Lạm phát gia tăng, nên làm gì?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi lạm phát gia tăng, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên khiến sức mua của đồng tiền suy giảm. Điều này đồng nghĩa với việc cùng một số tiền, người dân có thể mua được ít hàng hóa, dịch vụ hơn so với trước đây. Vì vậy, bảo vệ tài sản không chỉ là giữ nguyên số tiền đang có mà còn phải tính đến khả năng duy trì sức mua trong dài hạn.

Một trong những giải pháp phổ biến là gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là kênh phù hợp với người ưu tiên sự an toàn, ổn định và có nhu cầu sử dụng tiền trong ngắn hạn. Tuy nhiên, người gửi tiền cần quan tâm đến lãi suất thực, tức mức sinh lời sau khi tính đến tác động của lạm phát. Chẳng hạn, nếu lãi suất tiết kiệm là 5%/năm trong khi lạm phát ở mức 4%/năm, mức tăng sức mua thực tế chỉ khoảng 1%, thay vì toàn bộ 5%.

Bên cạnh tiền gửi, vàng thường được xem là một kênh tích trữ tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động mạnh, đặc biệt khi thị trường chịu tác động từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Người mua cũng cần tính đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán, tránh tâm lý chạy theo đà tăng giá.

Đối với người có khả năng chấp nhận rủi ro, các kênh như chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hoặc trái phiếu có thể được cân nhắc nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn. Dù vậy, những khoản đầu tư này không bảo đảm sinh lời và có thể phát sinh thua lỗ khi thị trường biến động.

Để bảo vệ tài sản hiệu quả, người dân nên phân bổ tiền vào các kênh phù hợp thay vì tập trung toàn bộ vào một loại tài sản. Đồng thời, cần duy trì khoản dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu, xác định rõ thời gian đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Điều quan trọng là không có kênh đầu tư nào vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa mang lại lợi nhuận cao trong mọi thời điểm. Một kế hoạch tài chính hợp lý, kết hợp giữa tiết kiệm, đầu tư và quản lý chi tiêu sẽ giúp hạn chế tác động của lạm phát, hướng tới bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.