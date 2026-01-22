Gỏi cuốn, bánh xèo Việt Nam xuất hiện trong phim Hàn đang gây sốt

Ngay từ tập mở màn, Can this love be translated? đã tạo hiệu ứng nhờ sự kết hợp của hai gương mặt đình đám Go Youn Jung và Kim Seon Ho. Thú vị hơn khi khán giả phát hiện hình ảnh đường phố Việt Nam xuất hiện trong tác phẩm lãng mạn này.

Cụ thể ở những phút cuối tập 1, khi nữ chính Cha Mu Hee - một ngôi sao mới nổi - tỉnh dậy sau nhiều tháng hôn mê vì tai nạn, cảnh phim chiếu phản ứng của người hâm mộ ở nhiều quốc gia và Việt Nam là một trong số đó.

Cảnh quay ở Việt Nam là quán ăn bình dân với biển hiệu ghi tên nhiều đồ ăn như thịt nướng, chả giò, gỏi cuốn, bánh xèo… Chi tiết nhỏ nhưng tinh tế này được đánh giá cao khi góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến khán giả quốc tế. Dù chỉ hiện lên trong chốc lát nhưng khung cảnh này nhanh chóng được khán giả “soi” ra và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Việt Nam trong tập 1 Can this love be translated?.

Một số khán giả cho rằng hàng quán chưa sát thực tế bởi hiếm nơi nào quán vừa bán bánh xèo, vừa bán chả giò, gỏi cuốn lại kèm bia cùng lúc. Một số cư dân mạng cho rằng nhiều khả năng được dựng trong studio. Dù thế, đa số khán giả vẫn tỏ ra thích thú khi hình ảnh quen thuộc của Việt Nam xuất hiện trong một bộ phim Hàn đang gây sốt.

Bộ phim Can this love be translated? xoay quanh Ju Ho Jin, thông dịch viên đa ngôn ngữ, thành thạo tiếng Anh, Nhật, Italy… Anh được ví như “cỗ máy phiên dịch” không cảm xúc.

Cuộc sống yên bình của Ho Jin đảo lộn khi anh nhận lời làm phiên dịch riêng cho Cha Mu Hee - nữ diễn viên hàng đầu đang vướng vào hàng loạt ồn ào truyền thông. Sự khác biệt trong tính cách khiến mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Ho Jin rạch ròi, nguyên tắc bao nhiêu thì Mu Hee lại nghệ sĩ, bốc đồng bấy nhiêu.

Những tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Mu Hee tham gia các sự kiện quốc tế, gặp gỡ đối tác nước ngoài. Ho Jin không chỉ chuyển ngữ mà còn phải “chữa cháy” cho những phát ngôn ngẫu hứng của nữ diễn viên. Qua thời gian, cả hai dần gỡ bỏ lớp phòng vệ, học cách thấu hiểu và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.

Không riêng Can this love be translated? , Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các bộ phim và sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc. Tháng 11/2025, phim As You Stood By (Tội ác kẻ làm ngơ) gây chú ý khi chọn Đà Nẵng, Hội An và các khu chợ địa phương làm bối cảnh cho tập cuối. Hai nhân vật chính quyết định sang Việt Nam sinh sống, buôn bán và giao tiếp bằng tiếng Việt.

MV One more time của Allday Project cũng khiến khán giả thích thú với hàng loạt chi tiết đậm chất Việt như bàn gấp inox, lịch treo tường, banner quảng cáo bia Sài Gòn, bánh mì.

Hình ảnh Việt Nam trong phim và show giải trí Hàn Quốc.

Jimin và Jungkook nhóm nhạc BTS có hai ngày ở Đà Nẵng, Hội An đi lặn biển, thả đèn hoa đăng và đi chợ địa phương trong show Are you sure .

Ngoài ra, nhiều địa danh quen thuộc như sân bay Tân Sơn Nhất, nhà thờ Đức Bà, vịnh Hạ Long, cầu Rồng hay công viên nước hồ Thủy Tiên cũng từng xuất hiện trong phim Taxi Driver 2 .