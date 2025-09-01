Giới trẻ rần rần khoe avatar và thiệp mời yêu nước mừng đại lễ 80 năm: Cách “nhuộm đỏ” MXH bằng ứng dụng A80!

Trong không khí rộn ràng hướng đến ngày lễ lớn của dân tộc, nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn trực tuyến cho hàng triệu người dân. Những ngày gần đây, website và ứng dụng A80 đã ra mắt tính năng tạo ảnh đại diện cùng thiệp mời, mang đến cơ hội để mọi người đồng lòng nhuộm đỏ mạng xã hội bằng sắc cờ Tổ quốc.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn hoặc ứng dụng A80 trên iOS và Android. Sau khi tải lên ảnh cá nhân, chọn khung ảnh và nhấn tải xuống, bạn sẽ có ngay tấm ảnh đại diện mang sắc đỏ rực rỡ cùng logo Tự hào Việt Nam. Với tính năng tạo thiệp, người dùng chỉ cần nhập tên của mình, hệ thống sẽ tự động tạo ra một tấm thiệp mời “chứng nhận” công dân yêu nước. Những hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội, trở thành lời kêu gọi cùng cả nước hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo thiệp cá nhân trên nền tảng và ứng dụng A80.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn đã nhanh chóng đăng tải tấm thiệp đặc biệt để hưởng ứng trước thềm đại lễ.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa chia sẻ: "Cùng nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ: "Hòa cùng không khí tự hào dân tộc, mọi người hãy cùng Tuyền vào nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé!"

Ca sĩ Bảo Trâm tự hào: "Dù đang đi diễn nhưng công dân Bảo Trâm vẫn cùng nền tảng số A80 Tự Hào Việt Nam của thành phố Hà Nội hướng về các hoạt động Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Không chỉ dừng ở tính năng tạo ảnh và thiệp, A80 - Tự hào Việt Nam còn là kênh thông tin chính thống của thành phố Hà Nội phục vụ đại lễ. Người dân có thể cập nhật toàn bộ lịch trình sự kiện: Từ diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử cho đến thông báo quan trọng về giao thông, an ninh và y tế.

Đặc biệt, A80 mang đến trải nghiệm toàn diện với bản đồ thời gian thực, giúp người dùng tra cứu địa điểm tổ chức, điểm xem trực tiếp, trạm y tế, tuyến xe buýt hay lối thoát hiểm gần nhất. Nền tảng còn tích hợp Chatbot AI đóng vai trò trợ lý ảo thông minh, sẵn sàng chỉ đường, gợi ý lịch trình và nhắc nhở khi tham gia các hoạt động.

"A80 - Tự hào Việt Nam" mang cả bầu khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9 đến người dân khắp mọi miền.

Với giao diện trực quan, hiệu năng mượt mà và hỗ trợ song ngữ Việt - Anh, A80 không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn giúp kiều bào và bạn bè quốc tế dễ dàng đồng hành cùng đại lễ. Song song với đó, những hình ảnh hậu trường, video trực tiếp và khoảnh khắc do chính người dân chia sẻ cũng góp phần dựng nên bức tranh sống động về sự kiện trọng đại.

Ngay từ hôm nay, mỗi người dân có thể chủ động chuẩn bị cho mình “hành trang số” bằng cách tải ứng dụng hoặc truy cập website A80 - Tự hào Việt Nam. Hãy cùng nhau tạo ảnh đại diện, thiệp mời và lan tỏa sắc đỏ thiêng liêng trên mạng xã hội, để hàng triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập, chờ đón giờ phút lịch sử của dân tộc đang đến gần.