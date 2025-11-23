Google mở trung tâm kỹ thuật hạ tầng AI lớn nhất bên ngoài Mỹ

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/11, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã mở trung tâm kỹ thuật hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất của hãng bên ngoài Mỹ tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Đài Loan cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Google đặt niềm tin vào nền kinh tế này như một đối tác công nghệ đáng tin cậy.

Đài Loan là nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Chip của TSMC được sử dụng rộng rãi bởi các công ty như Nvidia – những cái tên đang dẫn dắt làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Ông Aamer Mahmood, Phó Chủ tịch kỹ thuật hạ tầng nền tảng của Google Cloud, cho biết: “Các công nghệ AI được Google phát triển và thử nghiệm tại Đài Bắc sẽ được đưa vào vận hành tại các trung tâm dữ liệu của hãng trên toàn cầu. Chính những trung tâm dữ liệu này cung cấp sức mạnh xử lý cho các thiết bị Google mà hàng tỷ người dùng mỗi ngày. Đây không chỉ là một khoản đầu tư vào cơ sở mới, mà là đầu tư vào toàn bộ hệ sinh thái, khẳng định vị trí của Đài Loan như một trung tâm quan trọng của đổi mới AI toàn cầu”.

Quyết định của Google cũng giúp thế giới thấy rằng Đài Loan không chỉ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, mà còn là trung tâm chủ chốt trong việc xây dựng AI an toàn và đáng tin cậy.

Đài Loan nhiều lần cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các hệ thống AI do Trung Quốc phát triển như DeepSeek, song Trung Quốc bác bỏ những lo ngại đó.