Giới thiệu chữ ký của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1846/VPCP-HC ngày 03/3/2026 giới thiệu chữ ký của Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Trước đó, ngày 27/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 359/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Văn bản giới thiệu chữ ký của Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong:

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Đặng Xuân Phong

Đồng chí Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Đồng chí Đặng Xuân Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Đặng Xuân Phong đã có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc (cũ).

Đồng chí Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) từ 1/2025 đến 30/6/2025; được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới) từ 1/7/2025.

Sau đó, đồng chí Đặng Xuân Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình./.