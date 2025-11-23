Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google mở trung tâm kỹ thuật hạ tầng AI lớn nhất bên ngoài Mỹ

23-11-2025 - 15:33 PM | Kinh tế số

Google mở trung tâm AI lớn nhất ngoài Mỹ tại Đài Loan (Trung Quốc), củng cố vai trò then chốt trong công nghệ toàn cầu.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/11, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã mở trung tâm kỹ thuật hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất của hãng bên ngoài Mỹ tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Đài Loan cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Google đặt niềm tin vào nền kinh tế này như một đối tác công nghệ đáng tin cậy.

Đài Loan là nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Chip của TSMC được sử dụng rộng rãi bởi các công ty như Nvidia – những cái tên đang dẫn dắt làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Ông Aamer Mahmood, Phó Chủ tịch kỹ thuật hạ tầng nền tảng của Google Cloud, cho biết: “Các công nghệ AI được Google phát triển và thử nghiệm tại Đài Bắc sẽ được đưa vào vận hành tại các trung tâm dữ liệu của hãng trên toàn cầu. Chính những trung tâm dữ liệu này cung cấp sức mạnh xử lý cho các thiết bị Google mà hàng tỷ người dùng mỗi ngày. Đây không chỉ là một khoản đầu tư vào cơ sở mới, mà là đầu tư vào toàn bộ hệ sinh thái, khẳng định vị trí của Đài Loan như một trung tâm quan trọng của đổi mới AI toàn cầu”.

Quyết định của Google cũng giúp thế giới thấy rằng Đài Loan không chỉ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, mà còn là trung tâm chủ chốt trong việc xây dựng AI an toàn và đáng tin cậy.

Đài Loan nhiều lần cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các hệ thống AI do Trung Quốc phát triển như DeepSeek, song Trung Quốc bác bỏ những lo ngại đó.

Theo Minh Trang

VTV

Từ Khóa:
Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ bị tấn công mạng

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh trước nguy cơ bị tấn công mạng Nổi bật

Lại xuất hiện trò lừa đảo qua mạng mới, người dân cần cập nhật ngay

Lại xuất hiện trò lừa đảo qua mạng mới, người dân cần cập nhật ngay Nổi bật

Một người đàn ông Đà Nẵng đã thực hiện chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền 1,4 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Một người đàn ông Đà Nẵng đã thực hiện chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền 1,4 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

15:32 , 23/11/2025
Foxconn hợp tác với OpenAI xây dựng cơ sở hạ tầng AI

Foxconn hợp tác với OpenAI xây dựng cơ sở hạ tầng AI

14:32 , 23/11/2025
Chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến người dùng iPhone, khiến cả chuyên gia công nghệ cũng suýt sập bẫy

Chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến người dùng iPhone, khiến cả chuyên gia công nghệ cũng suýt sập bẫy

14:01 , 23/11/2025
Cách chia sẻ ảnh từ iPhone sang Android mà không cần tải app ngoài, không giảm chất lượng ảnh

Cách chia sẻ ảnh từ iPhone sang Android mà không cần tải app ngoài, không giảm chất lượng ảnh

14:00 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên