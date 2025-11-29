Giáo sư Harvard chỉ ra: 3 dấu hiệu ở trẻ dự báo lớn lên "không có tiền đồ"!

Theo nghiên cứu của giáo sư hành vi học Harvard, Richard Weissbourd, có những thói quen khi nhỏ ở trẻ có thể phản ánh, dự đoán phần nào tương lai sau này. Nếu trẻ có 3 biểu hiện sau, lớn lên dễ “không có tiền đồ”. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng tính cách của con.

Cụ thể, là 3 biểu hiện sau:

1. Không tập trung

Trẻ bị nhiều cám dỗ từ cuộc sống khiến mất cân bằng giữa học tập và sở thích. Trong giai đoạn mầm non, trẻ thích đồ ăn vặt, thích chơi, khi cha mẹ muốn dạy trẻ điều gì hữu ích thì trẻ lại phản kháng. Dù cha mẹ có ép buộc, trẻ cũng trở nên lơ đễnh. Lúc này, cha mẹ thường quy kết rằng trẻ “không tập trung”.

Thực tế, cách làm đó không phù hợp. Nếu muốn trẻ tăng khả năng tập trung, cha mẹ phải biết phân bổ thời gian hợp lý. Hãy quy định rõ: buổi chiều mấy giờ được ăn vặt, buổi sáng mấy giờ đọc sách cùng cha mẹ. Sự tham gia của cha mẹ là vô cùng quan trọng.

2. Thích xem tivi

Hầu như trẻ nào cũng mê xem hoạt hình. Ngồi lâu trước tivi, cha mẹ lại bận rộn không kiểm soát, lâu dần trẻ giảm thể lực, không nghe lời cha mẹ nữa. Từ đó, trẻ lười học, không có động lực với bất kỳ điều gì, dẫn đến trạng thái “không có tiền đồ”.

Cha mẹ cần nhận thức mức độ trẻ lệ thuộc tivi, từ đó giới hạn thời gian xem tivi. Hãy dẫn trẻ ra ngoài chơi, tham gia các hoạt động thú vị để giảm sự phụ thuộc vào tivi.

3. Khả năng tự kiểm soát kém

Trẻ chỉ làm khi cha mẹ nhắc. Khi cha mẹ theo sát, trẻ còn chăm chỉ; nhưng chỉ cần cha mẹ quay đi, trẻ lập tức mất tập trung. Trẻ không nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, lại thấy những việc nhẹ nhàng, không tốn sức thú vị hơn.

Đây là vấn đề phổ biến. Cha mẹ cần tạo cho trẻ cảm giác thành tựu. Khi trẻ hoàn thành việc mà trước đó không muốn làm nhưng lại đạt được kết quả tốt, cha mẹ cần khen ngợi kịp thời. Điều này giúp trẻ hình thành phản xạ tích cực, từ đó dần có ý thức tự giác.

Làm sao để trẻ biết tự suy nghĩ và tự giải quyết vấn đề?

Cha mẹ nên giúp trẻ hình thành những thói quen tốt từ nhỏ: đọc sách, nghe kể chuyện thay vì xem tivi hay chơi game. Trẻ từ 2 tuổi đã nên được tiếp xúc với sách tranh và học hành vi qua đó. Đừng xem thường sức mạnh của sách tranh!

Hãy nắm bắt giai đoạn vàng 3 - 6 tuổi, thời điểm não bộ phát triển mạnh nhất. Đây là thời kỳ tốt nhất để rèn luyện khả năng tập trung thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

Thói quen xấu sẽ trở thành chướng ngại trên đường thành công, còn thói quen tốt sẽ chỉ đường cho trẻ.

Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều như một tờ giấy trắng. Trẻ sẽ trở thành người thế nào phụ thuộc vào cách cha mẹ giáo dục. Giai đoạn 3 - 6 tuổi là thời điểm quan trọng nhất để hình thành thói quen và tính cách. Nhiều cha mẹ bận rộn mà lơ là giai đoạn này. Hãy tận dụng thời kỳ vàng đó để giúp trẻ hình thành hành vi và phẩm chất tốt, tương lai của con sẽ rộng mở hơn.



