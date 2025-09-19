Giữ chân khách hàng khi lựa chọn tiêu dùng ngày càng đa dạng

Người tiêu dùng Việt Nam luôn mong đợi nhiều giá trị hơn khi mua sắm

Theo một báo cáo của McKinsey, trong số người tiêu dùng ở Châu Á – Thái Bình Dương, 90% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi đã chuyển đổi cửa hàng hoặc thương hiệu chỉ trong vòng 3 tháng trước thời điểm trả lời khảo sát. Hành vi này diễn ra mạnh mẽ hơn ở khu vực phía Nam của đất nước, nơi có nhiều thương hiệu và cửa hàng mới gia nhập thị trường.

Người tiêu dùng không chỉ tin tưởng vào thương hiệu hoặc cửa hàng mà họ còn không mua các loại sản phẩm giống nhau. Nhận được giá trị cảm nhận tốt hơn là lý do chính khiến người tiêu dùng chuyển đổi thương hiệu, với chất lượng, tính mới và lựa chọn cá nhân trong số những lý do hàng đầu khác.

Đây là bài toán đau đầu cho các thương hiệu trong việc giữ chân khách hàng. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực gây dựng lòng trung thành của khách hàng nhưng các chương trình Loyalty vì nhiều lý do lại không cho thấy hiệu quả.

Theo khảo sát của Deloitte năm 2023, hơn 60% doanh nghiệp tại Đông Nam Á gặp khó khăn khi triển khai các chương trình loyalty liên kết do thiếu công cụ quản lý ngân sách, dữ liệu bị phân tán, và lo ngại về việc không kiểm soát được chi phí. Về phía người tiêu dùng, nghiên cứu của McKinsey năm 2022 chỉ ra rằng gần 70% người dùng có điểm tích lũy rải rác ở nhiều thương hiệu nhưng không đủ để đổi lấy phần thưởng có giá trị, dẫn đến tình trạng "điểm rải rác, không đủ dùng".

Popplife - giúp doanh nghiệp xây dựng "lòng trung thành" ở khách hàng

Trong bối cảnh loyalty toàn cầu chuyển từ chương trình tích điểm truyền thống sang trải nghiệm cá nhân hóa và hệ sinh thái đa ngành, Popplife – nền tảng tiên phong của ROX Group – nổi bật như một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp.

Để xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp, Popplife đã giới thiệu mô hình mang tên "Sổ điểm đa nguồn" (Multi-Point Ledger). Thay vì một nguồn điểm chung dễ gây nhầm lẫn, Popplife tách biệt nguồn điểm theo từng đối tác cấp phát. Mỗi doanh nghiệp tham gia đều có một "ví điểm riêng" được quản lý độc lập.

Điều này mang lại sự minh bạch tài chính, cho phép đối tác theo dõi chính xác lượng điểm phát hành, đã tiêu và tổng ngân sách phát sinh. Đồng thời, mỗi đối tác có quyền chủ động điều chỉnh chính sách tích điểm mà không ảnh hưởng đến các đối tác khác.

Đối với người dùng, sự đổi mới này mang lại một trải nghiệm tiện lợi và linh hoạt. Họ có thể tự do lựa chọn sử dụng điểm từ một đối tác cụ thể hoặc gộp toàn bộ điểm từ nhiều nguồn trong hệ sinh thái để tăng sức mua, phù hợp với các nhu cầu lớn hơn.

Một ví dụ điển hình là sự hợp tác giữa ROXLiving, ROXSignature và MSB. Khi khách hàng mua căn hộ qua kênh MSB, họ sẽ được tích điểm từ cả nguồn MSB và nguồn ROX. Tổng điểm này được gom lại trong tài khoản Popplife, cho phép khách hàng gộp điểm để đổi các ưu đãi lớn như nâng hạng khách hàng ROX Signature Elite hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng.

Ngược lại, họ cũng có thể chọn tiêu điểm theo nguồn cụ thể, ví dụ dùng điểm của MSB để đổi ưu đãi F&B, còn điểm ROX để đổi dịch vụ hậu mãi. Với Popplife, cả khách hàng và doanh nghiệp đều nhận được giá trị thực. Khách hàng có một trải nghiệm liền mạch, linh hoạt và chủ động , trong khi MSB và ROXLiving vẫn kiểm soát được chi phí, tận dụng được tệp khách hàng chéo và gia tăng mức độ gắn kết.

Không chỉ dừng lại ở một sáng kiến khác biệt, Popplife còn có một mô hình kinh doanh rõ ràng và bền vững, được xây dựng trên ba trụ cột doanh thu: thuê bao (Subscription Model), tính phí theo mức sử dụng (Pay-as-you-go), và chia sẻ doanh thu từ merchant (Revenue Sharing). Tỷ trọng doanh thu từ việc chia sẻ doanh thu với các đối tác đang tăng nhanh, khẳng định tiềm năng lớn của mô hình hệ sinh thái mở.

Lộ trình phát triển của Popplife cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn. Giai đoạn 1 (2024-2025) tập trung củng cố hệ sinh thái nội bộ ROX Group. Giai đoạn 2 (2025-2026) mở rộng thị trường SaaS ra bên ngoài. Đến giai đoạn 3 (2026-2028), Popplife đặt mục tiêu trở thành Loyalty Interchange Hub, một trung tâm kết nối điểm giữa hàng trăm thương hiệu tại Việt Nam, phục vụ hàng triệu người dùng.

Với kiến trúc modular và chiến lược mở rộng theo cụm ngành, Popplife có khả năng nhân rộng và hệ thống có thể scale độc lập theo cụm người dùng hoặc merchant, tối ưu chi phí vận hành và tăng trưởng theo hiệu ứng mạng lưới.

Trong tương lai, Popplife sẽ tiếp tục kết hợp AI để cá nhân hóa và tích hợp hệ sinh thái đa ngành để mang đến trải nghiệm khách hàng độc đáo, đồng thời, tích hợp gamification vào chương trình loyalty để kích thích tương tác thành viên qua các game và challenge linh hoạt, dễ tham gia, với thời gian hoạt động tùy chỉnh theo chương trình.

Doanh nghiệp cũng không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua cung cấp giao diện thân thiện, đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ về Loyalty. Đặc biệt, Popplife sẽ cung cấp thêm các ưu đãi xanh, giảm tác động môi trường, khuyến khích lối sống tiêu dùng bền vững.

Có thể thấy, Popplife không chỉ thành công nắm bắt xu hướng loyalty toàn cầu để kinh doanh, mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn, là giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh và có định vị tốt hơn trong mắt khách hàng. Tầm nhìn chiến lược cùng với khả năng ứng dụng công nghệ vào sản phẩm đã tạo ra những dấu ấn nổi bật, giúp Popplife trở thành một trong những doanh nghiệp được để cử tại hạng mục Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp tại Better Choice Awards 2025.

Popplife – Loyalty App mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa vượt trội

Popplife l nền tảng loyalty app hiện đại, mang đến những đặc quyền độc quyền cho người dùng. Với sứ mệnh đề cao trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa, Popplife giúp thương hiệu kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng của mình, đồng thời gia tăng sự gắn bó và giá trị bền vững.