Gỡ vướng cho dự án điện khí tỉ đô

Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp phải nhiều vướng mắc, nhất là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đẩy sớm tiến độ 1-2 năm

Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Việt Nam, Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation (Nhật Bản) hợp tác đầu tư. Nhà máy có công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 2,2 tỉ USD, khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 9 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ Dự án Điện khí LNG

Ngoài việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh miền Bắc đang đối diện nguy cơ thiếu điện, dự án này còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Chỉ riêng số thuế và phí nộp ngân sách nhà nước trong 25 năm nhà máy vận hành đã ước khoảng 67.000 tỉ đồng. Hàng ngàn lao động địa phương sẽ có việc làm ổn định, kéo theo nhiều dịch vụ phụ trợ phát triển.

Phối cảnh Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh

Đáng chú ý, điện khí LNG còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Việc này phù hợp với định hướng phát triển xanh và bền vững mà Việt Nam đã cam kết tại các diễn đàn quốc tế.

Theo Quy hoạch Điện VIII, Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh dự kiến vận hành năm 2028-2029. Tuy nhiên, để ứng phó tình trạng thiếu điện có thể xảy ra từ năm 2026, Bộ Công Thương đã đặt ra mục tiêu đầy thách thức: Vận hành thương mại nhà máy ngay từ quý III/2027, sớm hơn kế hoạch 1-2 năm.

Lợi ích mà dự án đem lại là rất rõ ràng, song để dự án về đích như yêu cầu đặt ra thì không hề dễ dàng. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng

Dự án Điện khí LNG Quảng Ninh có diện tích gần 110 ha, trong đó 68,7 ha mặt biển và 41,12 ha đất liền tại phường Cửa Ông phải thu hồi. Quá trình giải phóng mặt bằng đã vấp phải việc chưa đồng thuận từ một số hộ dân và tổ chức.

Các vướng mắc chủ yếu liên quan việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng xây dựng, trồng cây trước thời điểm 1-7-2004. Đến đầu tháng 9-2025, phường Cửa Ông mới bàn giao được hơn 1,7 ha đất - rất khiêm tốn so với diện tích dự án.

Không chỉ giải phóng mặt bằng chậm, dự án còn vướng việc điều chỉnh quy hoạch, thay đổi địa điểm và diện tích sử dụng, khiến tiến độ kéo dài. Với mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện để đưa nhà máy vào vận hành từ quý III/2027, những vướng mắc này cần được tháo gỡ nhanh chóng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Dự án Điện khí LNG, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng nhà đầu tư để tháo gỡ các nút thắt. Tháng 7-2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai dự án, giao Giám đốc Sở Công Thương làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan

Các vướng mắc được tháo gỡ theo hướng phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, mốc tiến độ cho các thành viên tổ công tác. Liên quan khâu giải phóng mặt bằng, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua danh mục các công trình cần thu hồi đất. UBND tỉnh đã liên tiếp làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Nhà máy Điện khí LNG là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương. Để dự án sớm được triển khai thi công, ông yêu cầu phường Cửa Ông và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực II tăng cường phối hợp, rà soát phương án giải phóng mặt bằng; tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân không đồng thuận. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn chi tiết để chủ đầu tư hoàn thiện sớm thủ tục nhận bàn giao 68,7 ha diện tích mặt biển.

Để việc giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu công khai phương án đền bù khi thu hồi đất, rà soát cơ chế hỗ trợ sao cho phù hợp, triển khai đối thoại trực tiếp với tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các đơn vị liên quan phải hoàn thiện toàn bộ phương án, thủ tục ngay trong tháng 9-2025 để bàn giao mặt bằng.

Với sự chỉ đạo rốt ráo từ Chính phủ, sự quyết liệt triển khai của tỉnh Quảng Ninh và quyết tâm của chủ đầu tư, Dự án Điện khí LNG được kỳ vọng sẽ sớm được giải quyết những điểm nghẽn, để sớm thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nếu cần thiết Theo Chỉ thị 01/2025 về việc bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng. Trong đó, Chính phủ yêu cầu đưa Nhà máy Điện khí LNG Quảng Ninh vào vận hành sớm hơn kế hoạch 1-2 năm. Nếu cần thiết, địa phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để cấp có thẩm quyền quyết định, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.



