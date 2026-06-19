Giông lốc lớn cuốn bay sân khấu tại Huế, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng: "Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng"

Trận giông lốc kèm mưa lớn bất ngờ quét qua Thành phố Huế vào chiều ngày 18/ 6 đã gây hư hại nghiêm trọng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khiến Chương trình Bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế (Trong khuôn khổ Festival Huế 2026) buộc phải hủy bỏ vào phút chót. Sự cố bất khả kháng này gây ra niềm tiếc nuối lớn cho toàn bộ ekip thực hiện và hàng nghìn khán giả.

Khung cảnh tan hoang sau giông lốc khiến show diễn buộc phải hủy

Khi các ekip đang hoàn thiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, thời tiết địa phương đột ngột chuyển biến xấu.

Trận giông lốc mạnh kèm mưa lớn kéo dài trên diện rộng bất ngờ gần 15 phút đã gây thiệt hại lớn tới hệ thống sân khấu ngoài trời, giàn giáo kiên cố, màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên dụng.

Nhiều nhạc cụ như đàn piano, guitar, khu vực ghế ngồi bị hỏng nặng, thậm chí bị gió lốc cuốn bay. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng nhân sự và công chúng, Ban tổ chức đã quyết định dừng đêm diễn khẩn cấp.

Là người trực tiếp có mặt tại hiện trường và sẽ biểu diễn chính trong đêm diễn, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng chia sẻ trên trang Fanpage cá nhân: "Huế ơi… nếu đó là Thiên ý! Tôi hiểu phận mình nhỏ nhoi… biết làm sao bây giờ?".

Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng buồn bã vì show bị hủy

Liên hệ với nam ca sĩ, anh tâm sự thêm: "Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mới trước đó chỉ nửa tiếng, thời tiết tại Huế vẫn nắng đẹp. 7 giờ tối mới diễn ra chương trình nhưng từ 4 giờ chiều, nhiều khán giả đã đến chờ đợi từ sớm.

Giông lốc ập đến quá nhanh khiến toàn bộ ekip và nghệ sĩ, khán giả tới sớm chỉ kịp di chuyển tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tôi không làm gì được, cũng chỉ biết tiếc nuối khi nhìn công sức tập luyện và chuẩn bị của rất nhiều nghệ sĩ, ekip, cũng như sự mong đợi của khán giả bị thiên tai phá hủy trong tích tắc.

Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với quyết định hủy show của Ban tổ chức vì an toàn tính mạng con người phải được đặt lên hàng đầu.

Tôi muốn dành nhiều tình cảm trân trọng nhất để tri ân khán giả Huế. Tôi thực sự xúc động trước tình cảm to lớn của người dân Cố đô và du khách từ các tỉnh lân cận, những người đã không quản ngại đường sá xa xôi, đội mưa chờ đợi chương trình.

Tôi không ngờ được khán giả Huế yêu thương đến vậy. Dù lỡ hẹn do thiên tai, sự đồng cảm và tình cảm nồng nhiệt của khán giả Huế chính là sự động viên lớn nhất đối với người nghệ sĩ. Tôi xin hẹn sẽ sớm quay trở lại để tri ân khán giả Huế trong một đêm nhạc trọn vẹn nhất.

Cùng với đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức Festival Huế và Kim Oanh Group. Các đơn vị dù chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất vẫn quyết định dừng chương trình để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và ekip, đồng thời nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục một cách nhân văn và trách nhiệm".

Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng

Sự cố thiên tai bất ngờ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ công chúng và giới làm nghề. Ngay dưới phần chia sẻ của ca sĩ Tuấn Dũng, MC Đoàn Nguyên Khang bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: "Thương Huế, thương ekip chương trình".

MC Kim Nguyên Bảo động viện: "Khổ quá anh, chưa ướt tóc nghĩa là chưa yêu Huế". Nhiều khán giả và người hâm mộ cũng để lại hàng trăm bình luận thể hiện sự chia sẻ và tiếc nuối với ekip chương trình.