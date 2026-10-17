Giá vàng tuần tới: Triển vọng phân hóa, ngưỡng 4.200 USD/oz vẫn là thách thức

Giá vàng phục hồi vào những phiên giao dịch cuối tuần sau khi chịu áp lực giảm mạnh từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Đà giảm của lợi suất trái phiếu cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 10 hạ nhiệt đã giúp kim loại quý lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.193,59 USD/oz vào tối Chủ nhật. Kim loại quý này có thời điểm vượt ngưỡng 4.200 USD/oz khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột Mỹ - Iran và những rủi ro lạm phát xuất phát từ giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu. Sau khi thiết lập mức cao nhất tuần tại 4.216,91 USD/oz trong phiên thứ Hai, giá vàng chịu sức ép giảm từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng, khiến giá tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch thứ Ba.

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo. Số liệu này làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát do giá năng lượng tăng có thể buộc Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10 và đồng USD mạnh lên, giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/oz, chạm mức thấp nhất tuần tại 4.073,35 USD/oz vào giữa trưa thứ Tư.

Sang phiên thứ Năm, giá vàng phục hồi bất chấp chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục ghi nhận mức tăng cao hơn dự báo. Động lực hỗ trợ đến từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh so với các mức cao gần đây, trong khi đồng USD suy yếu.

Đà phục hồi kéo dài sang phiên thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về khả năng nâng lãi suất trong tháng 10 trong phát biểu tối thứ Năm. Điều này góp phần làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, dù thị trường vẫn dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước khi kết thúc năm.

Giá vàng có thời điểm tiến sát ngưỡng 4.200 USD/oz một lần nữa nhưng không thể vượt qua mức này, sau đó thu hẹp một phần đà tăng. Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá vàng giảm nhẹ so với đầu tuần và cũng thấp hơn một chút so với phiên giao dịch trước đó.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một nửa số chuyên gia chưa xác định được xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư cá nhân ngày càng nghiêng về kịch bản giảm giá, sau khi vàng một lần nữa không thể vượt qua ngưỡng kháng cự.

Nguồn: Kitco

Tham gia khảo sát Kitco, trong 12 chuyên gia có 4 chuyên gia (33%) dự báo giá vàng tăng, 2 chuyên gia (17%) dự báo giảm, 6 chuyên gia còn lại (50%) cho biết chưa thể dự đoán xu hướng hoặc kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát với 139 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 60 người (43%) kỳ vọng giá tăng, 63 người khác (45%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 16 nhà đầu tư còn lại (12%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tích luỹ trong tuần tới.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation nhận định, vàng dường như đã vượt qua một tuần giao dịch đầy biến động mà không chịu tổn thất quá lớn. Theo ông, đợt bán tháo giữa tuần bắt nguồn từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến đồng USD tăng mạnh, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và lợi suất đi lên trước khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 10.

Diễn biến sau đó đảo chiều khi một số quan chức cấp cao của Fed cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ không cần vội vàng thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai liên tiếp tại cuộc họp cuối tháng. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm mạnh, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi và một lần nữa tiến sát vùng kháng cự 4.200 USD/oz.

Theo Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, giá vàng hiện chủ yếu dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/oz. Ông giữ quan điểm trung lập trong tuần tới, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt và sự chú ý của nhà đầu tư có thể chuyển sang kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ở chiều tích cực, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Theo ông, trong bảy tuần liên tiếp, thị trường đều ghi nhận mô hình tương tự, với áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần trước khi giá phục hồi từ thứ Tư.

Mặc dù lực bán mạnh hơn trong ba tuần gần đây, vàng vẫn duy trì gần vùng 4.200 USD/oz. Ông Kuptsikevich cho rằng sự suy yếu của đồng USD trong hai phiên cuối tuần đang tạo thêm cơ sở cho triển vọng tăng giá.

Bên cạnh đó, hoạt động điều chỉnh danh mục đầu tư khi cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ lớn bị bán tháo, cùng nhu cầu hạn chế rủi ro chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, có thể tiếp tục hỗ trợ vàng.

Theo chuyên gia FxPro, những yếu tố này có khả năng đưa giá vàng lên vùng 4.400–4.500 USD/oz trong những tuần tới. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, thị trường cần xuất hiện những thay đổi đáng kể về chính sách hoặc tình hình chính trị, chẳng hạn từ Fed hoặc Nhà Trắng.

Cùng quan điểm tích cực, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, đánh giá đà phục hồi mạnh vào cuối tuần là tín hiệu đáng chú ý. Dù giá vàng có thể tiếp tục tích lũy trong mô hình nêm giảm, ông vẫn nghiêng về xu hướng tăng khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/oz chưa bị phá vỡ rõ ràng.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, cũng dự báo giá vàng tăng khi đồng USD suy yếu lần đầu tiên trong năm tuần. Theo ông, tỷ giá thuận lợi hơn sẽ khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vào.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều cho rằng đợt điều chỉnh của vàng đã kết thúc.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX Bullion nhận định, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm đã giúp vàng giải tỏa phần nào áp lực trước mắt. Dù vậy, đà phục hồi trong phiên thứ Năm chưa đủ để khẳng định giá đã tạo đáy.

Theo ông, vàng đang cố gắng duy trì vùng hỗ trợ quanh 4.100 USD/oz nhưng vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự phía trên. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn còn nghiêng nhẹ về xu hướng giảm, dù ông tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và đặc biệt là bạc trong dài hạn.

Ở góc nhìn tương tự, Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng xu hướng giá vàng sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa áp lực lạm phát kéo dài và khả năng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo ông, việc giá vàng phục hồi bất chấp dữ liệu lạm phát sản xuất cao hơn dự báo cho thấy kim loại quý không chỉ phản ứng với các chỉ số lạm phát mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ kỳ vọng về lợi suất thực.

Aslam xác định vùng 4.154 USD/oz là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, trong khi 4.179 USD/oz là vùng kháng cự gần nhất. Nếu lợi suất thực tiếp tục giảm, dòng vốn từ các tổ chức đầu tư có thể gia tăng vào vàng. Ngược lại, kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại có thể khiến giá bước vào giai đoạn tích lũy.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cũng nhấn mạnh mối quan hệ nghịch chiều giữa giá vàng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Theo ông, diễn biến lợi suất sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Đáng chú ý, dù dữ liệu CPI và PPI của Mỹ cho thấy áp lực lạm phát lớn, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn không vượt được mức đỉnh trước đó. Ông Pavilonis cho rằng nếu lợi suất tiếp tục giảm, đặc biệt xuống dưới 5%, đây có thể là tín hiệu tích cực đối với vàng.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, dự báo giá vàng giảm. Theo ông, thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, trong khi dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy áp lực giá cả vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Rủi ro địa chính trị cũng tiếp tục tạo ra những tác động trái chiều đối với triển vọng kim loại quý. Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển kinh doanh tại XS.com, nhận định giá vàng vẫn bị giới hạn trong biên độ tích lũy rộng hình thành từ cuối tháng 9.

Theo ông, xung đột kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đang đẩy chi phí vận chuyển và rủi ro đối với hạ tầng năng lượng tăng lên. Những diễn biến này có thể tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ, qua đó hạn chế khả năng phục hồi bền vững của giá vàng.

Ở một góc nhìn khác, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ khi điều chỉnh giảm và khả năng bứt phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông, việc xung đột kết thúc có thể trở thành chất xúc tác quan trọng nếu kéo theo sự suy yếu của đồng USD, giá dầu giảm và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất hạ nhiệt.

Tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt, với những thông tin đáng chú ý gồm số liệu thị trường nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, cùng các báo cáo về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và niềm tin tiêu dùng được công bố vào thứ Sáu.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu vào sáng thứ Ba với số liệu nhà khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng, tiếp đó là doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch, tất cả đều phản ánh tình hình trong tháng 9.

Đến thứ Năm, giới giao dịch sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần để có thêm thông tin cập nhật về tình hình thị trường lao động Mỹ.

Sáng thứ Sáu sẽ là thời điểm công bố những dữ liệu quan trọng nhất trong tuần, gồm các chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp. Tiếp đó là chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 chính thức của Đại học Michigan.