Giới trẻ có thể đã bỏ qua sức mạnh "lãi kép": Thay vì mua bộ quần áo trendy, bạn có thể biến 2 triệu đồng/tháng trở thành con số hàng chục tỷ đồng

Theo bà Suze Orman, chuyên gia tài chính cá nhân và host của chương trình podcast “Women and Money (and Everyone Smart Enough to Listen)”: “Rất nhiều người ở độ tuổi 20 đã bỏ phí những khoản tiết kiệm hưu trí trị giá cả trăm nghìn đô la chỉ bởi vì họ không hiểu được sức mạnh của lãi kép”.

“Họ không hiểu sự kỳ diệu mà lãi kép mang lại - chìa khóa cho sự độc lập tài chính ở lứa tuổi của họ.” Orman nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal. “Một phần của vấn đề là ở suy nghĩ của người trẻ, khi họ cho rằng họ chưa cần phải nghĩ đến các khoản tiết kiệm hưu trí, họ có thể cân nhắc đến chúng sau, khi họ đã già hơn và kiếm được nhiều tiền hơn”.

Tạo lập các khoản tiết kiệm hưu trí từ sớm là rất quan trọng. Đánh giá thấp số tiền mà bạn cần trước khi nghỉ hưu có thể kéo dài độ tuổi làm việc của bạn (khiến bạn phải làm việc trong khoảng thời gian dài hơn dự tính). Trong một vài trường hợp, thậm chí bạn còn không có đủ khả năng để nghỉ hưu, do không có đủ các khoản tiết kiệm cần thiết.

Để minh họa sức mạnh của lãi kép, Orman sử dụng ví dụ về một người 25 tuổi, đầu tư 100$ hàng tháng vào quỹ S&P 500 Index thông qua một tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), liên tục cho đến khi tròn 65 tuổi, biết rằng lãi suất hàng năm cố định là 12%. Khi đó, người này sẽ nghỉ hưu với khoản tiền lên đến 1,2 triệu đô.

Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu tiết kiệm muộn hơn, ở độ tuổi 35, tổng số tiền họ nhận được khi về hưu sẽ chỉ còn lại 350.000 đô. Ví dụ này nhấn mạnh sự cách biệt trị giá 850.000 đô khi đầu tư muộn hơn chỉ 10 năm sau đó.

Sự cách biệt này có thể lý giải nhờ sức mạnh của lãi kép - quá trình mà tiền lãi liên tục được cộng dồn vào khoản tiền gốc và tiền lãi thu được trước đó, dẫn tới sự tăng trưởng liên tục của khoản đầu tư. Nhờ vào việc ghép lãi kép, bạn bắt đầu tiết kiệm càng sớm thì số tiền bạn nhận được vào cuối kỳ sẽ càng lớn.

“Nhiều người trẻ đã bỏ lỡ điều đó!”, Orman nói. “Họ thích dành tiền cho những bộ quần áo trendy (thời trang), quay video và đăng lên Tiktok hơn.”

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi khoản đầu tư đều hàm chứa rủi ro dẫn đến tổn thất tài sản. Và một khoản đầu tư có lãi suất 12%/năm và giữ ổn định như vậy hàng chục năm dường như không quá thực tế. Theo các dữ liệu lịch sử, lãi suất trung bình của các khoản đầu tư trên sàn S&P 500 chỉ rơi vào khoảng 10%/năm.

Nhưng ngay cả khi lãi suất chỉ từ 6%/năm, một người 25 tuổi tiết kiệm 100$ mỗi tháng vẫn có thể kiếm được 200.000 đô khi bước sang tuổi 65 - gấp đôi số tiền họ có nếu bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 35.

Dù các khoản thu nhập của người trẻ ở độ tuổi 20 thấp hơn những gì họ kiếm được khi đã lớn tuổi hơn, nhưng đó không nên là lý do cho sự trì hoãn các khoản tiết kiệm hàng tháng, Orman chia sẻ. Thay vào đó, họ có thể tối giản hóa các chi phí thường ngày để dành ra một khoản nhàn rỗi hàng tháng để đầu tư vào các quỹ hưu trí.

Ngoài ra, Orman cũng khuyến khích giới trẻ đặt ưu tiên cho các khoản tiết kiệm này, và cố gắng cắt giảm các loại chi phí không cần thiết. Ví dụ, theo Orman, bà không bao giờ ăn ngoài, vì cho rằng việc làm này là một trong những điều phí phạm tiền bạc nhất.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tránh những lối sống quá mức xa xỉ. Khi Orman bắt đầu kiếm được tiền từ việc viết sách, bà có đủ khả năng để mua 1 căn penthouse trị giá 1 đến 2 triệu đô, theo như Orman chia sẻ với WSJ. Tuy nhiên cuối cùng bà đã quyết định chỉ dành 250.000 đô để mua một căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình.

Nói cách khác, không phải chúng ta cứ có đủ tiền để chi trả cho các sản phẩm dịch vụ thì đó sẽ là lựa chọn tiêu dùng thông minh.

Một điều tối quan trọng khác, “bạn nên đầu tư nhiều hơn ở độ tuổi 20 thay vì 30 nếu có thể”. Orman chia sẻ tại cuộc phỏng vấn với CNBC Make It vào năm 2018. Làm vậy có thể giúp giới trẻ giảm bớt gánh nặng phải tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu sau này.

“Tôi thà rằng đầu tư một khoản tiền nhỏ khi tôi còn trẻ, hơn là chờ đợi và phải đầu tư các khoản giá trị gấp 5 đến 6 lần khi tôi già hơn.” Bà nói.

(Tham khảo: CNBC)