Góc nhìn chuyên gia: Chờ đợi số liệu vĩ mô công bố, VN-Index khó thoát xu hướng đi ngang

Thông tin tích cực liên quan đến việc giảm lãi suất điều hành thêm 50 điểm chưa thể khiến thị trường bứt ra khỏi vùng cản, VN-Index chủ yếu vẫn giằng co trong biên độ hẹp 1.058 - 1.073 điểm. Điều này không quá bất ngờ khi đa số chuyên gia đều đồng thuận quan điểm “tin ra là bán”.

Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường chủ yếu vẫn tiếp tục xu hướng giằng co với những phiên tăng giảm đan xen. Khả năng VN-Index vượt kháng cự 1.080 điểm vẫn bỏ ngỏ khi chưa có thông tin hỗ trợ đủ mạnh.

Kỳ vọng khối ngoại giảm bán ròng khi Mỹ đạt thoả thuận nâng trần nợ công

Ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi Nhánh Chứng khoán DSC

Tuần qua, thị trường tiếp tục xu hướng giằng co do nhiều yếu tố tác động (1) rơi vào vùng trũng thông tin (2) đà bán ròng của khối ngoại trong cả tuần (3) thông tin hạ lãi suất là thông tin tích cực nhưng có thể dễ dàng dự báo từ trước (4) chờ tin các dữ liệu kinh tế công bố trong đầu tháng.

Đà bán ròng chủ yếu của khối ngoại xuất phát từ việc đồng Dollar phục hồi nhanh trong vài tuần gần đây trước những bất ổn về tình hình nợ công Mỹ cũng như khối nội, hoạt động trading cơ cấu của khối ngoại diễn ra khi chờ thị trường có những thông tin mới, trong khi tin tốt trong ngắn hạn đã ra.

Một điểm sáng là cuối tuần qua, Mỹ đã đạt thỏa thuận tránh vỡ nợ. Thực chất, với những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có thể thấy xác suất không đạt được thỏa thuận trần nợ là rất thấp. Ngay sau khi đặt được thỏa thuận trần nợ, chứng khoán Mỹ đã tăng rất mạnh.

Chuyên gia không kỳ vọng chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn toàn đồng thuận tăng trước thông tin này. Tuy nhiên, đồng Dollar sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn và bond yield sẽ giảm trở lại. Khi đó, áp lực bán ròng của khối ngoại phần nào sẽ giảm bớt, bởi tuần qua Mỹ cũng là một trong những nguồn bán ròng ở Việt Nam.

Đối với dòng tiền khối ngoại trading cơ cấu, cũng giống như khối nội, thông tin kinh tế trong tuần tới sẽ tiếp tục tác động mạnh. Nếu PMI tiếp tục suy yếu sâu, khả năng hoạt động cơ cấu này sẽ tiếp tục diễn ra.

Trong bối cảnh đó, ông Huy cho rằng khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động đi ngang và sẽ có những phiên tăng/giảm xen kẽ. Diễn biến của thị trường sẽ bám theo những thông tin vĩ mô về nền kinh tế trong nước được công bố cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Tuy đánh giá cao kịch bản đi ngang, nhưng chuyên gia cho rằng độ rộng và thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Dù thị trường có thể mang màu sắc lạc quan hơn, song chuyên gia vẫn bỏ ngỏ kịch bản vượt kháng cự, trừ khi các số liệu kinh tế tốt hơn kỳ vọng và khối ngoại giảm bán ròng.

Về tác động của việc giảm lãi suất, ông Huy cho rằng mức độ giảm lãi suất như thời điểm hiện tại là phù hợp và ngắn hạn chưa kỳ vọng lãi suất giảm thêm khi vĩ mô thế giới vẫn có nhiều biến động. Theo đó, mức giảm từ đỉnh của các loại lãi suất điều hành sẽ nằm trong khoảng 1-1,5% chứ khó giảm sâu hơn.

VN-Index “ngó lơ” tin giảm lãi suất cũng đã được dự báo trước. Tuy việc giảm lãi suất sẽ tác động đến thị trường trong dài hạn, nhưng chính sách sẽ có độ trễ và cần thời gian để thẩm thấu dần.

Thị trường tiếp tục xu hướng sideway

Ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Về diễn biến thị trường tuần qua , chỉ số duy trì xu hướng sideway trong bối cảnh các thông tin về chính sách dường như đã được thị trường hấp thụ và không tác động nhiều đến tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, thường những tin tức về vĩ mô cần thời gian để thẩm thấu và quan trọng hơn là tạo ra hiệu quả thực tế - đây là yếu tố quan trọng mà thị trường đang chờ đợi trong thời gian này.

Một yếu tố khác từ thị trường quốc tế - liên quan tới khả năng FED thực hiện tăng lãi suất trở lại trong kỳ họp tới nhằm kiềm chế lạm phát và khả năng Mỹ có đạt thỏa thuận trần nợ công hay không cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý nhà đầu tư và diễn biến đồng USD thời gian tới.

Với trường hợp Mỹ đạt thỏa thuận về trần nợ công, nguy cơ suy thoái toàn cầu sẽ giảm đi đáng kể, vị thế đồng USD giữ vững và chi phí vay nợ sẽ không tăng nhiều trong tương lai. Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng khả năng cao Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công.

Dù vậy, ông Khoa cho rằng xu hướng sideway có thể tiếp diễn trong những phiên đầu tuần, trước khi thị trường xuất hiện rõ xu hướng tăng/giảm khi tiến gần tới những phiên cuối tuần tới.

Về động thái bán ròng của khối ngoại , ông Khoa cho rằng chủ yếu tới từ xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư an toàn hơn, do kỳ vọng diễn biến lãi suất Mỹ có thể tăng thêm ít nhất 1 đợt. Ngoài ra, việc Mỹ có khả năng đạt thỏa thuận trần nợ công hay không cũng ảnh hưởng đáng kể tới hành vi giao dịch của khối này, do khối nhà đầu tư nước ngoài thường nắm giữ chủ yếu các cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu ngành. Điều này một phần nào ảnh hưởng tới diễn biến của nhóm VN30 trong tuần qua.

Mặc dù vậy, quan trọng hơn ở thời điểm này là tâm lý của nhà đầu tư nội dần được nới lỏng và có thể kỳ vọng các chính sách vĩ mô đã được thực hiện thời gian trước sẽ có tác động tích cực lên kết quả kinh doanh các doanh nghiệp, hỗ trợ dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia mạnh mẽ hơn.

Về vấn đề lãi suất , chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để giảm lãi suất thời gian tới bởi (1) Sức cầu trong nền kinh tế vẫn còn yếu mặc dù đã có nhiều biện pháp nới lỏng nền kinh tế đã được thực hiện, (2) Tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế vẫn đang ở mức thấp trong 4 tháng đầu năm (ước đạt trên 3%), (3) Các NHTW trên thế giới đang thực hiện giảm đà tăng lãi suất khi lạm phát vẫn đang trong quá trình suy giảm. Mặc dù vậy, sau khi đã thực hiện giảm lãi suất điều 3 lần liên tiếp, Chính phủ sẽ cần thời gian để đánh giá hiệu quả trước khi có những biện pháp tiếp theo.

Mặc dù lãi suất liên tục hạ nhiệt, tuy nhiên VN-Index vẫn chưa thể hiện xu hướng rõ ràng. Vị chuyên gia cho rằng lý do chính xuất phát từ thị trường đang trong trạng thái quan sát những hiệu quả thực tế tới doanh nghiệp sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện giảm lãi suất. Điều này sẽ được phản ánh một phần qua kết quả kinh doanh Quý 2 của các doanh nghiệp, vì vậy kỳ vọng thời gian tới xu hướng thị trường sẽ có sự thay đổi.

Thêm vào đó, diễn biến thị trường quốc tế vẫn còn nhiều yếu tố bất định có thể ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế, càng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Dù vậy, dòng tiền tham gia thị trường từ khối nhà đầu tư nội dường như đã bắt đầu trở lại khi diễn biến xấu nhất của Index thời gian trước đã đi qua và chỉ số khả năng sẽ khó có nhịp giảm điểm sâu như giai đoạn giữa tháng 11/2022.

Dòng tiền thông minh sẽ tìm đến chứng khoán trong tương lai gần

Đinh Quang Hinh Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường Chứng khoán VNDirect

Dòng tiền thông minh sẽ tìm đến thị trường chứng khoán trong tương lai không xa. Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn giảm nhẹ trong tuần vừa qua bất chấp thông tin giảm lãi suất, song ông Hinh cho rằng nhà đầu tư không nên thất vọng bởi vì tác động của chính sách tiền tệ thường có độ trễ.

Về trung và dài hạn, việc lãi suất hạ nhiệt sẽ có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán. Lãi suất hạ nhiệt giúp giảm chi phí cơ hội khi đầu tư chứng khoán, đồng thời làm giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp, từ đó cải thiện lợi nhuận (earnings) của thị trường. Xu hướng lãi suất và thu nhập thị trường vận động tích cực hơn sẽ tạo sức bật cho thị trường chứng khoán.

Do đó, mặc dù việc giảm lãi suất chưa tác động tích cực ngay lên diễn biến thị trường, nhà đầu tư cần nhìn nhận đây lại là cơ hội để tích lũy cổ phiếu với mức giá hấp dẫn nhằm “đón đầu” giai đoạn phục hồi của thị trường trong thời gian tới.

Vì vậy, chuyên gia VNDirect cho rằng nếu thị trường tiếp tục giao ch gần vùng hỗ trợ 1.050 - 1.060 (tương đương vùng hội tụ của 3 đường MA20, MA50 và MA100) thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể xem xét giải ngân mới và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và đang có sức mạnh giá trội hơn so với mặt bằng chung như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công (xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng) và năng lượng (điện, dầu khí). Tuy nhiên, nhà đầu tư lưu ý vẫn chưa nên sử dụng đòn bẩy (margin) ở thời điểm hiện tại do thị trường vẫn chưa bước vào xu hướng tăng mạnh.