Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát gia tăng, nên làm gì?

| | Smart Money

Lạm phát gia tăng, nên làm gì?

Bạn đọc Quang Thái (Sơn La) hỏi: Tôi có một khoản tiền tích lũy nhưng lo ngại lạm phát khiến giá trị đồng tiền giảm theo thời gian. Xin hỏi, trong bối cảnh này, nên gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư vào các kênh khác để bảo vệ tài sản hiệu quả?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi lạm phát gia tăng, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên khiến sức mua của đồng tiền suy giảm. Điều này đồng nghĩa với việc cùng một số tiền, người dân có thể mua được ít hàng hóa, dịch vụ hơn so với trước đây. Vì vậy, bảo vệ tài sản không chỉ là giữ nguyên số tiền đang có mà còn phải tính đến khả năng duy trì sức mua trong dài hạn.

Một trong những giải pháp phổ biến là gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là kênh phù hợp với người ưu tiên sự an toàn, ổn định và có nhu cầu sử dụng tiền trong ngắn hạn. Tuy nhiên, người gửi tiền cần quan tâm đến lãi suất thực, tức mức sinh lời sau khi tính đến tác động của lạm phát. Chẳng hạn, nếu lãi suất tiết kiệm là 5%/năm trong khi lạm phát ở mức 4%/năm, mức tăng sức mua thực tế chỉ khoảng 1%, thay vì toàn bộ 5%.

Bên cạnh tiền gửi, vàng thường được xem là một kênh tích trữ tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động mạnh, đặc biệt khi thị trường chịu tác động từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Người mua cũng cần tính đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán, tránh tâm lý chạy theo đà tăng giá.

Đối với người có khả năng chấp nhận rủi ro, các kênh như chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hoặc trái phiếu có thể được cân nhắc nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn. Dù vậy, những khoản đầu tư này không bảo đảm sinh lời và có thể phát sinh thua lỗ khi thị trường biến động.

Để bảo vệ tài sản hiệu quả, người dân nên phân bổ tiền vào các kênh phù hợp thay vì tập trung toàn bộ vào một loại tài sản. Đồng thời, cần duy trì khoản dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu, xác định rõ thời gian đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Điều quan trọng là không có kênh đầu tư nào vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa mang lại lợi nhuận cao trong mọi thời điểm. Một kế hoạch tài chính hợp lý, kết hợp giữa tiết kiệm, đầu tư và quản lý chi tiêu sẽ giúp hạn chế tác động của lạm phát, hướng tới bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi suất cao khiến giá nhà nhiều nơi giảm mạnh thì có nên tranh thủ "bắt đáy"?: Chuyên gia nói người có sẵn tiền mặt đang lợi thế lớn khi đàm phán

Lãi suất cao khiến giá nhà nhiều nơi giảm mạnh thì có nên tranh thủ "bắt đáy"?: Chuyên gia nói người có sẵn tiền mặt đang lợi thế lớn khi đàm phán Nổi bật

Lương nước ngoài chuyển về tài khoản Việt Nam có phải nộp thuế?

Lương nước ngoài chuyển về tài khoản Việt Nam có phải nộp thuế? Nổi bật

Ngân hàng thông báo quy định mới từ 15/10: Áp dụng với khách hàng chuyển tiền nhanh 24/7 đến số tài khoản này

Ngân hàng thông báo quy định mới từ 15/10: Áp dụng với khách hàng chuyển tiền nhanh 24/7 đến số tài khoản này

16:45 , 17/10/2026
Lãi suất tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi 1 tỷ đồng nhận được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất tại Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi 1 tỷ đồng nhận được tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?

16:40 , 17/10/2026
Con cái có quyền biết tài sản của cha mẹ tại ngân hàng không?

Con cái có quyền biết tài sản của cha mẹ tại ngân hàng không?

15:33 , 17/10/2026
Công an đồng loạt triệu tập 30 người ở Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra các giao dịch rút tiền số lượng rất lớn

Công an đồng loạt triệu tập 30 người ở Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra các giao dịch rút tiền số lượng rất lớn

10:06 , 17/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên