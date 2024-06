Góc nhìn chuyên gia: Thị trường chứng khoán sẽ sớm vượt đỉnh, một số nhóm cổ phiếu có thể xuất hiện "sóng" ngành

Thị trường trải qua tuần giao dịch tương đối giằng co. Sau phiên đầu tuần bứt phá, VN Index duy trì diễn biến sideway-up tại khu vực 1.280-1.290 điểm với tâm lý chung khá thận trọng. Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại mức 1.287,58 điểm, tăng 25,86 điểm so với tham chiếu đầu tuần. Thanh khoản giao dịch bình quân 3 sàn đạt mức gần 26.000 tỷ đồng/phiên, tăng nhẹ 2% so với tuần trước.

Nhận định về thị trường tuần tới, một số chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang duy trì xu hướng đi lên, nhịp điều chỉnh hay rung lắc là điều bình thường. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các cơ hội tại nhóm ngành và doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt, đi lliền với sự phục hồi kinh tế.

Nội tại kinh tế hồi phục tốt, việc ngó nghiêng các thị trường thế giới là không cần thiết, VN-Index khả năng vượt đỉnh cũ

Về mặt bối cảnh, ông Bùi Văn Huy, Giám đốc CTCP Chứng khoán DSC Chi nhánh TP HCM cho rằng những trụ cột trong nước để duy trì sự tích cực của thị trường vẫn còn đó, trong khi các yếu tố liên thị trường thế giới chưa có gì đáng ngại. Ông Huy đánh giá các yếu tố thế giới cơ bản là ổn định và sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới. Theo chuyên gia quan sát, có hiện tượng nhiều nhà đầu tư do "chim sợ cành cong", ngó nghiêng các thị trường thế giới từng phiên. Điều này là không cần thiết và khiến quên mất yếu tố quyết định là nội tại thị trường trong nước, dễ làm mất đi tính khái quát.

Đồng thời, bối cảnh trong nước các yếu tố tích cực vẫn chiếm ưu thế. Ở mỗi thời điểm, những câu chuyện thị trường dễ làm chúng ta xao lãng và không nhận ra điều gì là quan trọng hơn, mang tính quyết định hơn. Tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng hay một số biến nhỏ khác theo ông Huy vẫn trong tầm kiểm soát. Kèm với tình hình thế giới nhìn chung ổn định, thì thị trường có thể tập trung vào câu chuyện chính lúc này là sự phục hồi của các nhóm ngành theo đà phục hồi kinh tế.

Nếu không quan tâm đến những tin tức ngắn hạn, nhìn vào luân chuyển nhóm ngành, độ rộng thị trường và cách thức vận động hiện tại, mọi thứ vẫn đang tích cực. Ông Huy vẫn đánh giá cao hơn về khả năng vượt đỉnh cũ vùng quanh 1.290 điểm. Hỗ trợ gần nhất quanh 1.280 điểm và hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.250-1.260 điểm.

Nếu thị trường không vượt đỉnh mà phải kiểm tra lại các vùng hỗ trợ cũng là diễn biến bình thường, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, luân chuyển khéo với tỷ trọng hợp lý, chọn đúng nhóm ngành và để dành một phần tiền mặt ứng phó với các kịch bản khác nhau. Sự phục hồi ngày càng rõ nét của nền kinh tế là cơ hội để đầu tư, cần có sự tự tin nhất định để nhìn về phía trước.

Chuyên gia tới từ DSC đánh giá rất cao nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Song dòng tiền chờ mua vàng lớn như hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến chứng khoán vì khẩu vị rủi ro và kỳ vọng của kênh đầu tư vàng và kênh chứng khoán là khác nhau. Nếu không có biến động quá bất thường, hai măng thị trường này là riêng và tương đối độc lập.

Về nhóm ngành, ông Huy nhận thấy các nhóm ngành đi lliền với sự phục hồi kinh tế như bán lẻ, tiêu dùng, nguyên vật liệu xây dựng, cảng biển – logistic,… sẽ có KQKD tích cực. Các nhóm có thể có "sóng ngành" là các nhóm xuất nhập khẩu, hay các nhóm theo xu hướng chung của thế giới như Công nghệ, viễn thông… sẽ tích cực. Riêng ngân hàng thì phân hóa theo câu chuyện riêng, còn ngành Bất động sản cõ lẽ phải đợi cuối con sóng chung.

Rung lắc trong quá trình đi lên, dòng tiền phân hoá rõ nét và tập trung vào những "câu chuyện riêng"

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng - Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco, kết quả giao dịch tuần qua, thị trường diễn biến theo hướng Sideway Up với 4/5 phiên tăng điểm. Mức độ lan tỏa của dòng tiền là tương đối tốt khi hầu hết nhóm ngành đều có cơ hội tăng giá khi dòng tiền lần lượt đảo qua các nhóm ngành, thống kê có tới 18/19 nhóm ngành chính tăng điểm.

Chuyên gia đến từ Agriseco Research cho rằng đây là cơ hội để VN-Index sớm trở lại với vùng 1.300 điểm, nhất là khi nhóm ngành vốn hóa lớn như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản đang dần hồi phục trở lại và có nhịp củng cố lại mốc hỗ trợ ngắn hạn.

Với xu hướng thị trường nhìn chung là tích cực, ông Khoa vẫn lưu ý áp lực bán sẽ dần gia tăng trong quá trình đi lên, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì danh mục tới khi có tín hiệu đảo chiều kỹ thuật. Trong trường hợp mở mua mới, nhà đầu tư có thể chờ những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.270 hoặc xa hơn là 1.255 điểm để giải ngân đối với các nhóm ngành và cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2.

Về nhóm ngành thu hút dòng tiền, tôi cho rằng xu hướng thị trường nhìn chung là tích cực nhưng sẽ có sự phân hóa rõ nét trong thời gian tới. Dòng tiền có thể tập trung vào các nhóm ngành và cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 hoặc có câu chuyện đầu tư riêng có thể kể đến như nhóm Bán lẻ; Thép; Xuất khẩu; Xây dựng; Công nghệ thông tin – Viễn thông và Dầu khí.

Thời gian gần đây, NHNN đã thực hiện bình ổn giá vàng trong nước bằng cách bán vàng ra thị trường. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau thông tin Trung Quốc dừng mua vàng sau 18 tháng mua ròng có thể sẽ khiến xu hướng tăng của giá vàng chậm lại thậm chí đảo chiều trong ngắn hạn. Ông Khoa cho rằng đây là thông tin mang tính tích cực có thể ảnh hưởng tới dòng tiền đầu tư vàng có thể chuyển dịch sang thị trường chứng khoán. Tuy nhiên chứng khoán sẽ cần chứng minh được tính hấp dẫn mới có thể thu hút được những nhà đầu tư trong một kênh truyền thống và lâu đời như vàng vật chất.

Nhận định về động thái của FED trong kỳ họp gần nhất vào ngày 12/06 này, dựa trên số liệu từ công cụ theo dõi dự báo lãi suất của FED được CME tổng hợp thì hiện đến hơn 97% dự báo cho rằng FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong kì họp. Nhìn chung đây là thông tin không mấy tích cực với thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung, tuy nhiên chuyên gia Agriseco cho rằng thị trường Việt Nam nói riêng gần như đã hấp thụ toàn bộ về lượng thông tin này. Nguyên nhân do đây là thông tin công khai và cập nhật hằng ngày vì vậy tính hiệu ứng bất ngờ đối với thị trường là rất thấp, cộng thêm việc thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây diễn biến có phần tương đồng với chứng khoán Mỹ – vốn đã điều chỉnh và chiết khấu phần lớn thông tin trên từ nửa cuối tháng 5.

"Tác động của tin tức lãi suất từ FED tới thị trường Việt Nam trong tuần tới có thể có, nhưng không đáng kể và không mang tính thay đổi xu hướng của thị trường", ông Khoa cho hay.

Dự phóng KQKD của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 2/2024, ông Khoa đánh giá tổng quan chung sẽ tiếp tục cải thiện nhưng có sự phân hóa rõ nét hơn. Do đó, cơ hội tìm kiếm các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận cao dần khan hiếm hơn, yếu tố nền KQKD thấp cùng kỳ sẽ không còn là câu chuyện chính.

Vị chuyên gia duy trì đánh giá một số nhóm ngành có thể tăng trưởng tích cực nhờ các yếu tố sau. Thứ nhất, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu phục hồi với tổng trị giá xuất khẩu tăng 15% và tổng trị giá nhập khẩu tăng 18% so với cùng kỳ. Thứ hai, mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp giúp kích cầu tiêu dùng và tiết giảm chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp; Thứ ba, nhiều doanh nghiệp tăng quy mô nguồn vốn, tài sản, mở rộng công suất đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.