Ngày 20/11, HONOR chính thức ra mắt hai mẫu máy tính bảng mới tại thị trường Việt Nam gồm HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max. Trong khi mẫu X7b tập trung vào độ bền, thời lượng pin và tính tiện dụng, X9b Max được định vị ở phân khúc cao hơn với màn hình 13 inch, tần số quét 120Hz và công nghệ hình ảnh IMAX Enhanced.

HONOR Pad X7b: Màn hình 2K, pin 8.000mAh, đạt chuẩn SGS 5 sao

HONOR Pad X7b được trang bị màn hình LCD kích thước 9,7 inch, độ phân giải 2K (2.052 x 1.152 pixel). Màn hình tích hợp các tính năng Dynamic Dimming, giảm ánh sáng xanh và chế độ eBook, đồng thời đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh và không nhấp nháy của TÜV Rheinland.

Một trong những điểm được nhà sản xuất nhấn mạnh trên mẫu máy này là độ bền. HONOR Pad X7b đạt chứng nhận SGS 5 sao về khả năng chống rơi vỡ và đè nén, kết hợp cấu trúc chịu lực và kính cường lực kép. Thiết bị có thân kim loại nguyên khối, trọng lượng khoảng 449g và độ mỏng 8,48mm.

Về cấu hình, máy sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 685, RAM vật lý 4GB kết hợp công nghệ mở rộng RAM, cho dung lượng bộ nhớ tương đương 8GB. Bộ nhớ trong 128GB có thể mở rộng thông qua thẻ microSD dung lượng tối đa 2TB.

Viên pin 8.000mAh là một lợi thế khác của sản phẩm. Theo dữ liệu từ phòng thí nghiệm HONOR, máy có thể phát video ngoại tuyến liên tục tối đa 16 giờ và thời gian chờ lên đến 82 ngày trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

HONOR Pad X9b Max: Màn hình 13 inch, hỗ trợ IMAX Enhanced

Ở phân khúc cao hơn, HONOR Pad X9b Max sở hữu màn hình 13 inch độ phân giải 2.5K (2.500 x 1.560 pixel), tần số quét 120Hz và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Độ sáng tối đa đạt 700 nits, phục vụ nhu cầu xem phim, đọc tài liệu và làm việc trên không gian hiển thị lớn.

Đáng chú ý, sản phẩm hỗ trợ IMAX Enhanced, tiêu chuẩn kết hợp các yếu tố về hình ảnh, âm thanh và tỷ lệ khung hình nhằm mang đến trải nghiệm xem phim gần với rạp chiếu phim hơn. Máy được trang bị hệ thống 4 loa HONOR Sound, hỗ trợ khuếch đại âm lượng lên đến 200%, cùng các công nghệ Hi-Res Audio và DTS.

Dù sở hữu màn hình lớn, thiết bị có trọng lượng 618g và độ mỏng 6,72mm. HONOR trang bị cho sản phẩm viên pin 10.100mAh, hỗ trợ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W. Theo công bố của hãng, máy có thể phát video liên tục tối đa 16 giờ, đọc tài liệu 13 giờ và nghe nhạc lên đến 73 giờ.

Về cấu hình, HONOR Pad X9b Max có RAM vật lý 6GB, hỗ trợ mở rộng thêm 12GB thông qua HONOR RAM Turbo, bộ nhớ trong 256GB và khả năng mở rộng bằng thẻ microSD tối đa 2TB.

Sản phẩm cũng tích hợp một số công cụ AI phục vụ công việc như AI Memo, hỗ trợ ghi chép, nhận diện nội dung cuộc họp và tạo biên bản tóm tắt. Tính năng quản lý tệp chuẩn PC giúp người dùng thao tác với tài liệu theo giao diện quen thuộc trên máy tính.

Cả hai mẫu máy tính bảng đều được tích hợp HONOR Kids, cung cấp không gian riêng cho trẻ em cùng các công cụ quản lý thời gian sử dụng, ứng dụng và nội dung dành cho phụ huynh.

Giá bán từ 6,49 triệu đồng

Tại Việt Nam, HONOR Pad X7b phiên bản Wi-Fi có giá niêm yết 6,49 triệu đồng, trong khi HONOR Pad X9b Max được bán với giá 12,99 triệu đồng. Cả hai đều có phiên bản màu xám và chính thức mở bán từ ngày 20/11 thông qua hệ thống phân phối, cửa hàng bán lẻ và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Trong giai đoạn từ ngày 20/11 đến hết 31/12/2026, khách hàng mua HONOR Pad X7b được giảm trực tiếp 500.000 đồng, kèm ưu đãi hỗ trợ lên đời tối đa 1,5 triệu đồng hoặc trợ giá 200.000 đồng dành cho học sinh, sinh viên.

Với HONOR Pad X9b Max, khách hàng được tặng bàn phím Bluetooth thông minh, hỗ trợ lên đời tối đa 3 triệu đồng hoặc nhận trợ giá 200.000 đồng nếu là học sinh, sinh viên.