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Từ vụ lừa bán đất bằng sổ đỏ giả, lộ vụ cho vay lãi nặng ở Quảng Trị

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Từ vụ lừa đảo bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới 1.022%/năm, số tiền thu lợi bất chính gần 590 triệu đồng.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thanh Chương (SN 1993, trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1989, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đầu tháng 9/2026, Chương lên mạng tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt làm 8 giấy chứng nhận giả để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị)

Ngày 17/9 và 29/9, Chương sử dụng các giấy tờ giả để lừa chị Minh mua hai thửa đất không có thật. Tin tưởng Chương có nhiều năm làm môi giới bất động sản, chị Minh đã chuyển tổng cộng 600 triệu đồng cho Chương.

Mở rộng điều tra, Chương khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo thêm 3 người khác, với tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Quá trình xác minh các thông tin liên quan, Công an phát hiện từ ngày 30/3 đến 13/10/2026, Hải đã cho Chương vay tiền 57 lần, với tổng số tiền 5,64 tỷ đồng. Lãi suất cho vay từ 104% đến 1.022%/năm, cao gấp 5,2 đến 51,1 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền Hải thu lợi bất chính được xác định là 589.279.452 đồng.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hải về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện các vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Minh Phương

Báo Pháp luật

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