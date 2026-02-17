Mùng 1 Tết, gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào để vừa được cộng lãi suất, vừa có cơ hội trúng vàng SJC, nhận lì xì tiền mặt?

Bước sang năm mới, các ngân hàng đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi tiền gửi trong tháng 2/2026. Bên cạnh lãi suất cộng thêm, nhiều nhà băng áp dụng hình thức lì xì tiền mặt, quay số trúng thưởng hoặc tặng quà may mắn đầu xuân cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Từ ngày 07/02 đến 28/02/2026, HDBank triển khai chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú" dành cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc online.

Ngân hàng cộng thêm lãi suất tối đa 1,1%/năm cho khoản gửi hợp lệ. Trong các ngày 17/02 – 27/02 (online) và 23/02 – 27/02 (tại quầy), khách hàng còn nhận tiền lì xì tối đa 1.680.000 đồng.

Riêng ngày vía Thần Tài 26/02, người gửi tiết kiệm online có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC.

Mỗi khoản tiền gửi được cấp mã dự thưởng tương ứng, giao dịch online được nhân đôi mã. Chương trình quay số gồm nhiều phần thưởng như xe SH, TV, robot hút bụi, thẻ tiền mặt và giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng (dự kiến quay ngày 12/03/2026).

NCB áp dụng chương trình "Tiết kiệm Phú Quý – Nhận lộc An Khang" đến hết 28/02/2026 cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng.

Ngân hàng cộng lãi suất riêng cho sổ tiết kiệm mở online trên ứng dụng iziMobile. Với mỗi 200 triệu đồng gửi, khách hàng nhận một mã quay số trúng voucher vé máy bay trị giá 2 triệu đồng, tối đa 3 voucher mỗi người.

Ngoài ra, 15 khách hàng có mức tăng số dư tiền gửi cao nhất trong giai đoạn 30/11/2025 – 28/02/2026 sẽ nhận voucher mua vàng trị giá tới 50 triệu đồng.

Từ 01/02 đến 28/02/2026, Cake by VPBank cộng thêm 0,9%/năm cho khách hàng lần đầu mở tiền gửi có kỳ hạn trên ngân hàng số. Đồng thời, mọi khoản tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng trong giai đoạn 20/01 – 28/02 được cộng thêm 0,3%/năm.

Khách hàng mở sổ từ 2,5 triệu đồng được nhận 5 lượt mở bao lì xì, giá trị tối đa 888.000 đồng. Ngoài ra, ngân hàng thưởng tiền trực tiếp theo giá trị khoản gửi, cao nhất 26 triệu đồng.

Đến hết ngày 28/02/2026, Vikki Bank triển khai chương trình "Tiết kiệm chào năm mới – Khai Xuân 2026".

Khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch, từ 1 triệu đồng trở lên, nhập mã VIKKIKHAIXUAN26 sẽ được cộng thêm 0,68%/năm.

Trong quan niệm của nhiều người, gửi tiền đầu năm không chỉ là quyết định tài chính mà còn mang ý nghĩa "gửi lộc" lấy may cho cả năm. Bởi vậy, những ngày sau Tết thường ghi nhận lượng khách đến ngân hàng tăng lên, đặc biệt với các khoản gửi kỳ hạn ngắn hoặc mở sổ mới. Việc các ngân hàng kết hợp ưu đãi lãi suất cùng lì xì, quà tặng đầu xuân phần nào đáp ứng nhu cầu tích lũy đi kèm yếu tố may mắn trong dịp khởi đầu năm mới.