Lợi nhuận quý 1 hồi phục mạnh kể từ đáy, một cổ phiếu "họ" Viettel âm thầm bứt phá hàng chục phần trăm sau 2 tháng

Bên cạnh đó, VTP cũng tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng . Trong quý 1/2023, khâu Middle mile và Last mile tiếp tục cải thiện hiệu quả khi rút ngắn được lần lượt 4 tiếng và 2 tiếng so với năm 2022, do đó vận chuyển toàn miền sẽ chỉ mất bình quân 46 tiếng. Ban lãnh đạo kỳ vọng có thể giảm con số này xuống 38-40 tiếng vào cuối năm nay.