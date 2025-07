Gladia by the Waters – Khu biệt thự đẳng cấp bên sông phát triển bởi Keppel & Khang Điền

Giá trị tinh tuyển từ hai chủ đầu tư uy tín

Gladia by the Waters là sự kết hợp giữa hai nhà phát triển danh tiếng Keppel & Khang Điền - đại diện cho chất lượng xây dựng vượt trội, tư duy đổi mới và sự am hiểu sâu sắc thị trường.

Keppel là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Tại Việt Nam, Keppel là một trong những công ty BĐS nước ngoài lớn mạnh với danh mục đầu tư đa dạng tại Hà Nội và TP.HCM, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, dự án dân cư, trung tâm thương mại, khu đô thị phức hợp và căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng.

Khang Điền với 24 năm kinh nghiệm, thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, đã tạo nên những khu dân cư cao cấp: The Venica, Lucasta, Verosa Park, The Classia... Mỗi dự án đều lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Sống động và tinh tế, Gladia by the Waters sở hữu 5 công viên chủ đề độc đáo, tổng diện tích 1,25ha. Tận hưởng từng khoảnh khắc với đường chạy bộ 2km quanh dự án.

Gladia by the Waters tọa lạc tại đường Võ Chí Công (Quận 2), gần nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Chỉ khoảng 20 phút di chuyển đến Chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng và 45 phút đến Sân bay quốc tế Long Thành. Với vị trí chiến lược, nơi đây là tâm điểm kết nối, đóng vai trò trung tâm trong định hướng phát triển TP.HCM mới.

Dự án cũng thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện hữu hoàn chỉnh, dễ dàng tiếp cận các cơ sở giáo dục - y tế chất lượng cao: Trường The American School (TAS), Quốc tế Việt Úc, Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM; bệnh viện Lê Văn Thịnh, Quốc tế Mỹ (AIH), FV, Tâm Đức. Nâng tầm với chuỗi trải nghiệm mua sắm, thể thao, giải trí tại Vietnam Golf & Country Club, Estella Place, Vincom Mega Mall, Crescent Mall, MM Mega Market…

Quy mô toàn dự án 11,8ha, mật độ xây dựng 23,3%, trong đó phân khu thấp tầng chỉ 226 căn giới hạn. Tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Đô thị Xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý & Xây dựng Singapore cấp, Gladia by the Waters được phát triển theo tiêu chuẩn xanh toàn diện, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất sử dụng năng lượng, quản lý nước, vật liệu & chất thải, công trình xanh, giao thông xanh và cộng đồng đổi mới.

Gladia by the Waters được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards với hai giải thưởng: "Dự án kết nối thiên nhiên xuất sắc nhất" và "Dự án nhà thấp tầng cao cấp xuất sắc nhất".

Gladia by the Waters, nơi trân trọng trải nghiệm sống của cư dân, chọn lọc giá trị tinh túy nhất, chăm chút từng đường nét thiết kế… kết tinh trong hệ giá trị 5 iFactors độc bản: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability).

Pháp lý vững chắc, cộng đồng tinh anh

Gladia by the Waters đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền và sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định, là tài sản truyền thừa, lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn đầu tư tích sản, giá trị lâu dài. Toàn bộ khu biệt thự, nhà và cảnh quan đã hoàn thiện, khách hàng có thể đến tận nơi, nhìn tận mắt để trực tiếp cảm nhận một cách chân thật nhất.

Sắp ra mắt trong thời gian tới, Gladia by the Waters sẽ trở thành lựa chọn an cư lý tưởng của cộng đồng tinh hoa – nơi quy tụ doanh nhân, chuyên gia và những cá nhân thành đạt. Tại đây, cư dân cùng nhau gây dựng một môi trường sống văn minh, đồng hành phát triển trong một cộng đồng gắn kết, cùng chia sẻ giá trị sống và cơ hội trong tương lai.

Liên hệ để được tiếp đón chu đáo: 1800 64 67 68 | www.gladia.com.vn