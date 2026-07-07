Google âm thầm thay đổi chính sách: Ảnh, video và tệp bạn tải lên để tìm kiếm giờ có thể được dùng huấn luyện AI

Google vừa âm thầm thay đổi cách thu thập dữ liệu phục vụ việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Theo TechCrunch, công ty hiện có thể sử dụng các nội dung đa phương tiện mà người dùng tải lên các công cụ tìm kiếm của Google để đào tạo AI.

Những dữ liệu này bao gồm hình ảnh, tệp tin, bản ghi âm và video được tải lên trong quá trình sử dụng các dịch vụ tìm kiếm của Google. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người dùng tải một bức ảnh lên Google Lens để tìm kiếm bằng hình ảnh, nội dung đó có thể được Google sử dụng cho mục đích huấn luyện AI. Tương tự, các đoạn âm thanh trong tìm kiếm bằng giọng nói hoặc nội dung được tải lên Google Translate cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Theo thông tin được công bố, thay đổi này chỉ áp dụng với các dịch vụ liên quan đến Google Search. Những dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong Google Photos hiện chưa nằm trong phạm vi chính sách mới.

Đáng chú ý, toàn bộ người dùng đều được mặc định tham gia chương trình thu thập dữ liệu này mà không cần xác nhận riêng. Theo nhận định của nguồn tin, các công ty phát triển AI ngày càng cần nhiều dữ liệu hơn để tiếp tục cải thiện mô hình, trong bối cảnh nguồn dữ liệu phục vụ huấn luyện đang dần trở nên khan hiếm.

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể từ chối việc Google sử dụng các nội dung tải lên để huấn luyện AI bằng cách thay đổi một số thiết lập trong tài khoản.

Cụ thể, người dùng cần truy cập trang "Search Services History" và bỏ chọn mục "Save Media". Sau đó, tiếp tục vào trang "Search Services Personalization" và tắt các tùy chọn lưu dữ liệu liên quan đến dịch vụ tìm kiếm. Sau khi hoàn tất hai bước này, Google sẽ không tiếp tục lưu các nội dung đa phương tiện tải lên để phục vụ việc huấn luyện AI.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết người dùng có thể hạn chế kết quả AI Overview khi tìm kiếm bằng cách thêm cụm "-AI" vào trước từ khóa tìm kiếm.