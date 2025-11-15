"Gọng kìm công nghệ" giúp doanh nghiệp Việt thu được gần "1 triệu tấn vàng" từ đồ thải bỏ

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành giấy nhanh bậc nhất Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu năm 2025 của B&Company - Công ty nghiên cứu thị trường của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam - thị trường giấy bao bì của Việt Nam đã có sự mở rộng đáng kể trong thập kỷ qua. Năm 2024, thị trường được định giá khoảng 2,6 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 4,14 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,73%.

Trước sự chuyển dịch toàn cầu hướng tới tính bền vững - tác động đến ngành giấy bao bì của Việt Nam trong việc áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường - Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số chính sách nhằm thúc đẩy các giải pháp đóng gói bền vững và hạn chế rác thải nhựa, trong số đó có Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành năm 2022.

Nắm bắt được điều này, nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động thích ứng, trong đó Công ty Cổ phần Miza đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, hướng tới mục tiêu biến rác thải thành nguồn nguyên liệu mới.

Bền bỉ tạo "cuộc đời mới" cho giấy thải

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng triệu tấn giấy thải ra môi trường, gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý rác và lãng phí nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng.

Đối với Miza, giấy thải là một nguồn tài nguyên đáng giá.

Đối với Miza, giấy thải là nguồn tài nguyên quý. Ảnh: Miza

Để "tái sinh" giấy thải đạt tiêu chuẩn về độ bền, độ trắng và thân thiện môi trường, Miza áp dụng công nghệ khử mực (deinking) và tuyển nổi (flotation) tiên tiến, cho phép xử lý nhiều loại giấy phế liệu phức tạp mà các cơ sở nhỏ lẻ không thể làm được, tạo ra sản phẩm đầu ra có chất lượng vượt trội. Hai công nghệ này hai bước cốt lõi để loại bỏ mực in, tạp chất từ giấy phế liệu.

Khử mực là bước đầu tiên trong tái chế, nhằm loại bỏ mực in, keo dính và tạp chất từ giấy cũ mà không làm hỏng sợi cellulose. Công nghệ này sử dụng quy trình khử mực hóa học-sinh học hiện đại, giúp đạt độ trắng cao (trên 80%) và giảm hóa chất độc hại.

Tuyển nổi là bước làm sạch bột giấy bằng cách tạo bọt khí để "nổi" mực và tạp chất lên bề mặt, sau đó loại bỏ. Công nghệ này sử dụng hệ thống tuyển nổi khép kín, tích hợp tự động hóa để đạt hiệu suất 98% loại bỏ mực.

Tiên phong thực hiện Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy từ năm 2010, đồng thời áp dụng loạt công nghệ tiên tiến, Miza đã thu được thành quả rất sáng rõ:

Tính từ năm 2010 đến nay, Miza đã tái chế tổng 925.000 tấn giấy phế liệu. Mỗi năm, công ty tái chế thành công gần 200.000 tấn giấy phế liệu, trở thành đơn vị tái chế giấy lớn nhất khu vực miền Bắc.

Giấy thải đã có một cuộc đời mới. Ảnh: Miza

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, với mỗi tấn giấy tái chế có thể cứu trung bình 17 cây xanh và tiết kiệm hơn 26.500 lít nước.

Điều này đồng nghĩa, lượng giấy mà Miza tái chế có thể góp phần cứu 15,73 triệu cây xanh, đủ để hình thành khu rừng có diện tích gấp gần 2,5 lần đảo Manhattan (New York, Mỹ), và tiết kiệm 24,05 tỷ lít nước - tương đương khoảng 2,4 lần lượng nước ước tính của Hồ Tây.

Từ nguồn giấy tái chế gần 1 triệu tấn đó, Miza sản xuất các loại giấy Kraftliner, Testliner và Medium phục vụ nhu cầu in ấn và bao bì, với những sản phẩm quen thuộc trong đời sống như thùng carton, túi giấy hay hộp giấy.

Nhờ công nghệ tiên tiến được đầu tư, Miza đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý chất lượng. ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của một tổ chức.

Hướng tới năm 2030, Miza đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn giấy, tạo hàng chục nghìn việc làm bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, hướng đến mô hình phát triển bền vững toàn diện cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đối với nhiều người, giấy/bao bì đã qua sử dụng trở thành phế phẩm. Nhưng đối với doanh nghiệp như Miza, họ nhìn thấy "vàng" trong giấy thải bỏ. Nhờ tư duy bền vững, nhờ hành động quyết liệt, và nhờ công nghệ, Miza vẫn miệt mài "đãi vàng" từ những thứ tưởng chừng bỏ đi để "tái sinh" một cuộc đời mới cho giấy, phục vụ con người và môi sinh.