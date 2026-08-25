Giữa biến động thị trường kim cương trong nước, thế giới vẫn chào đón một thương hiệu Việt

‏Từ ngày 12 đến 15/7/2026 tại Singapore, Jemmia Diamond chính thức tham dự Đại hội Kim cương Thế giới lần thứ 41 (41st World Diamond Congress) - diễn đàn được xem là nơi hội tụ những tổ chức, doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất của ngành kim cương tự nhiên toàn cầu.‏

‏Sự hiện diện của Jemmia tại Đại hội không đơn thuần là một cột mốc đối ngoại của doanh nghiệp, mà còn cho thấy giữa những biến động của thị trường trong nước, vẫn có một thương hiệu Việt kiên định theo đuổi những chuẩn mực mà ngành kim cương thế giới đang hướng đến: minh bạch, tuân thủ pháp lý và phát triển bền vững.‏

‏Được tổ chức hai năm một lần bởi Liên đoàn các Sở Giao dịch Kim cương Thế giới (WFD‏ ‏B) và Hiệp hội Các Nhà Sản xuất Kim cương Quốc tế (IDMA), dưới sự đăng cai của Sàn Giao dịch Kim cương Singapore (DES), Đại hội Kim cương Thế giới lần thứ 41 quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành kim cương tự nhiên - từ các tập đoàn khai thác, nhà chế tác, tổ chức kiểm định, sàn giao dịch, hiệp hội ngành đến các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới.‏

‏Sau 38 năm trở lại Singapore, Đại hội tập trung thảo luận những vấn đề đang định hình tương lai ngành kim cương như minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng AI và Blockchain, tiêu chuẩn giao dịch, khai thác có trách nhiệm và xây dựng niềm tin người tiêu dùng.‏

‏Bốn trụ cột phát triển của Jemmia Diamond: Nền tảng tạo nên sự khác biệt trong giai đoạn thị trường biến động‏

‏Theo đại diện Jemmia Diamond, việc thương hiệu được hiện diện tại diễn đàn lớn nhất của ngành không đến từ quy mô doanh nghiệp, mà từ định hướng phát triển kiên định với những giá trị mà ngành kim cương quốc tế đang theo đuổi trong nhiều năm qua.‏

‏Trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thách thức, Jemmia cho biết doanh nghiệp được xây dựng trên bốn nền tảng xuyên suốt, đóng vai trò định hình cách vận hành và phát triển.‏

‏Trước hết là ‏ ‏minh bạch toàn diện. ‏ ‏Ngay từ bước tư vấn ban đầu, đội ngũ Jemmia luôn chủ động cung cấp đầy đủ và rõ ràng mọi thông tin liên quan đến từng viên kim cương, từ chất lượng, nguồn gốc đến chính sách mua bán, thu đổi và thu mua lại. Khác với thực tế trên thị trường khi một số đơn vị có xu hướng che giấu hoặc không đề cập đầy đủ những thông số có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và chất lượng viên kim cương, Jemmia lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: nói rõ ngay từ đầu, không giữ lại bất kỳ thông tin quan trọng nào. Cách làm này giúp khách hàng hiểu đúng, hiểu đủ và kiểm soát toàn bộ giá trị trước khi đưa ra quyết định sở hữu, từ đó hạn chế tối đa rủi ro mua nhầm hoặc bị định giá thiếu minh bạch.‏

‏Thứ hai là ‏ ‏tuân thủ pháp lý - yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong bối cảnh thị trường từng ghi nhận nhiều vấn đề về nguồn gốc và chứng từ sản phẩm‏ ‏. Mỗi viên kim cương Jemmia đều được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ hồ sơ theo quy định, bao gồm tờ khai hải quan, hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Tất cả giao dịch đều được thực hiện qua chuyển khoản vào tài khoản công ty, tuyệt đối không sử dụng hình thức thanh toán không minh bạch, qua đó khẳng định rõ ràng việc tuân thủ nghĩa vụ thuế và quy định pháp luật.‏

‏Cách làm này đồng thời giải quyết một nỗi lo rất lớn của thị trường hiện nay: nhiều khách hàng từng mua phải kim cương nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn hợp pháp, dẫn đến rủi ro về pháp lý, khó xác minh giá trị và thậm chí không được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.‏

‏Thứ ba là chuẩn mực quốc tế trong tuyển chọn và xác thực tiêu chuẩn kim cương. Thay vì thỏa hiệp với chất lượng đại trà, Jemmia kiên định chỉ tinh tuyển những viên kim cương tự nhiên đạt ngưỡng tiêu chuẩn cao nhất của 4Cs; đồng thời là thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ GIA vào việc xác thực tiêu chuẩn kim cương ngay tại showroom, trong quá trình bàn giao với khách hàng. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro tiềm ẩn như kim cương lỗi hay kim cương "bệnh" - những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp, độ lấp lánh, giá trị và thậm chí là độ bền của viên kim cương theo thời gian. Đây là một hành trình thể hiện nỗ lực liên tục của Jemmia trong việc đưa các công nghệ xác thực kim cương hiện đại nhất của GIA, mang lại trải nghiệm chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất tới tận tay khách hàng, giúp họ hoàn toàn tự tin làm chủ và bảo vệ tài sản của chính mình. ‏

‏Cuối cùng là kết nối và hội nhập quốc tế - yếu tố giúp Jemmia không bị giới hạn trong thị trường nội địa vốn đang chịu nhiều biến động và khủng hoảng niềm tin.‏

‏Jemmia không ngừng kết nối và học hỏi từ các tổ chức, định chế và chuyên gia hàng đầu của ngành kim cương toàn cầu, đưa những chuẩn mực tiên tiến của thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Điều này góp phần giải quyết hạn chế về việc thị trường trong nước chưa đồng bộ với các chuẩn mực quốc tế, từ đó nâng cao mặt bằng chất lượng và niềm tin chung của ngành.‏

‏Video về "Hành trình tạo nên viên kim cương mang tên Jemmia"‏

‏Theo Jemmia, những kết nối ấy không chỉ là sự ghi nhận đối với một thương hiệu Việt, mà còn là cơ hội để liên tục học hỏi, cập nhật và mang những chuẩn mực quốc tế mới nhất trở về Việt Nam, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.‏

‏Quan trọng hơn, đó cũng là dấu hiệu cho thấy một thương hiệu kim cương Việt Nam đang từng bước được thế giới mở cửa chào đón, không chỉ như một đối tác tham gia thị trường, mà như một thành viên có tiếng nói trong hệ sinh thái kim cương toàn cầu.‏