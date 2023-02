Gói gọn bằng 4 thủ thuật, người đàn ông có 30 tỷ để nghỉ hưu sớm ở tuổi 36: Thoát được 1 'bẫy' nhiều người trẻ mắc phải tự do tài chính sẽ không còn xa

Vào năm 2013, ở tuổi 36, Michael Quan từ bỏ công việc "9 to 5" để bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với khối tài sản ròng trị giá 1,3 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng) cùng với 110.000 USD tiền mặt đến từ việc bán cổ phẩn công ty tư vấn CNTT của mình.

Để có được điều nhiều người mơ ước như trên, Michael đã phải trải qua một thời gian dài tiết kiệm và đầu tư từng chút một.

Chia sẻ với Insider, động lực giúp anh xây dựng kế hoạch nghỉ hưu sớm được bắt đầu từ người chú của mình đã thực hiện được điều này từ năm 30 tuổi. Đối với anh, không phải là trốn tránh công việc, nghỉ hưu sớm là khoảng thời gian tuyệt vời để được làm những điều mình thích.

Nối gót từ người chú của mình, anh bắt đầu tiết kiệm để nghỉ hưu sớm từ năm 22 tuổi với mức lương khởi điểm 42.000 USD/năm, tương đương với 31.500 USD sau thuế bằng công việc quản trị viên mạng.

Năm 2002, anh thành lập công ty tư vấn CNTT vì lo sợ mình có thể bị sa thải. Khi đó mức lương của anh cũng không tăng đáng kể, khoảng 60.000 USD/năm. Trong 5 năm trở lại đây anh đã tăng mức lương lên 80.000 USD/năm. Đối với Michael Quan, bất kỳ sự gia tăng thu nhập nào của anh ấy đều đồng nghĩa với việc khoản tiết kiệm và đầu tư được gia tăng.

Đến tháng 9/2012, anh đã tích luỹ được 204.000 USD tiền mặt, 400.000 USD trong tài khoản hưu trí, khối bất động sản trị giá 741.000 USD và 168.000 USD trong các tài sản khác như hàng hoá hay bảo hiểm.

Michael Quan tin rằng phần khó nhất của việc tiết kiệm để nghỉ hưu sớm là suy nghĩ rằng liệu bản thân có đạt được mục tiêu đó hay không. Và phần khó khăn tiếp theo là bắt đầu thực hiện kế hoạch đã đề ra.

"Đây như bước tạo đà. Khi vượt qua được những bước đầu tiên mọi thứ sẽ dần dễ dàng hơn bởi bạn sẽ nhận ra sức mạnh của lãi suất kép", Michael nói. Và dưới đây là 4 bước để anh có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch nghỉ hưu sớm ở tuổi 36.

1. Tránh lối sống leo thang

Thói quen đầu tiên anh tích cực thực hiện là tránh lối sống leo thang. Anh cho biết thật dễ dàng để tăng mức chi tiêu và chi phí sinh hoạt ngay khi bạn nhận được mức lương cao hơn. Hiện nhiều người trẻ mắc phải 'bẫy' này khiến dẫu có lương cao bạn vẫn rỗng túi vào cuối tháng.

Đối với Michael Quan, ngay cả khi kiếm được nhiều tiền hơn, anh vẫn không điều chỉnh lối sống của mình. Anh vẫn lựa chọn sống cùng một người bạn để giữ cho tiền thuê nhà ở mức 700 USD cho đến năm 2005 khi đã mua được căn nhà đầu tiên của mình.

"Nếu được tăng lương khoảng 20% và sẵn sàng lấy số tiền đó để tiêu xài hoang phí, đến khi muốn du lịch hay nâng đời chiếc xe của mình, bạn sẽ phải phân bổ lại khoản tiền tiết kiệm và đầu tư hàng tháng. Vậy nghĩa là việc tăng lương không bổ sung được thêm vào khoản tiền tiết kiệm hay quỹ đầu tư nào, thậm chí còn hao hụt", anh nói.

Michael cũng luôn có ý thức trả thanh toán nợ tín dụng hàng tháng để tránh vượt giới hạn chi tiêu.

2. Tạo quỹ tiết kiệm để sở hữu tài sản

Thói quen thứ hai để anh đạt được kế hoạch nghỉ hưu sớm ở năm 36 tuổi là tạo quỹ tiết kiệm để sở hữu một tài sản giá trị. Đối với Michael anh bắt đầu phân bổ tiền vào quỹ này thường xuyên vào mỗi tháng. Nếu doanh nghiệp của anh có thêm lợi nhuận vào cuối năm, anh cũng đưa số tiền đó vào quỹ này.

Ví dụ vào thời điểm mua căn nhà phố đầu tiên với vị hôn phu của mình, anh đã có 80.000 USD để trả trước sau 4 năm tiết kiệm. Ngoài bất động sản, anh còn gia tăng sở hữu cổ phiếu. Michael Quan tin rằng đây là một trong những cách để xây dựng sự giàu có.

3. Đọc sách về tài chính cá nhân

Đọc sách về tài chính cá nhân là cách giúp Michael Quan có suy nghĩ đúng đắn để tiếp tục thực hiện kế hoạch nghỉ hưu của mình. Anh tin rằng đa số mọi người không đạt được mục tiêu tài chính của mình vì những hạn chế về tư duy.

"Nếu không tin bản thân có thể làm và đạt được một mục tiêu nào đó thì mọi cố gắng của bạn trở nên vô nghĩa", anh nói.

Chia sẻ với Insider, anh cho rằng có hai cuốn sách có tác động lớn nhất đến cuộc đời mình. Đầu tiên là cuốn "Beating the Street Paperback" của nhà đầu tư kỳ cựu Peter Lynch. Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên anh ấy đọc và học được nhiều kiến thức giá trị về đầu tư chứng khoán. Nội dung của cuốn sách dạy cho anh những nguyên tắc cơ bản như cách nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của một công ty.

Cuốn sách thứ hai là "The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Renturns". Nội dung cuốn sách này đã giúp anh nhận ra rằng phần lớn lợi nhuận từ thị trường chứng khoán đến nhờ sự kiên trì. "Việc này giúp tôi có hoạt động đầu tư theo cách tích cực thay vì lướt sóng. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được thời gian và tập trung đầu tư vào bất động sản", anh nói với Insider.

Không chỉ thu được những bài học cho hành trình thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm, những cuốn sách này còn truyền cảm hứng giúp Michael Quan xuất bản được cuốn sách của mình, mang tên "The Fire Planner: A Step-by-Step Workbook to Reach Your Full Finance". Trong cuốn sách của mình, anh chủ yếu khuyến khích người đọc sớm hành động. Đối với ông điều này rất quan trọng bởi điều khiến nhiều người thất bại là không thể biến những gì học được thành hành động.

4. Tự động hoá các khoản tiết kiệm và đầu tư

Thói quen này cho phép Michael Quan duy trì kỷ luật tiết kiệm mà không cần đau đầu suy nghĩ về các khoản chi tiêu mỗi tháng. "Ngay khi nhận tiền hàng tháng, khoản tiền này tự động đi vào tài khoản tiết kiệm hay đầu tư. Nó giúp bạn xoá bỏ cảm giác 'đau khổ' khi lương vừa nhận về nhưng phải tự tay bớt lại một phần dành cho tiết kiệm", anh nói.

Michael Quan cho biết vào thứ 3 hàng tuần, tiền sẽ tự động được chuyển vào tài khoản tiết kiệm và tài khoản môi giới. Ở thời điểm đầu, anh ấy đã dành 50 USD/tuần vào tài khoản tiết kiệm của mình và dành 100 USD cho tài khoản môi giới vào tuần tiếp theo. Số tiền này sẽ tăng song song với mức tăng lương.

Sau khi tích luỹ đều đặn hàng tuần, đến cuối tháng Michael Quan tiếp tục tổng kết số tiền còn dư và dùng để gửi tiết kiệm.

Theo BI