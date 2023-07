Giữa lúc thị trường smartphone toàn cầu ảm đạm, đây chính là điểm sáng duy nhất

Thị trường smartphone toàn cầu đang trải qua những ngày tháng ảm đạm nhất từ trước đến nay khi doanh số sụt giảm đến 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái – theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint. Thế nhưng giữa lúc thị trường khó khăn như vậy, một phân khúc thiết bị lại đang tỏa sáng với tốc độ tăng trưởng đặc biệt ấn tượng.

Cũng theo báo cáo của hãng Counterpoint, doanh số bán thiết bị màn hình gập đã tăng đến 64% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2023, để đạt mức 2,5 triệu sản phẩm. Đây không chỉ là một mức tăng ấn tượng hiếm có đối với một phân khúc thiết bị di động siêu cao cấp mà còn đáng kể hơn trong bối cảnh ảm đạm hiện tại của thị trường chung.

Hiện tại các thiết bị màn hình gập đã xuất hiện ở hầu hết các thị trường chính trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu. Các thị trường này đều cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số thiết bị màn hình gập trong quý 1 năm 2023 vừa qua.

Số liệu báo cáo của Counterpoint

Không chỉ Counterpoint, hãng nghiên cứu thị trường TrendForce cũng có nhận định lạc quan về thị trường thiết bị màn hình gập trong bối cảnh kinh tế suy thoái của năm nay. Theo TrendForce, lượng xuất xưởng thiết bị màn hình gập có thể tăng thêm 55% trong năm nay lên mức 19,8 triệu thiết bị trong năm 2023, tăng thêm 5 triệu thiết bị so với mức 12,8 triệu thiết bị của năm 2022.

Tại sao lại như vậy?

Theo lý giải của Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu trong nhóm Worldwide Tracker đến từ hãng IDC, điểm sáng của thị trường smartphone màn hình gập là vì: "Với thị trường smartphone suy giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, người tiêu dùng cần một động lực mới để nâng cấp bằng thứ gì đó có thể làm họ kinh ngạc. Các thiết bị màn hình gập hiện mang đến "yếu tố kinh ngạc" đó và tôi tin rằng chúng sẽ tiếp tục vượt trội các smartphone không gập khác trong 5 năm tới."

Có quá nhiều lý do để các smartphone màn hình gập sẽ có mức tăng trưởng vượt trội so với smartphone thông thường. Trong khi các smartphone thông thường với hình dạng truyền thống đã trở nên quá quen thuộc với người dùng đến mức nhàm chán, các smartphone màn hình gập lại mang tới một hình dạng hoàn toàn mới và khác biệt so với thông thường.

Hơn thế nữa, một phần không nhỏ nhu cầu nâng cấp smartphone của người dùng đến từ các sáng tạo công nghệ đột phá. Đây chính là điều nhiều người dùng có thể tìm thấy trong các thiết bị màn hình gập, khi nó đang mang lại các xu hướng độc đáo mới trong thiết kế smartphone.

Công nghệ màn hình gập không chỉ tạo ra hình dạng mới mà còn mang lại các chức năng mới mẻ cùng sự linh hoạt mà người dùng không thể có với các smartphone truyền thống trước đây.

Các ưu điểm trên cho thấy lý do tại sao các smartphone màn hình gập đang trở nên hấp dẫn như vậy đối với người dùng ngay cả khi giá của chúng luôn nằm ở phân khúc cao trên thị trường. Trên thực tế, mức giá của các smartphone màn hình gập đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây – dù vẫn ở mức cao – nhưng cũng đủ kích thích người dùng quan tâm nhiều hơn đến dòng thiết bị này.

Sự hấp dẫn của người dùng đối với các smartphone màn hình gập cũng lôi kéo thêm nhiều thương hiệu khác gia nhập vào thị trường. Cho đến hiện tại, ngoại trừ Apple, hầu hết các thương hiệu smartphone lớn đều đã hiện diện trong phân khúc smartphone màn hình gập, bao gồm cả Google Pixel, OPPO, Xiaomi, Honor, thay vì chỉ có Samsung và Huawei như vài năm trước đây.

Động lực đến từ Trung Quốc và người dẫn đầu thị trường

Mức tăng trưởng vững chắc này phần lớn đến từ tăng trưởng tại thị trường thiết bị màn hình gập của Trung Quốc. Trong khi thị trường smartphone Trung Quốc trong quý 1 năm 2023 sụt giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường thiết bị màn hình gập nội địa tiếp tục tăng trưởng khi có doanh số 1,08 triệu thiết bị, tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà phân tích nghiên cứu Woojin Son, hàng loạt thiết bị màn hình gập mới xuất hiện tại Trung Quốc với những màn ra mắt hoành tráng, thu hút sự chú ý và quan tâm của người dùng tại thị trường này. Vì vậy, người tiêu dùng Trung Quốc đang cho thấy sự quan tâm và quen thuộc với các thiết bị màn hình gập hơn so với các khu vực khác.

Galaxy Z Fold 4, dòng thiết bị làm nên động lực tăng trưởng cho thị trường trong quý 3 năm 2022.

Không chỉ thị trường Trung Quốc, một động lực quan trọng khác đến từ chính công ty đi đầu về công nghệ màn hình gập, hãng Samsung. Báo cáo của Counterpoint cho biết, trước khi đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong Quý 1 năm 2023, thị trường smartphone màn hình gập cũng đã có bước tăng trưởng 63% trong quý 3 năm 2022, phần lớn trong số đó nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với Samsung Galaxy Z Fold4. Lượng xuất xưởng của thiết bị này tăng đến 60% so với cùng kỳ trước đó, tạo động lực thúc đẩy cả thị trường đi lên.

Điều tương tự cũng có thể sắp đến khi Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Galaxy Unpacked 2023 để ra mắt các thiết bị mới, với sự chú ý đang được đổ dồn vào các dòng thiết bị Galaxy Fold và Galaxy Flip thế hệ mới. Là công ty đang nắm giữ đến 80% thị phần thiết bị màn hình gập cũng như nhiều công nghệ chủ chốt làm nên dòng thiết bị này, mỗi động thái của Samsung sẽ tác động mạnh mẽ đến phân khúc thị trường này.

Sự kiện Samsung Unpacked 2023 sẽ diễn ra vào 26-7-2023 tới đây

Các tin đồn trước sự kiện cho thấy, dường như dòng Galaxy Fold thế hệ mới sẽ không có quá nhiều khác biệt về thiết kế so với người tiền nhiệm. Ngược lại, dòng Galaxy Flip có thể đón nhận nhiều nâng cấp hơn về thiết kế khi được trang bị màn hình ngoài lớn hơn đáng kể so với trước đây. Bên cạnh đó, cả 2 dòng thiết bị này đều sẽ có các nâng cấp đáng kể về cấu hình, thời lượng pin, camera và độ bền.