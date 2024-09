Góc nhìn CTCK: Tiếp tục trạng thái giằng co

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 9 với một phiên giao dịch tương đối ảm đạm. Áp lực chốt lời mạnh trên nhóm ngân hàng khiến thị trường gặp khó trong việc trở lại đà tăng. Nhiều nhóm cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh trong khi thép là nhóm hiếm hoi hút tiền khởi sắc.

Kết phiên 30/9, VN-Index giảm nhẹ gần 3 điểm về 1.287,94 điểm. Thanh khoản cũng sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 15.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng mạnh tay 579 tỷ đồng trên toàn thị trường, dứt chuỗi 3 phiên mua ròng trước đó.

Nhận định về thị trường trong những phiên tới, các CTCK đa phần vân đưa ra những nhận định có phần trái chiều:

Dấu hiện giằng co chưa kết thúc

Chứng khoán BSC: Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng phiên 30/9, theo sau là ngành dịch vụ tài chính, bán lẻ,… VDấu hiệu giằng co sau khi tiến về vùng kháng cự cũ 1.290 – 1.300 vẫn chưa kết thúc. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới.

Vận động rung lắc có thể mở rộng

Chứng khoán KBSV: Diễn biến bán chủ động vẫn là trạng thái chính trong hầu hết phiên giao dịch. Tuy nhiên, phe mua dần trở nên sôi động hơn về cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn chờ đợi gia nhập tại các vùng giá dưới, từ chối đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Vận động rung lắc có thể mở rộng khi hoạt động chốt lời ngắn hạn trở nên rõ nét ở một số nhóm ngành dẫn dắt. Mặt bằng thanh khoản cao là yếu tố hỗ trợ cho sự luân chuyển của dòng tiền, giúp nâng đỡ chỉ số và mở ra cơ hội tích lũy động lực cho đà tăng của thị trường.

Tiếp tục thăm dò cung - cầu

Chứng khoán VDSC: Thị trường lùi bước dưới ngưỡng 1.290 điểm nhưng vẫn đang được hỗ trợ tại vùng quanh 1.285 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy có trạng thái lưỡng lự và giằng co giữ cung và cầu. Dự kiến trạng thái giằng co và thăm dò cung cầu sẽ tiếp tục tiếp diễn trong thời gian gần tới trước khi có tín hiệu cụ thể hơn. Vùng dao động thăm dò có thể là vùng 1.285 – 1.292 điểm.

Điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra

Chứng khoán TPS: Áp lực bán đến ngay đầu tuần đẩy giá của VN-Index xuống vùng thấp hơn. Phiên giao dịch cuối tháng 9 và thị trường đã tạo ra một cây nến tiếp tục tăng lên, áp sát vùng kháng cự 1.300 một lần nữa. Tổng thanh khoản suy giảm qua các tháng 7, 8 và 9 đang là tín hiệu xấu cho thị trường trong giai đoạn hiện tại. Nhìn chung, CTCK vẫn giữ quan điểm thị trường có thể vượt được vùng kháng cự 1.300 điểm trong thời gian tới nhưng khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn là có thể xảy ra.

Có thể trở lại đà tăng

Chứng khoán Yuanta: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ sớm thử thách lại ngưỡng 1.300 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên Yuanta kỳ vọng nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư thận trọng khi chỉ số VN-Index tiệm cận vùng 1.300 điểm, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.