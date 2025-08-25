Giữa lúc Mỹ triển khai quân sự lớn, Tổng thống Venezuela nhắc đến quà tặng từ lãnh đạo 1 nước, nói 2 từ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ đã triển khai một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay trinh sát P8 Poseidon, một số tàu khu trục và một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường ở khu vực biển Caribe gần Venezuela.

Giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, Tổng thống Maduro đã nhắc đến Trung Quốc, đối thủ kinh tế lớn nhất của Mỹ, trong bài phát biểu về giáo dục tại quốc gia này.

Phát biểu tại buổi bế mạc "Đại hội Sư phạm lần thứ nhất của Giáo viên Bolivar", ông Maduro đã dừng lại để giới thiệu chiếc điện thoại di động mới của mình, mà ông nói là quà tặng từ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Maduro cho biết ông đã liên lạc với ông Tập Cận Bình qua chiếc điện thoại mới này qua vệ tinh.

"Ni hao, ni hao (xin chào). Xiexie, xiexie (cảm ơn)", Tổng thống Venezuela nói trong khi làm động tác nói chuyện điện thoại.

Mặc dù có vẻ nhỏ nhặt, nhưng đây lại là một dấu hiệu nữa cho thấy Venezuela cần công khai việc xích lại gần hơn với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

Ngoài "món quà" của Tập Cận Bình, còn có những động thái khác dành cho Trung Quốc trong tuần qua, bao gồm chuyến thăm ngoại giao và thông điệp từ quốc gia châu Á này, cả hai đều diễn ra vào thứ Năm.

Tổng thống Maduro đã gặp Lan Hu, đại sứ Trung Quốc tại Venezuela, và chúc mừng những tiến triển giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế.

"Tôi rất vui mừng với những tiến triển trong hợp tác song phương với nước anh em Trung Quốc trong năm 2025, đặc biệt là trong các dự án kinh tế, khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo", ông Maduro viết trên mạng xã hội.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 5/2023, Đại sứ Lan Hu đã ca ngợi mối quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh này và những tiến bộ kinh tế, cũng như tham gia chỉ trích áp lực từ Washington.

"Trung Quốc và Venezuela đoàn kết bảo vệ quyền và lợi ích của các nước đang phát triển trước các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ, nhằm xây dựng một thế giới đa cực công bằng và bình đẳng hơn, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau", Đại sứ Lan Hu phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Venezuela vào năm ngoài.

Gần đây, Bắc Kinh cũng chia sẻ quan ngại sau khi Mỹ triển khai quân đội tại vùng biển Caribe gần Venezuela. Tuần này, chính quyền Trump đã triển khai một đợt quân sự lớn tại vùng biển xung quanh Mỹ Latinh và Caribe như một phần trong nỗ lực tăng cường chống lại các băng đảng ma túy, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN.

Việc triển khai này bao gồm một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, thêm máy bay trinh sát P8 Poseidon, một số tàu khu trục và một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, các quan chức cho biết thêm.

"Trung Quốc phản đối bất kỳ động thái nào vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ quyền và an ninh của một quốc gia. Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela dưới bất kỳ lý do nào", Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu hôm thứ Năm sau khi được hỏi về vấn đề này tại một cuộc họp báo.

Venezuela là đồng minh chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế,.

Hôm thứ Sáu, Reuters đưa tin một công ty tư nhân Trung Quốc đã bắt đầu khai thác hai mỏ dầu ở Venezuela và có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào một dự án sản xuất 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào cuối năm 2026, theo hợp đồng chia sẻ sản lượng 20 năm được ký kết vào năm 2024.

