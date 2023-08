Giới trẻ học quản lý tài chính & đầu tư nên bắt đầu từ đâu?

Chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tiến trình chuyển đổi số của thế giới, các bạn trẻ ngày nay am hiểu về công nghệ, yêu thích kiếm tiền từ internet, mạng xã hội và thiết bị công nghệ cao. Đặc biệt là một số ngành nghề mới được ra đời như trở thành Influencer (tạm dịch: Người có sức ảnh hưởng lớn), làm tiếp thị liên kết, sáng tạo nội dung, viết blog, bán hàng trên sàn TMĐT,… khiến các bạn trẻ tạo ra những khoản thu nhập nhàn rỗi từ sớm, khi mới ra trường hoặc là sinh viên năm nhất, năm hai.



Tuy nhiên, kiếm được tiền không đồng nghĩa với biết quản lý tài chính, đặc biệt là đầu tư. Theo Backbase, một công ty Hà Lan chuyên cung cấp nền tảng chuyển đổi số cho các ngân hàng nhận thấy, khoảng 67% người Việt tham gia khảo sát cảm thấy loay hoay về quản lý tài chính. Tỷ lệ này cao thứ hai trong 10 nước châu Á - Thái Bình Dương, chỉ đứng sau Thái Lan. Trong đó, có đến 33% gặp khó khăn trong việc quản lý danh mục đầu tư.

Những số liệu trên cho thấy, người trẻ Việt đang khá yếu kỹ năng quản lý tài chính. Thực trạng trên xuất hiện bởi việc phổ cập, giáo dục về kiến thức tài chính chưa được chú trọng. Để cải thiện, rất nhiều người trẻ tự tìm mày mò để "học đi đôi với hành" theo cách riêng và đầy sáng tạo.

Sự lên ngôi của các nền tảng quản lý tài chính công nghệ cao

Khi sở hữu một số tiền nhàn rỗi, khác xa với các thế hệ cha anh - thế hệ yêu thích tiết kiệm và có xu hướng đầu tư các kênh truyền thống như vàng, bất động sản, ngoại tệ - giới trẻ ngày nay có xu hướng tìm đến những nền tảng quản lý tài chính hiện đại, minh bạch và có các yếu tố công nghệ để "learning on job"- học từ thực tế.

Những nền tảng này có điểm chung là giao diện đơn giản, quy mô vốn không cần quá lớn, thời gian đầu tư linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt khi có nhu cầu chỉ với những thao tác đơn giản qua giao dịch online.

Mặt khác, các nền tảng này cũng là cách để các bạn trẻ thể hiện năng lực bản thân thông qua rất nhiều sản phẩm đầu tư sinh lời - một cách chứng tỏ năng lực, kiểm chứng kiến thức và khả năng ra quyết định độc lập. Đơn cử, những sinh viên kinh tế muốn áp dụng ngay những kiến thức trên ghế nhà trường vào đời thực hoặc các bạn IT có mức lương cao muốn thử sức với thị trường tài chính, sẵn sàng bỏ ra một số vốn nhỏ để trải nghiệm các bài học đắt giá.

Tuy nhiên, cởi mở với đầu tư, sẵn sàng chịu rủi ro nhưng không đồng nghĩa với việc mạo hiểm với số vốn của mình. Giới trẻ rất khắt khe trong việc lựa chọn các nền tảng đầu tư uy tín. Họ hiểu rằng, chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… giao dịch trên nền tảng công nghệ, yêu cầu thao tác nhanh chóng, đặt lệnh dễ dàng cùng tính an toàn bảo mật nên lựa chọn đúng nền tảng giao dịch giúp người trẻ giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa.

Nhận thấy được nhu cầu của các bạn trẻ, Công ty Cổ phần Digi Invest quyết định hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), xây dựng và tích hợp nền tảng Wealth Management - Digi Trading trên App MBBank hỗ trợ người dùng tiếp cận với các giải pháp tài chính số trên một ứng dụng duy nhất.

Nền tảng thân thiện được người trẻ tin tưởng lựa chọn

Ưu điểm đầu tiên của Wealth Management - Digi Trading đi theo xu hướng "App-in-app" hiện đại. Theo đó, khi sử dụng nền tảng Wealth Management - Digi Trading trên App MBBank sẽ không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng tài chính khác, vừa dễ dàng quản lý, không phải thao tác quá nhiều lại đảm bảo được tính bảo mật. Thừa hưởng thiết kế UI/UX gọn nhẹ, đơn giản của App MBBank, nền tảng đem đến trải nghiệm mượt mà khi sử dụng.

Ưu điểm thứ hai của Wealth Management - Digi Trading là hệ sinh thái sản phẩm đầu tư tài chính phù hợp với mọi nhu cầu, mọi số vốn đầu tư của các bạn trẻ như Gói cổ phiếu đầu tư theo chuyên gia (Copy Trade), Chứng chỉ quỹ, Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu,…

Đặc biệt, các gói sản phẩm này phá bỏ giới hạn khi phù hợp cả các bạn sinh viên và người mới đi làm với nguồn vốn hạn chế. Chỉ từ 50.000 VNĐ, các bạn trẻ đã có thể bắt đầu rèn luyện thói quen tiết kiệm và tư duy đầu tư.

Không chỉ giúp đầu tư dễ dàng, Digi Trading còn đơn giản hóa quy trình quản trị các danh mục đầu tư thông qua tính năng tự động hóa giao dịch đối với một số loại hình tài sản đầu tư có biến động liên tục như cổ phiếu niêm yết. Ngoài ra, Digi Trading sử dụng công nghệ real-time cập nhật số liệu liên tục, khách hàng có thể quản lý được tài sản đầu tư của mình và chủ động kế hoạch tài chính bằng việc mua và tất toán bất cứ lúc nào để nhận về tiền mặt hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác trên cùng một nền tảng giúp tối đa hóa lợi nhuận nhanh chóng.

Đặc biệt, nếu chưa tự tin vào kiến thức và kinh nghiệm để bước vào thị trường chứng khoán, sản phẩm Chứng chỉ Quỹ (Digi Fund) trên nền tảng Digi Trading sẽ là một lựa chọn tốt, giúp các bạn trẻ đầu tư trực tiếp các Quỹ đầu tư tài chính hàng đầu được phân phối bởi Digi Invest như Dragon Capital, MB Capital, Vinacapital…

Digi Fund cung cấp cho khách hàng thông tin tổng quan về các sản phẩm chứng chỉ quỹ do các công ty quản lý quỹ phát hành, từ đó nhà đầu tư dễ dàng so sánh, cân nhắc trước khi "xuống tiền". Với các sản phẩm chứng chỉ quỹ, khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn tài chính dài hạn nhờ sở hữu danh mục phân bổ hợp lý, được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chuyên trách.

Có thể nói, Digi Fund cực kỳ phù hợp với các bạn trẻ, những khách hàng ít có kinh nghiệm đầu tư và cũng chưa có đủ vốn để sử dụng các sản phẩm tài chính phức tạp song vẫn mong muốn tiết kiệm, đầu tư chỉ với số tiền bằng chi phí "trà sữa" mỗi ngày.

