu cầu chuyển tiền "phục vụ điều tra". Giao dịch viên lập tức liên hệ Công an xã Mỹ Thủy ngăn chặn vụ việc.

Mới đây, một vụ việc tương tự ngày 15/10 cũng xảy ra tại KienlongBank. Bà Đ.T.M.T. (73 tuổi) bị giả danh Cơ quan Cảnh sát điều tra đe dọa rồi đến KienlongBank Cai Lậy chuyển khoản 200 triệu đồng để "đối chiếu dòng tiền". Khác các vụ còn lại, lệnh chuyển đã được lập; nhân viên Nguyễn Thị Diểm Thúy xác minh với khách, khẩn trương phối hợp Trung tâm Thanh toán chặn giao dịch và thu hồi thành công số tiền. Ban Giám đốc đơn vị sau đó hỗ trợ khách trình báo Công an phường Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp).

Ở hầu hết các vụ, điểm khiến giao dịch viên dừng tay là thái độ của khách: lo lắng, thúc giục làm nhanh, rút phần lớn hoặc toàn bộ sổ tiết kiệm để chuyển cho tài khoản không quen biết. Theo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, kẻ gian không trực tiếp tiếp cận tài sản mà điều khiển hành vi nạn nhân, dựng tình huống khẩn cấp, bắt khai báo số tiền đang có rồi yêu cầu liên tiếp để nạn nhân không kịp kiểm chứng.

Phía công an cũng đưa ra danh mục cụ thể cho cán bộ ngân hàng. Công an xã Minh Hòa (Phú Thọ) đề nghị lưu ý khách thường xuyên nghe điện thoại, nhận chỉ dẫn của người khác khi giao dịch, không giải thích rõ mục đích chuyển tiền. Đặc biệt cần cảnh giác khi khách nói chuyển tiền để "xác minh tài khoản", "chứng minh tài sản", "đóng phí điều tra" hay chuyển vào "tài khoản an toàn".