Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ

15-11-2025 - 15:08 PM | Sống

Câu chuyện phong bì mừng cưới tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội thời gian này.

Tôi vừa cưới chồng được hơn một tháng. Đám cưới trôi qua, mọi thứ tưởng như đã yên ổn, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ liên quan đến tiền mừng cưới mà lòng tôi nặng trĩu suốt mấy ngày qua.

Chuyện bắt đầu từ khi tôi rà soát lại danh sách bạn bè đã gửi phong bì. Lúc nhìn thấy tên Hương, bạn học cùng đại học, chơi khá thân hồi còn đi học, tôi hơi khựng lại. Phong bì Hương gửi mừng có 200 nghìn đồng. Lập tức tôi nhớ như in ngày Hương cưới cách đây hai năm, tôi đi dự đầy đủ, ăn cỗ, còn mừng 500 nghìn đồng. Ngày ấy tôi nghĩ thân thiết nên không tiếc, phần vì cũng muốn bạn vui.

Nhưng giờ nhìn lại, không biết có phải vì mới cưới xong còn áp lực chuyện chi tiêu mà tôi bỗng thấy ấm ức. Trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi: “Mình đi 500, bạn gửi lại 200… có phải là thiệt thòi quá không?”. Tôi biết nghĩ vậy có phần tính toán, nhưng cảm giác khó chịu cứ bám riết.

Do dự mãi, tôi quyết định nhắn tin cho Hương. Ban đầu tôi chỉ định tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng không biết vì cảm xúc dồn nén, câu chữ của tôi lại mang vẻ trách móc nhiều hơn. Tôi hỏi thẳng: “Ngày trước tớ đi ăn cưới cậu mừng 500, giờ cậu gửi lại tớ 200… tớ thấy hơi khó hiểu. Không biết có chuyện gì không?”

Hương trả lời khá nhanh. Cô ấy nói không hề có ý gì, nhưng lần này không đi dự tiệc, chỉ gửi phong bì nên 200 nghìn là hợp lý. Hương còn nói thêm rằng ngày trước tôi dự cỗ thì mừng 500 nghìn là bình thường, như một cách chia sẻ chi phí tiệc cưới. Giờ “lễ đáp lễ” của cô ấy chỉ là gửi quà, không kèm tiệc tùng, thì mức đó phù hợp với điều kiện của cô.

Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đọc tin nhắn, tôi thấy lòng lại nóng lên. Không biết vì câu giải thích của Hương, hay vì tôi đang quá nhạy cảm. Tôi gõ đi gõ lại nhiều lần, định nói rằng “tình bạn không nên tính toán như vậy”. Nhưng rồi lại tự hỏi: Chính tôi cũng đang tính toán đó thôi. Tôi có quyền gì trách người ta?

Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi thêm một câu nữa, nhẹ nhàng hơn: “Vậy cậu nghĩ tớ quá đáng khi hỏi chuyện này đúng không?”

Hương trả lời sau vài phút im lặng: “Lan à, tớ hiểu cậu áp lực sau cưới. Nhưng thật lòng mà nói, chuyện phong bì không nên soi xét kỹ quá, dễ mất lòng nhau lắm. Tớ vẫn quý cậu, vẫn chúc phúc cho cậu. Chỉ là mỗi người mỗi hoàn cảnh.”

Câu trả lời đó làm tôi lặng đi. Tự dưng tôi cảm giác mình đang cố níu những đồng tiền lặt vặt mà đánh đổi sự thoải mái giữa hai đứa. Tôi nhớ thời sinh viên, tôi với Hương từng góp nhau từng gói mì, từng cuốn photo. Khi ấy đâu có để ý ai góp nhiều hơn, ai thiếu mấy nghìn.

Nhưng giờ lớn rồi, cuộc sống dồn dập, chi tiêu chồng chất, tôi lại dễ để tâm những điều nhỏ nhặt. Có phải tôi đang tự làm mình nhỏ nhen? Hay xã hội bây giờ khiến người ta cứ mặc định “người ta mừng mình bao nhiêu thì mình phải trả lại bấy nhiêu”? Tôi cũng không rõ nữa.

Tối hôm đó, tôi nằm cạnh chồng mà trong đầu vẫn xoay vần câu chuyện với Hương. Có nên xin lỗi bạn không? Hay cứ để mọi thứ trôi qua? Liệu Hương có nghĩ tôi là người vụ lợi? Hay cô ấy hiểu rằng tôi chỉ nhất thời tủi thân?

Tôi không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết rằng sự băn khoăn ấy không hẳn đến từ chuyện 200 nghìn, mà từ cảm giác sợ tình bạn rạn nứt vì điều quá vụn vặt.

Có lẽ tôi sẽ nhắn cho Hương một tin nữa, không phải để tranh luận, mà để nói rằng tôi trân trọng tình bạn nhiều hơn những con số. Còn cô ấy có còn muốn thân thiết như trước hay không… thì tôi không chắc.

Mọi chuyện tạm dừng ở đó, như một vết gợn nhỏ giữa hai người. Có thể rồi cả hai sẽ quên, cũng có thể lần gặp sau sẽ thấy ngượng ngùng.

Nhưng hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi hiểu rằng đôi khi cái mình cần xem lại không phải là phong bì của người khác, mà là cách mình đang đối xử với những người từng quan trọng với mình.

(Tâm sự của độc giả)

3 triệu lượt xem cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Theo Kim Tiền

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Giáo viên cảnh báo: Ở cấp 1, đừng thấy con được 9, 10 mà vội kết luận học giỏi, những đứa trẻ giỏi thực sự có 3 đặc điểm này!

Giáo viên cảnh báo: Ở cấp 1, đừng thấy con được 9, 10 mà vội kết luận học giỏi, những đứa trẻ giỏi thực sự có 3 đặc điểm này!

14:35 , 15/11/2025
Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động

14:10 , 15/11/2025
Ông bà xưa dặn: Nhà sáng mới giữ vía, nhưng 3 góc “sáng gắt” này lại rút sạch may mắn, ảnh hưởng tiền tà

Ông bà xưa dặn: Nhà sáng mới giữ vía, nhưng 3 góc “sáng gắt” này lại rút sạch may mắn, ảnh hưởng tiền tà

13:57 , 15/11/2025
Vợ mê hàng hiệu, chồng luật sư mất trắng sự nghiệp phải đi giao đồ ăn

Vợ mê hàng hiệu, chồng luật sư mất trắng sự nghiệp phải đi giao đồ ăn

13:53 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên