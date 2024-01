Góc nhìn CTCK: Đà tăng sẽ sớm quay lại, VN-Index có thể vượt 1.200 điểm

Lực cầu nhập cuộc có phần dè dặt hơn trong các nhịp tăng điểm khiến cho VN- Index giảm điểm giằng co trong biên độ hẹp trước khi hồi phục một phần về cuối phiên. Kết phiên 25/1, VN-Index đóng cửa tại 1.170 điểm, giảm gần 3 điểm so với phiên liền trước. Thanh khoản giao dịch đạt gần 11.400 tỷ đồng, giảm 30% so với ngày hôm qua.



Nhận định về thị trường trong những phiên tới, các CTCK cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn có thể diễn ra, song VN-Index sẽ sớm quay trở lại xu hướng tăng:

Áp lực rung lắc vẫn sẽ diễn ra

Chứng khoán BSC

Thanh khoản ngày càng sụt giảm cho thấy sự thận trọng tại vùng tâm lý 1.170 – 1.185. Trong những phiên giao dịch tới, thị trường cần một cây nến chỉ hướng và sự ủng hộ của thanh khoản để có thể thấy rõ xu hướng hơn.

Chứng khoán KBSV

Việc thiếu nhóm cổ phiếu trụ cột nâng đỡ đã khiến diễn biến có phần nghiêng về chiều hướng điều chỉnh. Điểm tích cực là thanh khoản duy trì ở mức thấp và biên độ giảm giá vẫn tương đối hẹp cho thấy áp lực phân phối chưa lớn. Sau 3 phiên sụt giảm từ đỉnh ngắn hạn, lực cầu bắt đáy có thể giúp chỉ số xuất hiện các nhịp hồi phục sớm; mặc dù vậy, VN-Index nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục chịu áp lực rung lắc sau đó khi tiếp cận lại vùng cản cũ tại quanh 1.185 (+-10).

Xu hướng tích cực sẽ trở lại sau điều chỉnh

Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp, nhưng thị trường có thể thu hẹp đà giảm về cuối phiên và sớm quay trở lại đà tăng. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu có thể sớm được kích thích trở lại trong vài phiên tới, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên hai nhóm cổ phiếu này có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

VN-Index sẽ sớm vượt 1.200 điểm

Chứng khoán SHS

Trong ngắn hạn thị trường đang điều chỉnh trước ngưỡng kháng cự tâm lý là vận động bình thường. Trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.150 điểm - 1.160 điểm trước đó. Thị trường sẽ trở lại tích cực sau điều chỉnh và hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm trong thời gian tới.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ danh mục tỷ trọng thấp và chỉ nên giải ngân nếu thị trường kiểm định thành công vùng hỗ trợ và có tín hiệu tăng trở lại. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục chiến lược mua tích lũy dần các cổ phiếu mục tiêu do thị trường sẽ cần nhiều thời gian để hình thành nền tảng tích lũy mới.

Chứng khoán Agriseco

Điểm tích cực là thanh khoản tiếp tục sụt giảm và để ngỏ cơ hội sớm tìm được điểm cân bằng trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đáng lưu ý 1.165 (+-5). Trong kịch bản tích cực khi ngưỡng hỗ trợ đã đề cập tiếp tục được giữ vững, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn và hướng lên vùng 1.200 điểm. Các nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng một phần tỷ trọng trading ngắn hạn, ưu tiên các cổ phiếu sẵn có trong danh mục trong các nhịp rung lắc.