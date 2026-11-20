Thương mại điện tử đang chứng kiến sự thay đổi trong cách người tiêu dùng khám phá và lựa chọn sản phẩm. Thay vì chỉ tìm kiếm, xem thông tin rồi đặt hàng, người mua ngày càng có thêm lựa chọn thông qua các phiên livestream, video giới thiệu sản phẩm và những chương trình giải trí tích hợp mua sắm.

Kết quả chiến dịch “11.11 Sale Khủng của Năm” vừa được Shopee công bố phần nào phản ánh xu hướng này. Theo thống kê của nền tảng, trong ngày 11.11, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên Shopee Live tăng gấp 12 lần so với ngày thường. Số lượng đơn hàng phát sinh qua livestream cũng tăng gấp 9 lần trong cùng thời điểm.

Gần 2,5 tỷ lượt xem trên Shopee Live và Shopee Video

Trong toàn bộ chiến dịch 11.11, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận tổng cộng gần 2,5 tỷ lượt xem. Đây là hai kênh được nền tảng phát triển nhằm kết hợp nội dung trực quan, giải trí với hoạt động mua sắm trực tuyến.

Đáng chú ý, các phiên livestream không chỉ đóng vai trò giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để người mua tương tác trực tiếp với nhà bán, đặt câu hỏi và tìm hiểu thông tin trước khi quyết định mua hàng.

Để tạo sức hút cho mùa mua sắm, Shopee cũng triển khai nhiều hoạt động truyền thông và giải trí trước ngày cao điểm. TVC “Úm ba la Shopee 11/11 - Sale khủng của năm” với sự đồng hành của nhóm nhạc UPRIZE ghi nhận hơn 26 triệu lượt xem và tương tác trên các kênh truyền thông chính thức của nền tảng.

Đêm nhạc trực tuyến “Sao Live Đỉnh Chóp” diễn ra ngày 10.11 thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Shopee Live và các nền tảng phát sóng trực tuyến. Chương trình kết hợp biểu diễn âm nhạc, sân khấu 360 độ cùng các ưu đãi mua sắm ngay trên sóng livestream.

Trong khi đó, chương trình “01 Click Rinh Vé Máy Bay” ghi nhận gần 30 triệu lượt tham gia trên ứng dụng, góp phần mở rộng hoạt động tương tác với người dùng.

Nhà bán tăng gấp 3 lần số phiên livestream trong ngày 11.11

Không chỉ nền tảng đầu tư vào các hoạt động giải trí và mua sắm tương tác, cộng đồng nhà bán cũng đang chủ động tận dụng những hình thức nội dung mới để tiếp cận khách hàng.

Theo Shopee, trong ngày 11.11, số phiên livestream do nhà bán và thương hiệu triển khai trên nền tảng tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Số lượng sản phẩm mới được đăng bán cũng tăng gấp 7 lần, qua đó mở rộng danh mục hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm.

Những con số này cho thấy livestream và video đang trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh của nhà bán trực tuyến, thay vì chỉ là công cụ truyền thông bổ trợ.

Thông qua hình thức livestream, nhà bán có thể trình bày trực quan đặc điểm sản phẩm, giải đáp thắc mắc và giới thiệu chương trình khuyến mại trong cùng một phiên phát sóng. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa quá trình tìm hiểu và quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết người tiêu dùng trực tuyến hiện không chỉ quan tâm đến sự thuận tiện và chi phí mà còn chú trọng trải nghiệm, mong muốn có thêm nhiều cách thức khám phá và tương tác trước khi lựa chọn sản phẩm.

Theo ông, mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết 2027 mở ra thêm cơ hội để các nhà bán, doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng.

Người tiêu dùng tiết kiệm 16.000 tỷ đồng trong dịp 11.11

Bên cạnh hoạt động mua sắm kết hợp giải trí, các chương trình khuyến mại tiếp tục là yếu tố thu hút người tiêu dùng trong chiến dịch 11.11.

Theo thống kê từ Shopee, người tiêu dùng Việt Nam đã tiết kiệm lên đến 16.000 tỷ đồng xuyên suốt sự kiện nhờ các chương trình ưu đãi từ nền tảng, thương hiệu và nhà bán.

Xét về cơ cấu sản phẩm, các nhóm hàng bán chạy trong dịp này gồm áo (thời trang), sản phẩm chăm sóc da mặt, đồ uống, đồ ăn vặt và sản phẩm chăm sóc nhà cửa. Đây đều là những nhóm hàng gắn với nhu cầu tiêu dùng thường ngày, đồng thời phản ánh sự đa dạng trong lựa chọn mua sắm trực tuyến.

Theo Shopee, những kết quả từ chiến dịch 11.11 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thương mại nội dung trong việc kết nối hoạt động khám phá, giải trí và mua sắm. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các giải pháp hỗ trợ nhà bán nhằm đón đầu nhu cầu trong mùa mua sắm cuối năm và Tết 2027.