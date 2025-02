Giới phân tích giảm niềm tin vào vàng sau khi đạt đỉnh mới

Giá vàng đã tăng 8 tuần liên tiếp do nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại về các kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay tuần qua đã 3 lần lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, vượt 2.950 USD/ounce (đạt 2.954,69 USD/ounce vào thứ Năm, 20/2), sau đó giảm trong phiên cuối tuần, kết thúc ở mức 2.939,63 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 4/2025 kết thúc ở mức 2.954,69 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá tăng 1,9% và là tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Những bất ổn chính trị và bất ổn xung quanh vấn đề tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy nhà đầu tư mua mạnh vàng thỏi, đẩy giá tăng hơn 13% từ đầu năm đến nay.

Trong nước, vàng miếng SJC chiều 21/2 có giá 89,4-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng so với so với 86,8 - 90,3 triệu đồng/lượng một tuần trước đó; vàng nhẫn tròn trơn SJC giá 89,3-91,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cũng tăng so với 87,3-90,1 triệu đồng/lượng trước đó một tuần.

Giá vàng giao thế giới tuần qua.

Đợt áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump công bố vào đầu tuần bao gồm thuế đối với gỗ xẻ và các sản phẩm lâm sản, ngoài các kế hoạch đã công bố trước đó về việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu, chất bán dẫn và dược phẩm. Trước nữa, ông đã áp thêm thuế 10% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và 25% đối với thép và nhôm.



Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy các nhà phân tích bắt đầu thận trọng về triển vọng giá vàng ngắn hạn sau khi giá đạt đỉnh cao mới và sau khi Mỹ công bố dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số sản xuất, trong khi các nhà giao dịch mua bán lẻ có thêm niềm tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh kể cả trong ngắn hạn.

Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold cho biết: “Đây là một động thái kinh điển – sau khi đạt mức cao kỷ lục sẽ xảy ra hiện tượng bán chốt lời… (nhưng) các yếu tố cơ bản của vàng vẫn vững chắc”.

“Giá sẽ giảm”, Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết. “Đà tăng giá trong hai tháng qua đã vượt xa xu hướng và chắc chắn sẽ tạm dừng. Vì vậy, giá sẽ bắt đầu đi xuống, nhưng tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và nông. Những lý do khiến mọi người mua vàng vẫn không biến mất, chưa kể các khách mua ở Bắc Mỹ vẫn chưa tham gia mua mạnh”. “Vẫn có dòng tiền rút ròng khỏi các ETF và doanh số bán ròng cho các đại lý tiền xu, mặc dù cán cân giữa người mua và người bán đang chậm lại”, ông Day cảnh báo. “Khi họ làm như vậy, giá vàng sẽ bước vào đợt tăng mạnh mẽ khác”.

Trong khi đó, Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex , cũng cho rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Ông nhận định: “Vàng đã đạt mức cao kỷ lục gần 2955 USD vào ngày 20/2. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, giá vàng có vẻ bắt đầu dễ bị ‘tổn thương’”. “Việc giá vàng giao ngay tăng hơn 13% trong năm nay có thể gây ra ‘cú sốc giá’ và làm chậm quá trình mua”.

Theo ông Chandler: “Nếu giá giảm trong tuần tới, mức hỗ trợ ban đầu có thể vào khoảng 2875-2880 USD”. “Tuy nhiên, tôi dự đoán các nhà đầu tư sẽ mua vào ngay khi giá giảm, đặc biệt là khi mối đe dọa về thuế quan của Mỹ bước vào giai đoạn mới vào tháng tới”.

Tuy nhiên, vẫn hơn một nửa số nhà phân tích và nhà giao dịch tin rằng đà tăng giá của vàng sẽ không dừng ở 8 tuần.

"Tôi vẫn giữ quan điểm trung lập về triển vọng giá vàng tuần tới", Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết, và thêm rằng: "Tôi nghĩ rằng giá vàng vẫn đang ‘tiêu hóa’ mức tăng của những tuần gần đây".

“Giá sẽ tăng”, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com cho biết. “Xu hướng giá tăng vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào dừng lại, và mức tăng giá tuần qua rất mạnh. Tôi nghĩ rằng vàng có cơ hội rất lớn để chạm tới mức 3.000 USD, mặc dù giá sẽ biến động mạnh.”

“Sẽ tăng”, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết. “Sự bất ổn liên tục trên thị trường và địa chính trị cho thấy vàng sẽ sớm chạm mốc 3.000 USD. Tôi tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong tuần tới”.

“Tăng”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. “Sự hỗn loạn trên toàn cầu do chính quyền Mỹ tạo ra sẽ không sớm biến mất, nghĩa là các nhà đầu tư sẽ tiếp tục coi vàng là một hàng rào an toàn”.

Barbara Lambrecht của Commerzbank cũng tiếp tục lạc quan về vàng trong tuần tới. Bà cho biết “Vàng đang hưởng lợi từ sự bất ổn này, với giá liên tục đạt mức cao kỷ lục mới”. “Mốc 3.000 USD/ounce đang ngày càng gần hơn và có khả năng sẽ sớm đạt được.”

Lukman Otunuga, giám đốc phân tích thị trường tại FXTM , cũng cho rằng đồng USD suy yếu có thể đẩy giá vàng lên mức cao mới trong những ngày tới: “Nếu đồng USD vẫn ở thế yếu trong tuần tới, điều này có thể thúc đẩy đà tăng – biến giấc mơ 3.000 USD của các nhà đầu tư gần thành hiện thực”.

"Nhu cầu vàng hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư phương Tây và các ngân hàng trung ương. Các nhà đầu tư ETF có vẻ cũng đang tham gia vào xu hướng này", các nhà phân tích của Commerzbank cho biết.

Tuần này, trong số 17 nhà phân tích tham gia khảo sát của Kitco News, có 9 người (53%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới (tỷ lệ giảm so với tuần trước), trong khi 4 nhà phân tích (24%) dự đoán giá sẽ giảm và 4 nhà phân tích khác dự đoán giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, trong số 204 nhà đầu tư mua bán lẻ tham gia khảo sát, có 144 người (71%) dự đoán giá sẽ tăng vào tuần tới (tỷ lệ tăng so với tuần trước), trong khi 34 người (17%) dự đoán giá giảm và 26 người còn lại (13%) dự đoán giá đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần 24-28/2/2025.

Tuần tới, thị trường vàng sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ như: Niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 2/2025 (công bố vào thứ Ba, 25/2), Doanh số bán nhà mới trong tháng 1 (công bố vào thứ Tư, 26/2), GDP sơ bộ quý 4/2024 (công bố thứ Năm, 27/2), đơn đặt hàng lâu bền tháng 1…



Tham khảo: Kitco News