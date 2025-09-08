GMO-Z.com RUNSYSTEM triển khai tích hợp trợ lý ảo AI (AikoAI) vào WOWCRM

Thị trường ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên số: Trợ lý AI trở thành xu hướng mới

Ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, khi vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao về sự nhanh chóng, cá nhân hóa và an toàn. Khối lượng dữ liệu khổng lồ, quy trình bán hàng phức tạp cùng áp lực tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt đang trở thành thách thức lớn cho đội ngũ quản lý và nhân sự kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, các ngân hàng còn phải đối mặt với sự nổi lên mạnh mẽ của các công ty fintech – những đối thủ linh hoạt, nhanh chóng và giàu khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thực tế này buộc ngân hàng truyền thống phải tăng tốc hiện đại hóa hạ tầng, đồng thời ứng dụng những giải pháp thông minh như AI trong bán hàng, trợ lý AI cho đội ngũ kinh doanh, hay hệ thống CRM tích hợp AI để vừa tối ưu vận hành, vừa duy trì sự gắn kết lâu dài với khách hàng.

Trong bức tranh ấy, xu hướng trợ lý AI (AI Assistant) đang nổi lên như một giải pháp trọng tâm. Công cụ này không chỉ giúp đội ngũ sale giảm bớt khối lượng công việc thủ công, nhanh chóng phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp, mà còn đóng vai trò như "đòn bẩy" để ngân hàng biến thách thức thành cơ hội, tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trợ lý AI AikoAI tích hợp CRM – Giải pháp bứt phá cho ngân hàng

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã phát triển và đưa vào triển khai WOWCRM tích hợp AikoAI – hệ thống AI Agent thế hệ mới, được thiết kế chuyên biệt cho nghiệp vụ CRM trong ngành ngân hàng.

Hoạt động như một trợ lý AI cho đội ngũ kinh doanh, AikoAI tích hợp trực tiếp vào CRM, hỗ trợ tự động hóa nhiều tác vụ quan trọng: từ theo dõi hành trình khách hàng, phân tích dữ liệu toàn diện 360 độ, cho đến dự báo nhu cầu và gợi ý phương án tiếp cận cá nhân hóa.

Những điểm khác biệt nổi bật của giải pháp:

Bảo mật & tuân thủ: Xây dựng theo chuẩn bảo mật ngân hàng, với cơ chế phân quyền chặt chẽ, đảm bảo an toàn dữ liệu.

Tích hợp thông minh: Kết nối liền mạch với các hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking, LOS, AML), hạn chế tối đa tình trạng dữ liệu rời rạc.

Chi phí hợp lý, tối ưu: Giải pháp linh hoạt, có khả năng tùy chỉnh (customize) theo đặc thù nghiệp vụ của từng ngân hàng tại Việt Nam.

Ứng dụng AI trong bán hàng và marketing ngân hàng vốn đã phổ biến trên thế giới, và nay đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Với AikoAI, các ngân hàng có thể dự báo chính xác nhu cầu vay vốn, tiết kiệm hay bảo hiểm của khách hàng dựa trên lịch sử giao dịch và hành vi chi tiêu. Hệ thống cũng hỗ trợ nhắc nhở nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng đúng thời điểm, đảm bảo sự gắn kết liền mạch. Không chỉ vậy, AikoAI còn giúp cá nhân hóa nội dung marketing, từ đó nâng cao tỷ lệ chốt hợp đồng và duy trì lòng trung thành của khách hàng lâu dài.

Bước sang giai đoạn 2025, khách hàng ngân hàng ngày càng ưu tiên trải nghiệm số thay vì giao dịch truyền thống. Họ mong muốn dịch vụ nhanh chóng, chính xác và được cá nhân hóa cao, đồng thời sẵn sàng thay đổi ngân hàng nếu tìm thấy lựa chọn thuận tiện hơn. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các ngân hàng tận dụng công nghệ thông minh nhằm tạo nên sự khác biệt và khẳng định vị thế cạnh tranh.

BAC A BANK đẩy mạnh chuyển đổi số với WOWCRM tích hợp AikoAI

Ngày 14/08/2025, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức công bố hợp tác chiến lược với GMO-Z.com RUNSYSTEM triển khai hệ thống WOWCRM tích hợp AikoAI. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam.

Dự án tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm: xây dựng nền tảng dữ liệu khách hàng tập trung, ứng dụng AI trong bán hàng thông minh, và đảm bảo an toàn – bảo mật theo chuẩn mực ngành ngân hàng. Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng tự động hóa tới 90% tác vụ vận hành bán hàng, từ nhắc nhở, gửi báo giá đến theo dõi tiến độ; qua đó giúp giảm khoảng 40% thời gian nhập liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng suất đội ngũ.

Chia sẻ về hợp tác, ông Nguyễn Ái Dân – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối CNTT BAC A BANK cho biết: "Chúng tôi xem dự án WOWCRM tích hợp AikoAI là bước đi chiến lược, giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, đồng thời mang đến cho đội ngũ kinh doanh một ‘trợ thủ thông minh’ thực sự."

Về phía đối tác, ông Nguyễn Tấn Minh – Phó Tổng Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng BAC A BANK trong dự án tiên phong này. GMO cam kết mang đến giải pháp CRM ngành ngân hàng tích hợp AI hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam."

Lễ khởi động dự án WOWCRM tích hợp AikoAI tại trụ sở chính GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Hà Nội.

Việc kết hợp CRM với AI mang lại lời giải toàn diện cho các vấn đề trên. CRM tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng trên một nền tảng duy nhất, trong khi AI phân tích hành vi và dự báo nhu cầu, giúp đội ngũ kinh doanh đưa ra quyết định chính xác. Hệ thống cũng tự động hóa nhiều tác vụ bán hàng, giảm thiểu 40% công việc thủ công, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm để giữ chân khách hàng lâu dài.

GMO-Z.com RUNSYSTEM trong bức tranh chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam

GMO-Z.com RUNSYSTEM là đơn vị công nghệ uy tín, có 20 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp số cho lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Bên cạnh WOWCRM tích hợp AikoAI, doanh nghiệp còn phát triển loạt sản phẩm nổi bật như OCR Studio (nhận diện ký tự quang học), eKYC (định danh điện tử), AI Chatbot và Big Data Analytics. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, hỗ trợ các ngân hàng Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tương lai của ngành ngân hàng sẽ được định hình bởi sự kết hợp giữa CRM thế hệ mới và các công nghệ AI tiên tiến. Quan trọng hơn, AI không thay thế vai trò của banker, mà trở thành "trợ thủ thông minh", giúp họ tập trung xây dựng mối quan hệ và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Với sự đồng hành của GMO-Z.com RUNSYSTEM, các ngân hàng Việt Nam có thể tự tin cạnh tranh với những định chế quốc tế, đồng thời kiến tạo trải nghiệm số mới mẻ, hiện đại và bền vững cho khách hàng.