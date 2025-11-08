Google Maps tại Ấn Độ sẽ có thêm trợ lý AI

Tập đoàn công nghệ Google (Mỹ) đang bổ sung trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini vào ứng dụng bản đồ Google Maps tại Ấn Độ, cùng với những cảnh báo an toàn đường bộ và thêm thông tin về các tuyến đường.

Động thái trên mang đến tính năng hỗ trợ AI rảnh tay cho Google Maps, cũng như các gợi ý theo ngữ cảnh khi người dùng di chuyển và thông tin về những địa điểm tham quan. Phó Chủ tịch kiêm người phụ trách Google Maps, Miriam Daniel, cho biết việc triển khai này đòi hỏi phải địa phương hóa ứng dụng đáng kể. Theo Phó Chủ tịch Miriam Daniel, về vấn đề địa phương địa hóa ứng dụng cho Ấn Độ thì đó không chỉ là ngôn ngữ mà còn phải thích ứng với cách người Ấn Độ sử dụng sản phẩm, cách họ trò chuyện, đặt câu hỏi, nhận dạng địa điểm....

Gemini trong Google Maps sẽ có sẵn cho tất cả người dùng Android và iOS tại Ấn Độ trong vài tuần tới. Khi ra mắt, Gemini sẽ hỗ trợ chín ngôn ngữ của Ấn Độ. Ngoài ra, Google cũng sẽ bổ sung một bộ cập nhật định vị và di chuyển dành riêng cho Ấn Độ. Tài xế sẽ nhận được cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh khi họ đi qua những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn.

Google Maps đã nhận được những ý kiến trái chiều tại Ấn Độ về độ tin cậy của một số tuyến đường dẫn đường, sau khi một chiếc xe đi vào một cây cầu đang xây dựng dở dang ở Uttar Pradesh vào cuối năm ngoái. Theo Google, điều kiện thực tế có thể liên tục thay đổi và bản đồ Google Maps không thể chính xác 100% mọi lúc nên người dùng cần chú ý quan sát đường đi liên tục.

Google cho biết đã hợp tác với Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) để nhận dữ liệu gần như theo thời gian thực về các tuyến đường bị đóng, chuyển hướng và tiến độ sửa chữa. Điều này cũng sẽ cho phép Google Maps hiển thị các tiện ích ven đường như nhà vệ sinh công cộng, nhà hàng và trạm xăng dọc theo những tuyến quốc lộ.

Các tính năng mới khác bao gồm thông báo chủ động về những sự cố gián đoạn hoặc chậm trễ lớn trên các tuyến đường. Những cảnh báo này được cung cấp cho người dùng Android trên các tuyến đường cao tốc và đường chính ở New Delhi, Mumbai và Bengaluru.

Ứng dụng cũng sẽ hiển thị giới hạn tốc độ trong quá trình di chuyển, sử dụng dữ liệu từ các cơ quan quản lý giao thông địa phương. Tính năng này đang được cung cấp cho người dùng Android và iOS tại chín thành phố, trong đó có Faridabad, Ghaziabad, Gurugram, Mumbai và Noida.

Trong thời gian qua, Google đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ AI vào Google Maps để cải thiện khả năng khám phá và cho phép người dùng đặt câu hỏi về những địa điểm. Google đang nâng cấp ứng dụng với Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi trong khi lái xe, cải thiện khả năng dẫn đường và thực hiện nhiều tác vụ hơn.