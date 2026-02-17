Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giật mình tin nhắn "Khóa tài khoản" ngày Tết: Cú lừa tiền tỷ chỉ sau một cú chạm

17-02-2026 - 13:36 PM | Smart Money

Giật mình tin nhắn "Khóa tài khoản" ngày Tết: Cú lừa tiền tỷ chỉ sau một cú chạm

Đánh trúng tâm lý lo sợ bị gián đoạn chi tiêu trong những ngày cận Tết Bính Ngọ, các đối tượng lừa đảo đang ráo riết "rải thảm" tin nhắn giả mạo ngân hàng với nội dung đe dọa khóa tài khoản. Nếu thiếu bình tĩnh, người dùng có thể mất sạch tiền thưởng Tết chỉ trong vài phút.

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, khi nhu cầu giao dịch, chuyển khoản và sắm sửa tăng đột biến, điện thoại của nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn từ đầu số (Brandname) của ngân hàng với nội dung đầy tính đe dọa: "Tài khoản của Quý khách sẽ bị khóa sau 24h do chưa cập nhật định danh/sinh trắc học. Vui lòng đăng nhập tại [link lạ] để xác thực ngay".

Giật mình tin nhắn "Khóa tài khoản" ngày Tết: Cú lừa tiền tỷ chỉ sau một cú chạm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến kịch bản lừa đảo này trở nên cực kỳ nguy hiểm là các tin nhắn giả mạo này xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại nạn nhân. Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), đây là thủ đoạn sử dụng trạm phát sóng di động giả (Fake BTS). Các đối tượng xấu sử dụng thiết bị phát sóng trái phép để chèn sóng, gửi tin nhắn SMS Brandname giả mạo đè lên tin nhắn thật, khiến ngay cả những người dùng cảnh giác nhất cũng dễ dàng mắc bẫy vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng.

Mới đây nhất, cơ quan công an đã ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng chỉ vì vội vàng bấm vào đường link trong tin nhắn để "mở khóa tài khoản" hoặc "cập nhật sinh trắc học" nhằm kịp chuyển tiền lì xì. Các đường link này (thường có đuôi lạ như .top, .vip, .xyz...) dẫn đến một trang web có giao diện giống hệt website ngân hàng, dụ người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và quan trọng nhất là mã OTP. Ngay khi người dùng cung cấp mã OTP, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ bị chuyển sang ví điện tử hoặc tài khoản rác của kẻ gian.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an các tỉnh/ thành phố và các ngân hàng trước đó đồng loạt đưa ra khuyến cáo:

- Không có bất kỳ ngân hàng nào yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã PIN hay mã OTP qua đường link gửi kèm tin nhắn SMS.

- Việc yêu cầu cập nhật thông tin (nếu có) luôn được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua ứng dụng chính thức của ngân hàng, tuyệt đối không qua đường dẫn lạ.

Để bảo vệ túi tiền của mình, người dân cần ghi nhớ quy tắc "3 KHÔNG": Không click vào link lạ; Không cung cấp OTP cho bất kỳ ai; Không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi/tin nhắn xưng danh nhân viên ngân hàng mà chưa kiểm chứng.

Nếu lỡ nhận được tin nhắn đe dọa khóa tài khoản, hãy bình tĩnh. Hành động đúng đắn nhất lúc này là bỏ qua tin nhắn đó và gọi ngay lên tổng đài chính thức của ngân hàng (số hotline in sau mặt thẻ ATM) để xác minh. Tuyệt đối không để nỗi sợ hãi nhất thời biến cái Tết vui vẻ thành "mất Tết".

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mùng 1 Tết, gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để vừa được cộng lãi suất, vừa có cơ hội trúng vàng SJC, nhận lì xì tiền mặt?

Mùng 1 Tết, gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để vừa được cộng lãi suất, vừa có cơ hội trúng vàng SJC, nhận lì xì tiền mặt? Nổi bật

Từ nay, đi bán vàng trên 5 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản, cố tình sai phạm bị phạt tới 20 triệu

Từ nay, đi bán vàng trên 5 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản, cố tình sai phạm bị phạt tới 20 triệu Nổi bật

7 thứ nhớ kỹ khi đầu năm mua vàng

7 thứ nhớ kỹ khi đầu năm mua vàng

12:38 , 17/02/2026
Xổ số miền Nam: Sáng mùng 1 Tết, lộ diện nơi bán trúng 2 giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 1 Tết, lộ diện nơi bán trúng 2 giải độc đắc

12:01 , 17/02/2026
Đừng để mất sạch tiền trong tài khoản khi du lịch Tết vì thói quen này

Đừng để mất sạch tiền trong tài khoản khi du lịch Tết vì thói quen này

09:34 , 17/02/2026
Truy vết dòng tiền 15 triệu đồng, công an phát hiện đường dây lừa đảo 100 tỷ

Truy vết dòng tiền 15 triệu đồng, công an phát hiện đường dây lừa đảo 100 tỷ

08:32 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên