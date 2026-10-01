Từ nay, tất cả người dân đi bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản, dùng tiền mặt có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Tại khoản 10 Điều 4, quy định mới nêu rõ việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, ngưỡng giá trị giao dịch trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP xuống còn 5 triệu đồng. Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10.

Trong khi đó, Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026. Theo Nghị định 340, hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Đây là mức phạt áp dụng với cá nhân. Tổ chức có cùng hành vi bị phạt gấp đôi, tức từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Như vậy, từ ngày 16/10, mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày mà thanh toán bằng tiền mặt có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với cá nhân

Nghị định 390/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm gia công, với điều kiện nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng đã ký.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước, nếu có.

Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Nghị định cũng quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số loại vàng, gồm vàng nguyên liệu dạng bột, dung dịch, vảy hàn, muối vàng, dây, ống; vàng trang sức bán thành phẩm và vàng dùng làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế, được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và quy định chuyên ngành liên quan.