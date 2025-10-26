Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?

26-10-2025 - 07:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Điều 136 Luật các TCTD 2024 quy định về mức tỷ lệ tối đa của tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. Ngân hàng K thắc mắc quy định tại Điều này có bao gồm khách hàng là tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng không?

Trả lời:

- Khoản 1, 2, 3 Điều 136 Luật các TCTD năm 2024 quy định:

“1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được vượt quá tỷ lệ sau đây:

a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026: 14% vốn tự có đối với một khách hàng; 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2027: 13% vốn tự có đối với một khách hàng; 21% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2028: 12% vốn tự có đối với một khách hàng; 19% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

d) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2029: 11% vốn tự có đối với một khách hàng; 17% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó;

đ) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2029: 10% vốn tự có đối với một khách hàng; 15% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

3. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này không bao gồm khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác không chịu rủi ro hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.”.

Như vậy, khoản 1, 2, 3 Điều 136 Luật các TCTD năm 2024 quy định giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó không bao gồm trường hợp khách hàng vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Thảo Nguyên

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng

Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này"

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này" Nổi bật

Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

06:42 , 26/10/2025
Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

05:25 , 26/10/2025
Lãi suất tăng, có 700 triệu đồng gửi kỳ hạn nào lãi cao nhất?

Lãi suất tăng, có 700 triệu đồng gửi kỳ hạn nào lãi cao nhất?

23:26 , 25/10/2025
Chuyển nhầm hơn 700 triệu cho người lạ, người phụ nữ được công an giúp nhận lại

Chuyển nhầm hơn 700 triệu cho người lạ, người phụ nữ được công an giúp nhận lại

23:23 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên