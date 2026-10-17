Ngân hàng thông báo quy định mới từ 15/10: Áp dụng với khách hàng chuyển tiền nhanh 24/7 đến số tài khoản này

Từ ngày 15/10, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank có thể tiếp tục sử dụng phần hạn mức đã thanh toán ngay sau khi giao dịch trả nợ thành công, thay vì phải chờ hạn mức được cập nhật.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai tính năng "Hoàn lại hạn mức thẻ tín dụng nội địa kênh Online" từ ngày 15/10/2026, nhằm rút ngắn thời gian chờ khôi phục hạn mức sau khi khách hàng thanh toán dư nợ thẻ.

Theo đó, tính năng áp dụng khi khách hàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng nội địa qua BAOVIET i-Banking, ứng dụng BAOVIET Smart hoặc chuyển khoản nhanh 247 từ ngân hàng khác đến số thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank. Sau khi giao dịch thanh toán thành công, hạn mức tín dụng khả dụng sẽ được khôi phục ngay.

Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng phần hạn mức vừa thanh toán cho các nhu cầu chi tiêu, mua sắm và thanh toán bằng thẻ mà không cần chờ đợi như trước.

Theo thông tin từ ngân hàng, thẻ tín dụng nội địa BAOVIET Bank có hạn mức lên tới 4 tỷ đồng, lãi suất từ 10%/năm và thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày. Phí rút tiền mặt được công bố ở mức 1% số tiền giao dịch. Thẻ cũng sử dụng công nghệ chip VCCS nhằm tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán.

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng BAOVIET Bank theo số 1900 55 88 48 hoặc đến các điểm giao dịch của ngân hàng để được hướng dẫn thêm về tính năng này.

Linh San