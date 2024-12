Giới đầu tư liên tục xuống tiền săn đón nhà phố biển Sông Town – CaraWorld, vì sao?

Đón đầu "chân sóng" cho giới đầu tư tinh anh, nhà phố Sông Town - CaraWorld đang trở thành tâm điểm đầu tư được săn đón dịp cuối năm 2024. Ghi nhận thực tế vào đợt mở bán đầu tiên ngày 21/12/2024, đã có hơn 650 nhà phố biển Sông Town tìm được chủ nhân, cùng nhiều khách hàng mua số lượng lớn đầu tư tăng giá và cho thuê du lịch.

Vị trí chiến lược, đón sóng du khách suốt 365 ngày

Là phân khu độc đáo trong đô thị trái tim CaraWorld được phát triển bởi chủ đầu tư KN Cam Ranh, nhà phố biển Sông Town sở hữu vị trí cực kỳ chiến lược khi tọa lạc ngay bãi biển Bãi Dài – top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh và liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh, chỉ 5 phút di chuyển, 10 phút đến cảng Quốc tế Cam Ranh.

Nhà phố biển Sông Town còn kết nối quốc lộ 1A và nhiều chuyến cao tốc liên tỉnh như: cao tốc Khánh Hoà - Buôn Mê Thuột hoàn thành năm 2026 rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 2 giờ, cao tốc Khánh Hoà - Đà Lạt triển khai 2024 - 2028, khi hoàn thành rút ngắn thời gian di chuyển xuống 2 giờ và đặc biệt cao tốc TPHCM - Nha Trang hoàn thành, chỉ di chuyển khoảng 4 giờ đã mở ra chương mới cho du lịch ngắn ngày tại miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, nằm ngay vịnh nước sâu Cam Ranh, địa phương được "ưu ái" đón thêm những tàu du lịch siêu lớn cho khả năng chi tiêu cực khủng. Cùng với thời tiết được thiên nhiên ưu đãi 300 ngày nắng, nhà phố biển Sông Town cho khả năng khai thác cho thuê quanh năm.

Chưa dừng lại ở đó, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tầm nhìn năm 2030. Theo đó, Cam Ranh sẽ là vùng trọng điểm kinh tế du lịch, đồng thời là thủ phủ du lịch miền Nam Việt Nam với mục tiêu đón 13,8 triệu khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 50% (năm 2030).

Hội tụ đầy đủ những yếu tố vàng "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", Sông Town hứa hẹn đón làn sóng lớn du khách đổ về cho lợi nhuận khai thác du lịch vượt trội và tiềm năng tăng giá cấp số nhân theo thời gian.

Thu hút khách thuê nhờ hệ tiện ích như resort 5 sao

Không chỉ gây ấn tượng với 3 ngôn ngữ thiết kế độc đáo Ả Rập - Hy Lạp - Ma Rốc, Sông Town còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, nghỉ ngơi và đầu tư. 100% nhà phố biển được bàn giao hoàn thiện nội thất cả đồ rời, có chỗ đỗ xe hơi riêng, tích hợp 100% tiện ích hồ bơi ngay bên thềm… được đánh giá là những lợi thế vượt trội, mang đến trải nghiệm chưa từng có tại các dự án nhà phố biển khác trên thị trường.

Giới đầu tư cho rằng, việc bàn giao hoàn thiện nội thất giúp giải quyết băn khoăn của nhiều khách hàng, không còn đau đầu và tốn kém chi phí hoàn thiện mà nhận nhà có thể khai thác cho thuê ngay.

Phối cảnh tiện ích clubhouse tại tiểu khu Ma Rốc thuộc Sông Town

Ngoài các tiện ích nội khu độc đáo, cư dân Sông Town còn được tận hưởng hệ sinh thái chuẩn resort với công viên xanh mát, khu thể thao, spa cao cấp, nhà hàng sang trọng, clubhouse, hệ thống thể thao thường thượng (pickleball, tennis…), karaoke, rạp chiếu phim gia đình...

Làng hải sản lớn nhất Cam Ranh tại CaraWorld sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025

Chủ đầu tư KN Cam Ranh cho biết, thời điểm bàn giao nhà phố biển Sông Town vào năm 2026 trùng với mốc hoàn thiện loạt đại tiện ích của CaraWorld. Những điểm nhấn như cổng chào CaraWorld – biểu tượng mới của Cam Ranh, Seafood Paradise – thiên đường hải sản lớn nhất khu vực và quảng trường trung tâm sẽ góp phần nâng tầm giá trị dự án. Các tiện ích khác như công viên nước chủ đề, nhà hàng hải sản cao cấp, Yumi Foodcourt sẽ mang đến một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nâng cao trải nghiệm sống của cư dân và du khách, tăng tỷ lệ lấp đầy cho Sông Town.

Ngày 20/11 vừa qua, chủ đầu tư KN Cam Ranh đã ký kết đối tác tư vấn quản lý vận hành với Savills

Nhà phố biển Sông Town được tư vấn quản lý vận hành bởi đơn vị hàng đầu quốc tế Savills, mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho chủ nhân và du khách. Từ đó gia tăng giá trị đầu tư lâu dài, khai thác cho thuê, mang đến nguồn lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Bất động sản biển cực hiếm sở hữu lâu dài, chính sách bán hàng hấp dẫn

Pháp lý minh bạch là yếu tố then chốt giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn Sông Town. Đây là bất động sản biển hiếm hoi trên thị trường được đảm bảo quyền sở hữu lâu dài cho khách hàng, là nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư an tâm "xuống tiền". Chính nhờ pháp lý chuẩn chỉnh mà Sông Town có đến 7 ngân hàng hàng đầu tham gia hỗ trợ khách mua nhà như: MB Bank, VietinBank, OCB, VP Bank, Bản Việt, VietBank và OceanBank.

100% nhà phố biển Sông Town bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ cần vali vào ở hoặc dễ dàng cho thuê sinh lời bền vững

Chính sách bán hàng hấp dẫn, giá trị đầu tư vượt trội chính là điểm cộng thêm giúp Sông Town trở thành lựa chọn đầu tư lý tưởng. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% giá trị sản phẩm để ký hợp đồng mua bán, bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ cần vali vào ở hoặc dễ dàng cho thuê sinh lời bền vững. Đồng thời, có 4 phương thức thanh toán linh hoạt cho khách hàng lựa chọn: thanh toán theo tiến độ 1,5 năm; thanh toán giãn tiến độ 4 năm; vay ngân hàng hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng; thanh toán sớm nhận ngay chiếu khấu lên đến 10%. Đặc biệt, khách hàng có booking sớm, trước ngày mở bán sẽ được chiết khấu 12% và tặng 2 năm phí quản lý (*).

(*) Áp dụng có điều kiện, chi tiết xem thêm tại CSBH được CĐT phát hành tại thời điểm công bố

Sự kiện mở bán Sông Town: Nghe Sông kể chuyện, nghe biển tự tình:

Thời gian: 9:00, Thứ bảy ngày 28/12/2024

Địa điểm: GEM Center (08, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM)

Thị trấn nổi độc đáo cùng bất động sản biển sở hữu lâu dài Sông Town mời Quý vị khám phá và trải nghiệm!