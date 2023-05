Gói hỗ trợ người lao động thuê trọ còn dư 2.800 tỉ đồng

Theo Bộ LĐ-TB-XH, gói đã hỗ trợ 5,2 triệu lượt lao động với số tiền hơn 3.700 tỉ đồng, tỉ lệ giải ngân đạt 56% so với kế hoạch. Trong đó, hơn 4,7 triệu lượt lao động đang làm việc nhận hỗ trợ hơn 3.200 tỉ đồng; 463.000 lượt người trở lại thị trường lao động nhận 539 tỉ đồng. Bộ này cho rằng tỉ lệ giải ngân thấp do tính toán số lao động cần hỗ trợ ban đầu cao hơn thực tế và thiếu cơ sở dữ liệu về tình trạng nhà ở công nhân. Nhiều địa phương sợ sai, ban hành kế hoạch lẫn xét duyệt hồ sơ chậm. Nhiều công nhân bỏ qua gói hỗ trợ do thấy thủ tục phức tạp trong khi số tiền không nhiều (chỉ 1,5-3 triệu đồng). Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất kết thúc chính sách hỗ trợ thuê nhà. Số tiền còn dư chuyển lại ngân sách trung ương để làm nhiệm vụ cấp bách khác.

Gói hỗ trợ lao động thuê trọ đã giúp công nhân tại TP HCM vượt qua khó khăn Ảnh: HUỲNH NHƯ

Gói hỗ trợ lao động thuê trọ được Chính phủ ban hành cuối tháng 3-2022, dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà cho 3,4 triệu người lao động với mức 0,5-1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng. Hai nhóm thụ hưởng là người có hợp đồng lao động, đóng BHXH đang làm việc trong doanh nghiệp và người quay lại thị trường lao động.