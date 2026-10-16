Bí thư Quảng Trị phê bình 43 địa phương giải ngân 0% vốn khoa học, công nghệ

Ngày 15/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 57 tỉnh) vừa ban hành Thông báo số 20/TB-CQTTBCĐ về kết luận của ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh tại phiên họp chuyên đề ngày 13/10, đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh kết luận tại phiên họp chuyên đề ngày 13/10.

Tại phiên họp, ông Vương Quốc Tuấn nghiêm khắc phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 43 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo và có tỷ lệ giải ngân 0% vốn đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Kế hoạch năm 2026 của HĐND tỉnh.

Các địa phương gồm: Đông Trạch, Bố Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch, Lệ Ninh, Cam Hồng, Lệ Thủy, Sen Ngư, Trường Phú, Dân Hóa, Minh Hóa, Hòa Trạch, Trung Thuần, Tân Gianh, Đồng Sơn, Ba Đồn, Bắc Gianh, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Cửa Việt, Mỹ Thủy, Hướng Phùng, Lao Bảo, A Dơi, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Cơ, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Đông Hà, Quảng Trị và Cồn Cỏ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục hạn chế, chuyển đổi trạng thái làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, rõ sản phẩm, kiểm đếm được kết quả. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị mình.