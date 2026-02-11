Giấy tờ cần có khi lập hồ sơ người phụ thuộc

Trong quá trình rà soát, đối với hai trường hợp là con ruột của bà Minh Anh, việc kê khai thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, đối với trường hợp còn lại là bác ruột bà, người không nơi nương tựa, bị tàn tật, bà được yêu cầu bổ sung xác nhận theo Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và giấy tờ chứng minh mối quan hệ. Việc bổ sung hồ sơ này ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ kê khai.

Bà Minh Anh hỏi, trong trường hợp của bà, cần thực hiện như thế nào để vừa bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, vừa hoàn thành việc rà soát, kê khai người phụ thuộc đúng thời hạn?

Về vấn đề này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, do vậy thủ tục về giảm trừ cho quyết toán năm 2025 vẫn theo quy định cũ, cụ thể như sau:

Căn cứ điểm g.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi tại Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quy định về hồ sơ bao gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh.

- Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp.

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Mẫu 07/XN-NPT-TNCN Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng), có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng hoặc về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

Như vậy, người nộp thuế cần có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Chi cục Thuế Thương mại điện tử trân trọng trả lời để bà Đào Minh Anh được biết và thực hiện.