Góc nhìn CTCK: Chờ đợi tín hiệu tạo đáy để gia tăng tỷ trọng

Thị trường tiếp tục chịu áp lực cản khi tiến gần vùng 1.220 điểm và lùi bước. Thanh khoản bình quân 3 sàn tăng 20% và đạt gần 18.800 tỷ đồng, cho thấy nguồn cung có động thái gia tăng nhưng chưa gây sức ép lớn cho thị trường..

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7.56 điểm (-0.62%), về mức 1,208.32 điểm; HNX-Index giảm 1.22 điểm (-0.54%), về mức 226.73 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với 257 mã giảm so với 161 mã tăng.

Nhận định về phiên giao dịch tới, đa số các CTCK đưa ra quan điểm rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giằng co trong vùng 1.210-1.220, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước trạng thái bất ổn của thị trường và giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn.

Chờ đợi tín hiệu tạo đáy

Chứng khoán Yuanta: NĐT chờ đợi tín hiệu tạo đáy của thị trường cơ sở để gia tăng tỷ trọng trở lại.

Tiếp tục giằng co trong 1.210-2.220 điểm

Chứng khoán BSC: Xu hướng giằng co trong vùng 1.210 – 1.220 có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Áp lực cung và rủi ro lùi bước vẫn còn tiềm ẩn

Chứng khoán VDSC: Thị trường tiếp tục chịu áp lực cản khi tiến gần vùng 1.220 điểm và lùi bước. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy nguồn cung có động thái gia tăng nhưng chưa gây sức ép lớn cho thị trường. Mặc dù dòng tiền có nỗ lực nâng đỡ thị trường tại vùng MA(200), vùng 1.202 điểm, nhưng nhìn chung nguồn cung đang nổi trội hơn cầu.

Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục trạng thái giằng co quanh giá hiện tại khi bước vào phiên giao dịch tiếp theo nhưng áp lực cung và rủi ro lùi bước vẫn còn tiềm ẩn. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước trạng thái bất ổn của thị trường và giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Đồng thời vẫn cần cân nhắc những đợt hồi phục của thị trường để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Vùng trống thông tin, khó xác định xu hướng

Chứng khoán Agriseco: VN-Index tạo mẫu hình nến Spinning top giảm điểm cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra lưỡng lự sau 2 phiên hồi phục. Giai đoạn tới, thị trường vẫn sẽ tiếp tục trong vùng trống thông tin, vì vậy xu hướng khó có thể được xác định và sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thị trườngtài chính quốc tế.

Agriseco tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức cao và chưa nên giải ngân ngay. Trường hợp giải ngân mới, chúng tôi khuyến nghị tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành, VN30 trong những nhịp giảm mạnh của thị trường.

Tích lũy tạo nền hỗ trợ vững chắc ở khu vực 1200-1220

Chứng khoán VCBS: Áp lực bán vẫn khá mạnh so với lực cầu, tuy nhiên thanh khoản không dâng nhanh đột ngột nên tạm thời thị trường chưa quá xấu và điều quan trọng là tích lũy tạo nền hỗ trợ vững chắc ở khu vực 1200-1220. VCBS giữ nguyên quan điểm rằng mức giải ngân tương quan với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, ưu tiên chọn lọc những cổ phiếu tạo đáy thành công hoặc vận động cùng VN Index và thuộc một số nhóm ngành có kỳ vọng khả quan như đầu tư công, xăng dầu.